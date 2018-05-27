Игры со вкусом

Игры со вкусом: Калининград

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
27 мая 2018 в 08:38
  • Игры со вкусом: Калининград
    Фото: Дарья Копытова, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

Столица самой западной области России, со всех сторон окруженная иностранными государствами. Бывший Кенигсберг неспроста называют российской Европой — здесь складывается ощущение, что ты действительно находишься в европейском городе с его кирхами, булыжными мостовыми и латинскими надписями на исторических зданиях.

В Калининграде в свое время была напечатана первая литовская книга и построен первый немецкий аэропорт. Здесь родился писатель Гофман, венчался композитор Вагнер, а философ Иммануил Кант преподавал в местном университете и был похоронен у стен кафедрального собора. Помимо собора в городе стоит посмотреть на остатки крепостных валов и фортов и единственный в России музей янтаря.

Если располагаете несколькими днями, можно посетить многочисленные замки области, после чего отправиться на пляжи Зеленоградска и Светлогорска и прогуляться по сосновому лесу вдоль дюн 100-километровой Куршской косы, которая внесена в список ЮНЕСКО.

Турофис: visit-kaliningrad.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 16, 22, 25, 28 июня
• Фестиваль болельщиков пройдет на Центральной площади
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

КАЛИНИНГРАД_СТРОГАНИНА.jpg КАЛИНИНГРАД_КИЛЬКА.jpg Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

Где есть:
• «Мушкино» — ресторан охотничьей кухни в центре города
• «Чеснок» — ресторан честных цен

Что есть:
Балтийская килька, клопсы

Гастрономический сувенир:
Марципан, сыр «Тильзитер»

Где жить:
• 4-звездочный отель Кайзерхоф на территории торгово-ремесленного и этнографического центра «Рыбная деревня»
• 3-звездочный отель Prussia в тихом районе города
39 Region — относительно новый хостел, открытый в 2016 году

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