Игры со вкусом: Сочи
У Сочи много званий: это и летняя, и южная, и курортная столица России. После XXII зимних Олимпийских игр регион у Черного моря стал ассоциироваться уже не только с отдыхом, но и со спортом.
Единственный населенный пункт России, находящийся в зоне влажных субтропиков, идеален для пеших прогулок. После того как вы вдоволь нагуляетесь по городской набережной и дендрарию, можно подняться на смотровую башню на горе Ахун, откуда открывается живописная панорама.
За природными достопримечательностями стоит отправляться в горы — в Лазаревском районе на реке Шахе есть каскад из 33 водопадов. Или на чайные плантации Мацестинской долины, где выращивают самый северный в мире чай.
Если надоест море, можно рвануть в горы — в 70 км от Сочи находится поселок Красная Поляна, а за ним — известные горнолыжные курорты «Горки Город» и «Роза Хутор».
Ну а на обратном пути сверните в сторону Олимпийской деревни, что возле Адлера, и оцените настоящий олимпийский размах.
Турофис: sochiru.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 15, 18, 23, 26, 30 июня (1/8), 7 июля (¼)
• Фестиваль болельщиков пройдет у Южного мола морского порта
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Где есть:
• Кафе «Белые ночи» — легендарный ресторан, где по мнению местных жителей готовят лучшие хинкали в городе
• «Хмели-сунели» — один из лучших ресторанов Сочи, как считают многие
• «Груша» — кафе в поселке Роза Хутор, где почти во все блюда добавляют грушу
• «Кавказский аул» — ресторан грузинской кухни
• Центральный рынок в Адлере
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Что есть:
Хинкали, черноморские мидии, рапаны, устрицы, шашлык
Гастрономический сувенир:
Краснодарский чай, чурчхела, вяленая хурма, варенье из черкесской груши
Где жить:
• 5-звездочный RODINA Grand Hotel & SPA на берегу Черного моря с собственным кинотеатром и теннисными кортами
• «Разин» — доступный отель c бассейном в центре Сочи, в 900 метрах от набережной
• Central Hostel Sochi в 5 минутах ходьбы от побережья Черного моря и порта Сочи