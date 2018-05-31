Игры со вкусом: Волгоград
Один из самых протяженных городов России вытянулся вдоль Волги на 90 километров. Длинные песчаные пляжи и 200 солнечных дней в году — вот, что ожидает гостей Волгограда. Город-герой трижды менял название: с Царицына на Сталинград, а с 1961 года носит нынешнее название. Волгоград был практически полностью разрушен во время Второй мировой. Город был заново отстроен с советским размахом, в результате чего обзавелся несколькими рекордами. Среди них — грандиозная 52-метровая скульптура «Родина-мать зовет! », самая высокая статуя в России. Возле первого шлюза Волго-Донского канала установлен один из самых больших в мире памятников реально существовавшему человеку — памятник Ленину. Когда была построена Волжская ГЭС, она была крупнейшей в мире.
Сбежать из шумного города можно к местному «Мертвому морю» — соленому озеру Эльтон, к маленькой пустыне — Арчединско-Донским пескам или полюбоваться на необычные меловые горы в природном парке «Донской».
Турофис: welcomevolgograd.com
Мероприятия:
• Матчи пройдут 18, 22, 25, 28 июня
• Фестиваль болельщиков пройдет на Набережной 62-й армии
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Где есть:
• Кафе «Блин клуб» — отменные блины в самом центре Волгограда
• «Мама Норка Папа Бобер» — ресторан предлагает европейское меню с русским акцентом во французской подаче
• «Миля» — один из самых популярных баров города
Что есть:
Волгоградские арбузы
Гастрономический сувенир:
Сарептский пряник, нардек (арбузный мед), сарептское горчичное масло
Где жить:
• 5-звездочный отель «Волгоград» на месте первой гостиницы города, которая появилась в 1890 году
• 3-звездочный Lite Hotel Volgograd
• Хостел «Центр»