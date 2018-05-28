Вокруг света за 70 дней с Land Rover
Одно из самых грандиозных приключений года стартует в Москве 7 июня. Команда Land Rover вместе с тревел-блогером Сергеем Долей начнет и закончит маршрут в одном и том же месте, проедет не менее 1000 км по каждому из шести континентов* (Антарктида, разумеется, не в счет) и пройдет через два антипода — географические точки на противоположных сторонах земного шара.
В этой экспедиции антиподами станут Эньши (Китай) и Ла Серена (Чили). Таким образом легендарная команда путешественников из романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» обретет достойных последователей.
По территории России экспедиция пройдет через Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ. Далее в программе: Китай и Вьетнам, Австралия и Марокко, Чили и США, Испания и Германия… Всего команда Land Rover проедет через 21 страну за 70 дней — по одному на каждый год большого юбилея, завершив маршрут 15 августа в Москве.
Кругосветное путешествие — это ударная проверка на прочность. Меняются не просто пейзажи за окном, а языковые среды с часовыми поясами; перепады температур идут рука об руку с перепадами высот, а глаза устают от дороги не меньше, чем ноги паломников. Однако в этом и состоит главный смысл: на протяжении всех 70 лет своей истории Land Rover бросал вызов трудностям — и преодолевал их. Так будет и на этот раз.
Следите за ходом главного путешествия года на Landrover.ru, Nat-geo.ru и в соцсетях по хештегу #LandRover70.
Страховой партнер путешествия — компания «Ингосстрах».
*В модели семи континентов, где Европа и Азия рассматриваются отдельно.