Игры со вкусом

Игры со вкусом: Сочи

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
20 мая 2018 в 12:45
  • Игры со вкусом: Сочи
    Фото: Алексей Сазонов, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

У Сочи много званий: это и летняя, и южная, и курортная столица России. После XXII зимних Олимпийских игр регион у Черного моря стал ассоциироваться уже не только с отдыхом, но и со спортом.

Единственный населенный пункт России, находящийся в зоне влажных субтропиков, идеален для пеших прогулок. После того как вы вдоволь нагуляетесь по городской набережной и дендрарию, можно подняться на смотровую башню на горе Ахун, откуда открывается живописная панорама.

За природными достопримечательностями стоит отправляться в горы — в Лазаревском районе на реке Шахе есть каскад из 33 водопадов. Или на чайные плантации Мацестинской долины, где выращивают самый северный в мире чай.

Если надоест море, можно рвануть в горы — в 70 км от Сочи находится поселок Красная Поляна, а за ним — известные горнолыжные курорты «Горки Город» и «Роза Хутор».

Ну а на обратном пути сверните в сторону Олимпийской деревни, что возле Адлера, и оцените настоящий олимпийский размах.

  • Игры со вкусом: Сочи
    Фото: Russia.Travel

Турофис: sochiru.ru

Мероприятия:

• Матчи пройдут 15, 18, 23, 26, 30 июня (1/8), 7 июля (¼)

• Фестиваль болельщиков пройдет у Южного мола морского порта

• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

Где есть:

• Кафе «Белые ночи» — легендарный ресторан, где по мнению местных жителей готовят лучшие хинкали в городе

• «Хмели-сунели» — один из лучших ресторанов Сочи, как считают многие

• «Груша» — кафе в поселке Роза Хутор, где почти во все блюда добавляют грушу

• «Кавказский аул» — ресторан грузинской кухни

• Центральный рынок в Адлере

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