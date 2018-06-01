Игры со вкусом

Игры со вкусом: Ростов-на-Дону

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
1 июня 2018 в 18:47
  • Игры со вкусом: Ростов-на-Дону
    Фото: Russia.Travel

В этом городе стоит быть готовым к обилию солнца, тепла и ярких красок. Ну и конечно, к захватывающим видам на Дон. Если хочется местного колорита — отправляйтесь на Центральный рынок, где можно затеряться среди лавок. После побродите по старому городу с его старыми купеческими домами и уютными дворами с бельем на весь двор. Затем отправляйтесь изучать богатую местную кухню.

На следующий день можно поехать в Таганрог — родину Чехова, или в город Аксай с его системой подземных ходов, либо в Танаис с развалинами античного города. Посетите Музей истории донского казачества в Новочеркасске. Напоследок имеет смысл побывать на природе: в заповеднике «Ростовский» или у соленого озера Маныч-Гудило.

Турофис: tourism.rostov-gorod.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 17, 20, 23, 26 июня, 2 июля (1/8)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Театральной площади
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

РОСТОВ_ТОЛСТОЛОБИК.jpg ВОЛГОГРАД_ГРЕЧКА_ПОЛЕВАЯ КУХНЯ.jpg Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

Где есть:
• Pinot Noir — высокая кухня от мишленовского шефа Мишеля Кристманна
• «Корова» — мясной ресторан с 20-метровой барной стойкой
• Сеть кофеен-пекарен «Гурман Булкинъ»
• Центральный рынок

Что есть:
Рыбная солянка, раки, фаршированный кислой капустой донской сазан

Гастрономический сувенир:
Вяленая рыба

Где жить:
• 5-звездочный бутик-отель «Резиденция» со спа-центром
• 4-звездочный «Эрмитаж» — отель в здании цвета Зимнего дворца
• Хостел «Баба Валя» с бабушкиным гостеприимством и оценкой 9,7 на Booking.com

Тоже интересно

В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Тоже интересно
Сможет ли Китай прокормить себя
Сможет ли Китай прокормить себя
Дикобраз убил питона изнутри
Дикобраз убил питона изнутри