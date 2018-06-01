Игры со вкусом: Ростов-на-Дону
В этом городе стоит быть готовым к обилию солнца, тепла и ярких красок. Ну и конечно, к захватывающим видам на Дон. Если хочется местного колорита — отправляйтесь на Центральный рынок, где можно затеряться среди лавок. После побродите по старому городу с его старыми купеческими домами и уютными дворами с бельем на весь двор. Затем отправляйтесь изучать богатую местную кухню.
На следующий день можно поехать в Таганрог — родину Чехова, или в город Аксай с его системой подземных ходов, либо в Танаис с развалинами античного города. Посетите Музей истории донского казачества в Новочеркасске. Напоследок имеет смысл побывать на природе: в заповеднике «Ростовский» или у соленого озера Маныч-Гудило.
Турофис: tourism.rostov-gorod.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 17, 20, 23, 26 июня, 2 июля (1/8)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Театральной площади
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Где есть:
• Pinot Noir — высокая кухня от мишленовского шефа Мишеля Кристманна
• «Корова» — мясной ресторан с 20-метровой барной стойкой
• Сеть кофеен-пекарен «Гурман Булкинъ»
• Центральный рынок
Что есть:
Рыбная солянка, раки, фаршированный кислой капустой донской сазан
Гастрономический сувенир:
Вяленая рыба
Где жить:
• 5-звездочный бутик-отель «Резиденция» со спа-центром
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