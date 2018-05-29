Игры со вкусом

Игры со вкусом: Екатеринбург

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
29 мая 2018 в 19:45
  • Игры со вкусом: Екатеринбург
    Фото: Сергей Гарифуллин

Крупнейший город Урала расположен близ границы между Европой и Азией. В 17 км от Екатеринбурга в 2004 году на день города символично установили стелу. Должно быть, это самый фотографируемый объект в Свердловской области. Екатеринбург появился благодаря Петру I — в 1723 году по его указу был основан железоделательный завод, названный в честь супруги Екатерины I. Интересно, что из уральской стали сделана Эйфелева башня и статуя Свободы в Нью-Йорке. В Екатеринбурге же находится Каслинский чугунный павильон, который произвел фурор на Всемирной выставке в Париже 1900 года.

В 20 км от города, в Березовском, можно спуститься в действующую золотодобывающую шахту и узнать о добыче российского золота. Помимо индустриальных достопримечательностей в Свердловской области есть много других: это Верхотурский кремль — единственный сохранившийся каменный кремль на Среднем Урале, природный парк «Оленьи ручьи», музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе с постройками XVII — XIX веков и дом-музей Петра Чайковского в Алапаевске.

Турофис: gotoural.com, its.ekburg.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 15, 21, 24, 27 июня
• Фестиваль болельщиков пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского
• Венский фестиваль музыкальных фильмов (1−30 июня)
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

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Где есть:
• «Замес» — модная пельменная «бунтаря уральской кухни» Владимира Олькиницкого
• «Паштет» — популярнейший ресторан по версии TripAdvisor, где готовят из местных продуктов, а гостей развлекает кошка Паша
• Ресторан «Барборис» и кафе «1991» в Ельцин Центре, где в меню включены блюда, приготовленные по рецептам Наины Ельциной. Например, черемуховый торт.

Что есть:
Пельмени, пирог с черемухой

Гастрономический сувенир:
Иван-чай, кедровые орехи

Где жить:
• 5-звездочный Hyatt Regency Ekaterinburg с бассейном на 20 этаже
• 4-звездочный Novotel Ekaterinburg Center в тихой части центра города
• Хостел «Чемпион» со спортивными интерьерами

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