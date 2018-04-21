  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: Marvin Smith/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: William Warby/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: John Flannery/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: Yellowstone National Park/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: Ben Sale/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: John Flannery/Flickr.com
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: commons.wikimedia.org
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: commons.wikimedia.org
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: www.butterfliesandmoths.org
  • Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы
    Фото: commons.wikimedia.org
Насекомые

Было — стало: как выглядят бабочки и их гусеницы

Чешуекрылые, которых в народе именуют бабочками, проходят четыре стадии развития: яйцо, личинка, куколка и имаго. Считается, что бабочка всегда превосходит по красоте гусеницу (то есть личинку), из которой она появилась на свет. Показываем, что это не всегда так.
National Geographic Россия
21 апреля 2018 в 11:50
35980

1. Cerura Vinula
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Фото: commons.wikimedia.org
  • Фото: Ben Sale/Flickr.com

2. Hyalophora cecropia
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: Marvin Smith/Flickr.com
  • Фото: Yellowstone National Park/Flickr.com

3. Megalopyge opercularis
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: aecole2010/Flickr.com
  • Фото: commons.wikimedia.org

4. Syssphinx hubbardi
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: commons.wikimedia.org
  • Фото: www.butterfliesandmoths.org

5. Papilio troilus
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: John Flannery/Flickr.com
  • Фото: John Flannery/Flickr.com

6. Papilio polyxenes
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: Ano Lobb/Flickr.com
  • Фото: John Flannery/Flickr.com

7. Attacus Atlas
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: Dean Morley/Flickr.com
  • Фото: commons.wikimedia.org

8. Greta oto
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: butterflyfarm.co.uk
  • Фото: William Warby/Flickr.com

9. Automeris io
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: Adam Skowronski/Flickr.com
  • Фото: commons.wikimedia.org

10. Morpho
(было → стало)
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
  • Фото: Ada Gonzalez/Flickr.com
  • Фото: Adam Skowronski/Flickr.com

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