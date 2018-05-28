Игры со вкусом: Саранск
Саранск — один из старейших городов Среднего Поволжья, который был основан в 1641 году. Он многократно входил в ТОП-5 самых чистых городов страны, по мнению Министерства природных ресурсов и экологии России.
Стоит посетить одну из старейших построек города — церковь апостола Иоанна Богослова (XVII век) и впечатляющий Кафедральный собор Федора Ушакова. Еще можно оценить масштабы площади Тысячелетия с самым высоким фонтаном Поволжья, познакомиться с мордовскими обрядами в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье».
Если отправиться в село Подлесная Тавла, что в 30 км от Саранска, узнаете о таком финно-угорском народном промысле, как тавлинская деревянная игрушка. А если хочется на природу, отправляйтесь в Мордовский заповедник — один из старейших в России.
Турофис: turizmrm.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 16, 19, 25, 28 июня
• Фестиваль болельщиков пройдет на Советской площади
• Выставка плакатов чемпионатов мира по футболу (1 апреля — 15 июля)
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Где есть:
• «Мордовское подворье» — огромный ресторан с национальными орнаментами в интерьере
• «Деревенский домик» — блинная в Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина
• Гриль-бар «The BIG PIG»
Что есть:
Медвежья лапа (котлета, панированная крупными сухарями), ватрушка с картофелем, поза (брага из сахарной свеклы), блины «пачат»
Гастрономический сувенир:
«Махан» — сыровяленая колбаса из конины, сгущенка Саранского консервного завода, мед
Где жить:
• 4-звездочный отель «Адмирал» со спа-центром и бассейном
• 3-звездочный отель «Саранск» в центре города
• «Лайк Хостел Саранск» — доступный вариант в историческом центре