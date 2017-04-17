  • Муравьи и мыши — под одной крышей
    Фото: Mx 110
  • Муравьи и мыши — под одной крышей
    Фото: Вадим Трунов
Насекомые

Муравьи и мыши — под одной крышей

В одной из древнегреческих поэм описана кровопролитная война мышей и лягушек, в которой приняли участие даже боги Олимпа. В реальности отношения между животными могут быть не менее драматичными.
Диана Хомякова, «Наука в Сибири»
17 апреля 2017 в 12:49
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«Мы решили сосредоточиться на изучении отношений, складывающихся между рыжими лесными муравьями и разными видами грызунов, проживающими с ними на одной территории», — рассказывает доктор биологических наук Жанна Ильинична Резникова, заведующая лабораторией поведенческой экологии Института систематики и экологии животных СО РАН.

Исследование проходило в Новосибирской области, где ученые уже много лет наблюдают за крупным поселением рыжих лесных муравьев, занимающим около 4 га и насчитывающим более 500 муравейников. Для работы были выбраны участки с высокой численностью муравьев, и контрольные, на которых растительность и рельеф были сходными, а муравьев — в 30 раз меньше. В течение нескольких лет в разные сезоны учёные проводили там учеты численности и пространственного распределения грызунов, исследовали их миграции, роющую активность и некоторые другие характеристики поведения. «Рыжие лесные муравьи, возводящие огромные муравейники — это очень большая сила в биоценозе. Они стремятся занять огромные площади, и поскольку эти насекомые — хищные и очень агрессивные, то со своей территории они вытесняют конкурентов, а многие виды беспозвоночных используют в пищу. С другой стороны, грызуны тоже имеют огромный потенциал численности, их цель, как и у всякого биологического вида — как можно больше плодиться, а в голове — то, о чем говорил Аркадий Райкин в своей ранней миниатюре: «Нам метры, метры нужны», — объясняет Жанна Ильинична. — Поскольку у грызунов и муравьёв оказывается довольно много общего — они выбирают одинаковые участки леса, имеют сходный цикл дневной и сезонной активности — часто они стремятся занять одни и те же территории, то есть у них сталкиваются интересы. Однако это не столько война, сколько поддержание очень хрупкого баланса».

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