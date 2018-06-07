  • 7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
    Сергей Доля (крайний справа) и команда готовы побороться с героями легендарного романа Жюль Верна и перекрыть их достижение на целых 10 дней.
  • 7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
    К кругосветке готовы!
  • 7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
    Мы уезжаем, но обязательно вернемся.
  • 7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
Вокруг света за 70 дней

7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»

7 июня в Москве стартовала кругосветная экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover», приуроченная к 70-летию легендарного внедорожного бренда. Участники экспедиции во главе с тревел-блогером Сергеем Долей отправились в путешествие, которое продлится ровно 70 дней, на внедорожниках Land Rover Discovery.
Партнерский материал
7 июня 2018 в 21:26

Маршрут экспедиции построен согласно определенным правилам кругосветного путешествия: он начинается и заканчивается в одном и том же месте, а также проходит через два антипода — географические точки, которые находятся ровно на противоположных сторонах земного шара, и предполагает пробег не менее 1 000 км на каждом из шести континентов*. В общей сложности команде проекта предстоит проехать по территории 21 страны.

Стартовав в Москве, экспедиция пройдет через Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, затем повернет в сторону Монголии, а после окажется в Китае. Там команда доберется до города Эньши, являющегося антиподом города Ла Серена в Чили — до него участникам предстоит доехать через 25 дней.

После Китая экспедиция пройдет по территории Лаоса, Таиланда, Малайзии и Сингапура, проедет по побережью Австралии, горным дорогам Чили и широким трассам США, переберется в Марокко, затем через Гибралтар перейдет в Европу и продолжится через Испанию, Андорру, Францию, Швейцарию, Австрию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. Завершится путешествие в России, где и начиналось — в Москве, 15 августа 2018 года, ровно через 70 дней после старта.

  • 7 июня в Москве стартовала экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover»
Следите за ходом главного путешествия года на Landrover.ru, Nat-geo.ru и в соцсетях по хештегу #LandRover70.
Страховой партнер путешествия — компания «Ингосстрах».

*В модели семи континентов, где Европа и Азия рассматриваются отдельно.

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