Игры со вкусом: Нижний Новгород
Нижний, как называют город местные жители, разросся по берегам двух великих рек — Оки и Волги. Такое географическое положение гарантирует невероятные виды круглый год. Знакомство с городом, который был основан в 1221 году, стоит начать с холмистого исторического центра. В Нижнем Новгороде сохранился каменный кремль 16 века, который за свою историю ни разу не был взят. Площадь этой крепости с 13 сторожевыми башнями лишь на 5 га меньше Московского Кремля.
Из обязательного — спуститься по Чкаловской лестнице, одной из самых длинных в стране, пройтись по нижегородскому Арбату — Большой Покровской улице, полюбоваться на город с перетянутой через Волгу канатной дороги.
Стоит также съездить в Городец — древнейший город Нижегородского края (1152), Большое Болдино — место вдохновения Александра Пушкина или в деревню Семеново — место рождения хохломы.
Турофис: nnwelcome.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 18, 21, 24, 27 июня, 1 июля (1/8), 6 июля (¼)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Площади Минина и Пожарского
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Где есть:
• Литературное кафе «БeZухов» с творческим меню
• «Селедка и кофе» — кафе-бар с забавным интерьером и дружелюбной публикой
Что есть:
Уха стерляжья, рыба по-нижегородски (скумбрия или сельдь, запеченная с картофелем и грибами)
Гастрономический сувенир:
Городецкие пряники
Где жить:
• 5-звездочный «Парк-Отель «Кулибин» со спа-центром
• 3-звездочная гостиница «Сергиевская» — 6 номеров в особняке XIX века в центре города
• Хостел Berry с видом на Нижегородский кремль