«Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод
По международным правилам путешествие считается кругосветным, если пересекает две диаметрально противоположные точки земного шара — так называемые антиподы. В ходе экспедиции был пройден первый антипод рядом с городом Эньши, который находится на 30° северной широты и 109° восточной долготы. Путь от Москвы до первого антипода экипажи проделали за 21 день, преодолев в общей сложности 10 788 км. При этом расстояние от монгольско-китайской границы до Эньши составило 2 840 км. Через 25 дней экспедиция планирует добраться до противоположной точки земного шара, которая находится недалеко от чилийского города Ла Серена, чтобы путешествие по праву считалось кругосветным.
Команда предварительно выбрала наиболее удобную точку для установки флага по карте рядом с Эньши. Но по ходу маршруту экспедиция оказалась на противоположном от намеченного места берегу горной реки. Поэтому экспедиционные Land Rover Discovery пятого поколения были вынуждены форсировать реку вброд, а затем преодолеть непростой путь по крупным камням. Тем не менее, британские внедорожники без всякого труда справились с этим вызовом, ведь технологии Land Rover Discovery позволяют преодолевать броды глубиной до 900 мм и удерживать превосходное сцепление даже в условиях экстремального бездорожья, а пневматическая подвеска автомобиля позволяет увеличить дорожный просвет на 75 мм, гарантируя повышенную проходимость на самых сложных участках пути.
Одной из составляющих кругосветной экспедиции Land Rover стал интерактивный проект «Карта сокровищ». В 70 точках маршрута члены экипажа прячут подарки — карточки с цифровыми кодами. Пользователи, которые следят за ходом поездки, социальными сетями Сергея Доли и бренда Land Rover, могут найти карточки и получить не только яркие впечатления, но и ценные призы: сувенирную продукцию и фирменные аксессуары Land Rover, среди которых особенный приз — велосипед Land Rover.
Следить за развитием проекта «Вокруг света за 70 дней с Land Rover» можно на официальном сайте Land Rover в России: www.landrover.ru. Здесь можно будет наблюдать за перемещением команды экспедиции в режиме реального времени, а также участвовать в проекте «Карта сокровищ».
За кругосветной экспедицией также можно следить на официальных страницах Land Rover в социальных сетях и по хештегу #LandRover70. Фотографии, видео, а также прямые трансляции с Сергеем Долей вы сможете увидеть по ссылкам:
facebook.com/LandRoverLife
youtube.com/user/ruLandRoverLife
В блоге и аккаунтах Сергея Доли также регулярно публикуются подробности об экспедиции: