Палочники: насекомые с удивительной стратегией продолжения рода
Биологи из университета японского города Кобе изучали колонии палочников, или привиденьевых. Этот отряд насекомых широко распространен по планете; только на Борнео обитает 300 видов, а в общей сложности науке известно более 3000 видов палочников. Свое название они получили из-за своей невероятной способности маскировки: они сливаются с растением, напоминая часть ветки и становясь невидимыми.
Наблюдая за этими насекомыми в их естественной среде обитания, ученые заметили, что несмотря на умение виртуозно прятаться, палочники регулярно становятся жертвами дроздов и других птиц. При этом перевариваются они не целиком: в частности яйца, которые несут в себе самки, выходят вместе с экскрементами и впоследствии вылупляются на новом месте, куда перенесла их птица.
Этот метод продолжения рода широко распространен в растительном мире, но у представителей фауны прежде замечен не был. Чтобы подтвердить открытие, биологи кормили птиц несколькими видами палочников. Проделав путь по пищеводу, жизнеспособными оказалось достаточно большое число яиц — от 5% до 20%.
Столь необычную стратегию ученые объясняют эволюционной необходимостью: не умея летать, палочники не имеют возможности самостоятельно захватывать новые территории и поддерживать высокий уровень генетического разнообразия. Узнайте о растениях, размножающихся подобным образом.