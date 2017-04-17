Муравьи и мыши — под одной крышей
«Мы решили сосредоточиться на изучении отношений, складывающихся между рыжими лесными муравьями и разными видами грызунов, проживающими с ними на одной территории», — рассказывает доктор биологических наук Жанна Ильинична Резникова, заведующая лабораторией поведенческой экологии Института систематики и экологии животных СО РАН.
Исследование проходило в Новосибирской области, где ученые уже много лет наблюдают за крупным поселением рыжих лесных муравьев, занимающим около 4 га и насчитывающим более 500 муравейников. Для работы были выбраны участки с высокой численностью муравьев, и контрольные, на которых растительность и рельеф были сходными, а муравьев — в 30 раз меньше. В течение нескольких лет в разные сезоны учёные проводили там учеты численности и пространственного распределения грызунов, исследовали их миграции, роющую активность и некоторые другие характеристики поведения. «Рыжие лесные муравьи, возводящие огромные муравейники — это очень большая сила в биоценозе. Они стремятся занять огромные площади, и поскольку эти насекомые — хищные и очень агрессивные, то со своей территории они вытесняют конкурентов, а многие виды беспозвоночных используют в пищу. С другой стороны, грызуны тоже имеют огромный потенциал численности, их цель, как и у всякого биологического вида — как можно больше плодиться, а в голове — то, о чем говорил Аркадий Райкин в своей ранней миниатюре: «Нам метры, метры нужны», — объясняет Жанна Ильинична. — Поскольку у грызунов и муравьёв оказывается довольно много общего — они выбирают одинаковые участки леса, имеют сходный цикл дневной и сезонной активности — часто они стремятся занять одни и те же территории, то есть у них сталкиваются интересы. Однако это не столько война, сколько поддержание очень хрупкого баланса».
Как выяснили учёные, тип взаимодействия между грызунами и муравьями во многом зависит от сезона. Особенно напряженными их отношения становятся летом. Дело в том, что в это время от муравейников в разных направлениях отходит множество муравьиных дорог, и трафик там очень напряженный. Огромное количество муравьёв снуют туда-сюда и больно кусают тех, кто окажется у них на пути. Если мышь захочет пересечь один из таких путей, ей мало не покажется! В период высокой активности муравьёв грызуны вынуждены вписываться в те пространства, которые им ограничивают муравейники и муравьиные дороги.
«Летом у грызунов рождаются детёныши (обычно не меньше двух выводков за сезон), в отмеренных муравьями «гетто» становится тесно, между зверьками возникает конкуренция за территорию. Зато во второй половине августа, как только число муравьев снижается, грызуны тут же устремляются на освободившиеся участки», — говорит кандидат биологических наук Софья Николаевна Пантелеева, старший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН.
Ещё более вольготные времена для мышей наступают зимой, когда муравьи уходят в почву на глубину около метра и муравейники остаются без хозяев (84% муравейников имеют подземные ходы). Это удобно для мышей во многих отношениях — можно рыться в муравейниках, сбиваться в кучки, греть друг друга. Кроме того, они там могут ещё и питаться. Не все муравьи успевают уйти на зимовку, и некоторые из них просто застывают в муравейнике и становятся лёгкой добычей для мышей. «Мы ставили специальные эксперименты и выяснили, что, оказывается, грызуны охотятся на рыжих лесных муравьёв, хоть это и опасная добыча, которая кусается, брызгается кислотой. Мышь жмурится, отворачивается, но всё равно она убивает муравьёв и поедает их как заправский охотник, — рассказывает Жана Резникова. — В наших экспериментах мы специально брали грызунов, у которых в пище нет недостатков, в лаборатории их кормили готовой зерновой смесью с дополнением овощей, фруктов, орехов, семян подсолнечника и белковой пищи — сухого гаммаруса (рачка), творога. То есть поедают они муравьёв не от голода, а потому, что те для них очень вкусные и сладкие. Кроме того, тела этих насекомых содержат множество микроэлементов — которых, видимо, как раз не хватает в мышиной диете».
Муравьи на вкус кисло-сладкие: их тела вырабатывают кислоту, но питаются сладкими выделениями тли (а в лаборатории — сиропом).
Причём грызуны охотно едят и мёртвых муравьёв. Летом они любят «пастись» на муравьиных кладбищах (кстати, одно из них расположено неподалёку от бывшего здания юридического факультета НГУ) — местах, куда эти насекомые оттаскивают умерших собратьев.
Также, как показал специальный эксперимент, грызуны весьма охотно поедают сам субстрат муравейника, ведь в нём находит приют огромное количество мелких организмов — многохвосток, почвенных клещей. Кроме того, в соавторстве с группой из Московского университета под руководством Ивана Юрьевича Чернова было выяснено, что количество дрожжей в муравейнике примерно в 100 раз больше, чем в окружающей почве. То есть, от зимовки там грызуны получают двойную выгоду.
Весной мышам снова приходится потесниться. «Если мы придём сейчас в лес, то увидим купола, которые просто усеяны муравьями. Это теплоносцы, они нагреваются на солнышке, а потом идут в муравейник и прогревают своим теплом гнёзда и ходы, — рассказывает Софья Пантелеева. — Когда снег оттает полностью, то муравьи выйдут на поверхность, начнут структурировать свою территорию, прокладывать дороги — к кормовым деревьям, к другим муравейникам. Лес станет «шуршать». Если прислушаться, то можно будет даже услышать настоящий муравьиный топот. Конечно, для грызунов это совершенно некомфортная ситуация, поэтому им приходится уходить на те участки, которые свободны от муравьёв или где плотность последних очень маленькая».
«В экологии есть такое понятие как отрицательное взаимодействие и положительное. К первому относятся хищничество, паразитизм, конкуренция, всё это может переходить одно в другое. А положительное начинается с синойкии (тесного сосуществования) и заканчивается симбиозом (когда один вид не может жить без другого), — объясняет Жанна Ильинична. — Получается, что со сменой сезонов отношения между нашими двумя гильдиями меняют знак — с минуса на плюс и наоборот».
На вопрос, выгодно ли соседство с грызунами муравьям, пока ещё нет однозначного ответа. «Когда мы обсуждали эту проблему на симпозиуме «Муравьи и защита леса», многие исследователи говорили, что во время своих работ они находили в норках мышат, обглоданных муравьями. Когда мы раскапываем норки, то видим там меньше детёнышей мышей. Возможно, грызуны просто рожают меньше потомства на муравьиных территориях, а может быть — их действительно подъедают. Наблюдать это в природе довольно трудно», — говорит Софья. Муравьи могут съесть и живую взрослую мышь — в том случае, если ей хватит глупости самой зайти в муравейник.
Исследователи отмечают, что эта работа ещё не закончена, в новом сезоне они собираются продолжать это исследование с коллегами из МГУ на других видах грызунов.
Редакция благодарит Издание сибирского отделения РАН за предоставленный материал.