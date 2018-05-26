Игры со вкусом

Игры со вкусом: Самара

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
26 мая 2018 в 12:37
  • Игры со вкусом: Самара
    Фото: Russia.Travel

Столица Поволжья известна тем, что здесь конструировали ракеты-носители, на которых советские космонавты отправлялись в космос. Самара расположена на самой длинной реке Европы — Волге, между устьями рек Сок и Самары (отсюда и название города).

В городе обязательно стоит пройтись по длиннейшей в стране набережной, которая протянулась почти на 5 км. Из популярных достопримечательностей — бункер Сталина, подземное укрытие на глубине почти 40 метров. Интересен будет и музейно-выставочный комплекс «Самара космическая», где экспонируется ракета-носитель «Союз» в честь полета Юрия Гагарина. Это единственная в Европе ракета-носитель, установленная вертикально в собранном виде.

Можно также посетить Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука» — излучину Волги.

Турофис: tic-samara.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 17, 21, 25, 28 июня, 2 июля (1/8), 7 июля (¼)
• Фестиваль болельщиков пройдет на площади Куйбышева — одной из самых больших в Европе
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

САМАРА_ЩУЧЬИ КОТЛЕТЫ.jpg РОСТОВ_РАКИ.jpgФедеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

Где есть:
• «на Дне» — культовый бар при Жигулевском пивоваренном заводе рядом с женским монастырем
• Питейная «КипятокЪ» на втором этаже особняка с интерьерами XIX века

Что есть:
Вяленая и сушеная рыба, вареные раки, уха из волжской рыбы

Гастрономический сувенир:
Сладкая помадка, сушеная рыба

Где жить:
• 5-звездочный Лотте Отель Самара, который открывается к чемпионату
• 3-звездочный «Купеческий дом» с сауной, бассейном и бильярдом
• «Дом Сивре» — хостел в старинном особняке XIX века с лепниной, высокими потолками и винтовой лестницей

Тоже интересно

Лучшие загородные отели России

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Каким будет лето в этом году: прогноз синоптиков
Каким будет лето в этом году: прогноз синоптиков
Тоже интересно
Дом с мезонином
Дом с мезонином
Женщины моря
Женщины моря