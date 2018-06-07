7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
Маршрут экспедиции построен согласно определенным правилам кругосветного путешествия: он начинается и заканчивается в одном и том же месте, а также проходит через два антипода — географические точки, которые находятся ровно на противоположных сторонах земного шара, и предполагает пробег не менее 1 000 км на каждом из шести континентов*. В общей сложности команде проекта предстоит проехать по территории 21 страны.
Стартовав в Москве, экспедиция пройдет через Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, затем повернет в сторону Монголии, а после окажется в Китае. Там команда доберется до города Эньши, являющегося антиподом города Ла Серена в Чили — до него участникам предстоит доехать через 25 дней.
После Китая экспедиция пройдет по территории Лаоса, Таиланда, Малайзии и Сингапура, проедет по побережью Австралии, горным дорогам Чили и широким трассам США, переберется в Марокко, затем через Гибралтар перейдет в Европу и продолжится через Испанию, Андорру, Францию, Швейцарию, Австрию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. Завершится путешествие в России, где и начиналось — в Москве, 15 августа 2018 года, ровно через 70 дней после старта.Landrover.ru, Nat-geo.ru и в соцсетях по хештегу #LandRover70.
Страховой партнер путешествия — компания «Ингосстрах».
*В модели семи континентов, где Европа и Азия рассматриваются отдельно.