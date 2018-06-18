Карта сокровищ: участвуйте в квесте от команды «Вокруг света за 70 дней»
7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней», участники которой объедут шесть континентов и перекроют достижение путешественников из легендарного романа Жюля Верна. Подробно об экспедиции мы писали здесь и здесь.
В том, что участников экспедиции ждут настоящие приключения, сомневаться не приходиться — и они готовы ими поделиться. Вы же готовы стать искателем сокровищ?
В 70 точках на пути экипаж прячет подарки — карточки с цифровыми кодами. Найдя одну из них, заполните форму на официальном сайте проекта — и вскоре с вами свяжутся и расскажут, как получить памятный сувенир от Land Rover.
Информация о местах, где спрятаны «клады», будет обновляться на сайте, в социальных сетях Land Rover (раз, два, три, четыре) и Сергея Доли (раз, два, три, четыре) в течение всей экспедиции.
Желаем удачи!