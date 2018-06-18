  • Карта сокровищ: участвуйте в квесте от команды «Вокруг света за 70 дней»
    Тревел-блогер и фотограф Сергей Доля знает, как сделать путешествие увлекательным не только для себя, но и для тех, кто следит за ним во все глаза.
  • Карта сокровищ: участвуйте в квесте от команды «Вокруг света за 70 дней»
    Российские просторы на участке пути между Красноярском и Иркутском.
Вокруг света за 70 дней

Карта сокровищ: участвуйте в квесте от команды «Вокруг света за 70 дней»

Если вы всегда втайне мечтали стать искателем сокровищ, у нас для вас хорошие новости.
Партнерский материал
18 июня 2018 в 15:22

7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней», участники которой объедут шесть континентов и перекроют достижение путешественников из легендарного романа Жюля Верна. Подробно об экспедиции мы писали здесь и здесь.

В том, что участников экспедиции ждут настоящие приключения, сомневаться не приходиться — и они готовы ими поделиться. Вы же готовы стать искателем сокровищ?

В 70 точках на пути экипаж прячет подарки — карточки с цифровыми кодами. Найдя одну из них, заполните форму на официальном сайте проекта — и вскоре с вами свяжутся и расскажут, как получить памятный сувенир от Land Rover.

Информация о местах, где спрятаны «клады», будет обновляться на сайте, в социальных сетях Land Rover (раз, два, три, четыре) и Сергея Доли (раз, два, три, четыре) в течение всей экспедиции.

Желаем удачи!

Тоже интересно

Шальные сокровища Балтики

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Новый загранпаспорт впечатляюще подорожает
Новый загранпаспорт впечатляюще подорожает
Тоже интересно
Красоты Дальнего Востока
Красоты Дальнего Востока
Незабываемый город
Незабываемый город