Игры со вкусом: Калининград
Столица самой западной области России, со всех сторон окруженная иностранными государствами. Бывший Кенигсберг неспроста называют российской Европой — здесь складывается ощущение, что ты действительно находишься в европейском городе с его кирхами, булыжными мостовыми и латинскими надписями на исторических зданиях.
В Калининграде в свое время была напечатана первая литовская книга и построен первый немецкий аэропорт. Здесь родился писатель Гофман, венчался композитор Вагнер, а философ Иммануил Кант преподавал в местном университете и был похоронен у стен кафедрального собора. Помимо собора в городе стоит посмотреть на остатки крепостных валов и фортов и единственный в России музей янтаря.
Если располагаете несколькими днями, можно посетить многочисленные замки области, после чего отправиться на пляжи Зеленоградска и Светлогорска и прогуляться по сосновому лесу вдоль дюн 100-километровой Куршской косы, которая внесена в список ЮНЕСКО.
Турофис: visit-kaliningrad.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 16, 22, 25, 28 июня
• Фестиваль болельщиков пройдет на Центральной площади
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Где есть:
• «Мушкино» — ресторан охотничьей кухни в центре города
• «Чеснок» — ресторан честных цен
Что есть:
Балтийская килька, клопсы
Гастрономический сувенир:
Марципан, сыр «Тильзитер»
Где жить:
• 4-звездочный отель Кайзерхоф на территории торгово-ремесленного и этнографического центра «Рыбная деревня»
• 3-звездочный отель Prussia в тихом районе города
• 39 Region — относительно новый хостел, открытый в 2016 году