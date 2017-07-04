Загадка розовых кузнечиков
Кузнечики относятся к длинноусым прямокрылым насекомым (лат. Ensifera), но их отличительной чертой от других представителей подотряда является отсутствие необходимости прятаться. Они не используют норы в почве или дереве, а открыто обитают на растениях, поскольку окраска делает их для хищников невидимыми.
Но время от времени люди замечают кузнечиков ярко-розового цвета. Большинство подобных свидетельств — из Великобритании, и речь всегда идет о кузнечиках вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus). Недавно насекомое необычного цвета увидел фотограф дикой природы Ричард Тейлор. Розовый конек короткокрылый прятался в камышах у небольшого озера в британском графстве Суффолк.
Ученые поясняют, что необычная окраска является результатом эритризма — генетической мутации, для которой характерно нарушение пигментации наружных покровов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть вызвано или излишним количеством красного пигмента, или недостатком черного.
В дикой природе известно не так много животных с «неправильным» цветом кожи, и все они, в основном, юные особи: дожить до взрослого возраста им гораздо сложнее, поскольку хищники замечают их в первую очередь. Однако британские коньки короткокрылые, судя по всему, особых проблем не испытывают: дело в том, что Тейлор встречает розовых кузнечиков уже не первый год, а это значит, что они успешно взрослеют и размножаются, передавая мутировавший ген по наследству.
Узнайте о других представителях мира фауны, с необычной окраской.