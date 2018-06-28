  • «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод
  • «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод
  • «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод
Вокруг света за 70 дней

«Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод

Экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover» продолжается: команда во главе с Сергеем Долей добралась до одной из важнейших точек маршрута — первого антипода недалеко от китайского города Эньши.
Партнерский материал
28 июня 2018 в 19:41

По международным правилам путешествие считается кругосветным, если пересекает две диаметрально противоположные точки земного шара — так называемые антиподы. В ходе экспедиции был пройден первый антипод рядом с городом Эньши, который находится на 30° северной широты и 109° восточной долготы. Путь от Москвы до первого антипода экипажи проделали за 21 день, преодолев в общей сложности 10 788 км. При этом расстояние от монгольско-китайской границы до Эньши составило 2 840 км. Через 25 дней экспедиция планирует добраться до противоположной точки земного шара, которая находится недалеко от чилийского города Ла Серена, чтобы путешествие по праву считалось кругосветным.

  • «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»: пройден первый антипод

Команда предварительно выбрала наиболее удобную точку для установки флага по карте рядом с Эньши. Но по ходу маршруту экспедиция оказалась на противоположном от намеченного места берегу горной реки. Поэтому экспедиционные Land Rover Discovery пятого поколения были вынуждены форсировать реку вброд, а затем преодолеть непростой путь по крупным камням. Тем не менее, британские внедорожники без всякого труда справились с этим вызовом, ведь технологии Land Rover Discovery позволяют преодолевать броды глубиной до 900 мм и удерживать превосходное сцепление даже в условиях экстремального бездорожья, а пневматическая подвеска автомобиля позволяет увеличить дорожный просвет на 75 мм, гарантируя повышенную проходимость на самых сложных участках пути.

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