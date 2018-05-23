Самое маленькое насекомое в мире
Длина тела самца Dicopomorpha echmepterygis составляет всего 139 мкм — в полтора раза меньше, чем у самки. У них редуцированы глаза, ротовая щель, крылья и почти все усики кроме двух в верхней части тела и одной сенсиллы — органа, который отвечает одновременно за обоняние, осязание и вкус, чтобы самец имел хоть какое-то представление об окружающем мире.
Окружающий мир самца D. echmepterygis — это яйцо хозяина (другого насекомого), в которое самка откладывает свои яйца. Самцы не едят, почти не двигаются и живут несколько минут; вылупившись, они оплодотворяют самку, которая вылупилась рядом, и сразу умирают. Оплодотворенная самка съедает яйцо хозяина изнутри, выбирается наружу и ищет новое яйцо, чтобы отложить кладку.
Полная версия исследования (английский язык)
Похожим образом протекает жизненный цикл другого насекомого — осы-паразиты Melittoba acasta. У самцов этих ос тоже нет ни глаз, ни крыльев; всю свою короткую жизнь они проводят в ячейке соты хозяина, осы покрупнее, в ожидании, что к ним «в гости» придет самка.