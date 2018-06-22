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На пути из Иркутска в Улан-Удэ. Главное природное сокровище России — озеро Байкал. Фото: Сергей Доля
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Суровые пейзажи Челябинска.
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Суровые пейзажи Челябинска. Фото: Сергей Доля
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На пути из Красноярска в Иркутск. Фото: Сергей Доля
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АвтостопщикФото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Спуск к Байкалу в тех краях довольно непрост, но ребятам удалось справиться. Фото: Сергей Доля
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Заключительная часть первого российского этапа пути (будет и второй — на обратной дороге). Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней: Россия — Монголия
Участники экспедиции «Вокруг света за 70 дней», стартовавшей в Москве 7 июня, успешно преодолели стартовый этап путешествия. Позади остались 5678 километров пути по России и первая заграница в лице Монголии (1245 километров)
Родина Чингисхана встретила эффектными степями и неповторимым местным колоритом, а проводила баррикадами забастовщиков на границе. Непредвиденная задержка отъела у Сергея Доли и компании несколько часов, но им все же удалось пересечь границу и прибыть в Китай.
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В Поднебесной команде предстоит преодолеть почти 5000 километров и побывать в 11 городах, включая Пекин. Поездка по Китаю продлится до 2 июля, после чего экспедиция проездом через Лаос окажется в Таиланде.
Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжает набирать обороты!