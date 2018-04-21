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Фото: Marvin Smith/Flickr.com
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Фото: William Warby/Flickr.com
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Фото: John Flannery/Flickr.com
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Фото: Yellowstone National Park/Flickr.com
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Фото: Ben Sale/Flickr.com
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Фото: John Flannery/Flickr.com
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Фото: commons.wikimedia.org
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Фото: commons.wikimedia.org
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Фото: www.butterfliesandmoths.org
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Фото: commons.wikimedia.org
Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
Чешуекрылые, которых в народе именуют бабочками, проходят четыре стадии развития: яйцо, личинка, куколка и имаго. Считается, что бабочка всегда превосходит по красоте гусеницу (то есть личинку), из которой она появилась на свет. Показываем, что это не всегда так.
National Geographic Россия
21 апреля 2018 в 11:50
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1. Cerura Vinula
(было → стало)
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2. Hyalophora cecropia
(было → стало)
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3. Megalopyge opercularis
(было → стало)
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4. Syssphinx hubbardi
(было → стало)
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5. Papilio troilus
(было → стало)
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6. Papilio polyxenes
(было → стало)
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7. Attacus Atlas
(было → стало)
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8. Greta oto
(было → стало)
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9. Automeris io
(было → стало)
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10. Morpho
(было → стало)
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