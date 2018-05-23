Игры со вкусом

Игры со вкусом: Нижний Новгород

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
23 мая 2018 в 20:46
  • Игры со вкусом: Нижний Новгород
    Фото: Артем Мирный, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

Нижний, как называют город местные жители, разросся по берегам двух великих рек — Оки и Волги. Такое географическое положение гарантирует невероятные виды круглый год. Знакомство с городом, который был основан в 1221 году, стоит начать с холмистого исторического центра. В Нижнем Новгороде сохранился каменный кремль 16 века, который за свою историю ни разу не был взят. Площадь этой крепости с 13 сторожевыми башнями лишь на 5 га меньше Московского Кремля.

Из обязательного — спуститься по Чкаловской лестнице, одной из самых длинных в стране, пройтись по нижегородскому Арбату — Большой Покровской улице, полюбоваться на город с перетянутой через Волгу канатной дороги.

  • Игры со вкусом: Нижний Новгород
    Фото: Russia.Travel

Стоит также съездить в Городец — древнейший город Нижегородского края (1152), Большое Болдино — место вдохновения Александра Пушкина или в деревню Семеново — место рождения хохломы.

Турофис: nnwelcome.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 18, 21, 24, 27 июня, 1 июля (1/8), 6 июля (¼)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Площади Минина и Пожарского
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

НИЖНИЙ НОВГОРОД_СОМ.jpg НИЖНИЙ НОВГОРОД_ГУСЬ.jpg НИЖНИЙ НОВГОРОД_ОКРОШКА.jpg Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

Где есть:
• Литературное кафе «БeZухов» с творческим меню
• «Селедка и кофе» — кафе-бар с забавным интерьером и дружелюбной публикой

Что есть:
Уха стерляжья, рыба по-нижегородски (скумбрия или сельдь, запеченная с картофелем и грибами)

Гастрономический сувенир:
Городецкие пряники

Где жить:
• 5-звездочный «Парк-Отель «Кулибин» со спа-центром
• 3-звездочная гостиница «Сергиевская» — 6 номеров в особняке XIX века в центре города
• Хостел Berry с видом на Нижегородский кремль

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