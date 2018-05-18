Игры со вкусом: Казань
Столица Татарстана — один из самых необычных городов России, которому больше 1000 лет. Здесь уникальным образом соединились православная и мусульманская культура. Начать знакомство с третьей столицей России, как называют Казань, стоит с кремля, который включен в список ЮНЕСКО. На его территории соседствуют церкви XVI века с грандиозной мечетью Кул-Шариф (2005), здесь же находится резиденция президента Татарстана.
Узнать об истории города и увидеть, как менялись его границы, можно в интерактивном музее «Городская панорама». А в Старо-Татарской слободе стоит заглянуть в музей чак-чака, что в старинном доме XIX века, чтобы узнать о традиционной сладости. Вечером прогуляйтесь по набережной Волги и пешеходной улице Баумана, где сосредоточено много кафе и ресторанов.
Выделите день на посещение города-крепости Свияжск, Елабуги — одного из старейших городов Татарстана или Болгарского музея-заповедника.
Турофис: visit-tatarstan.com, visitkazan.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 16, 20, 24, 27, 30 июня (1/8), 6 июля (¼)
• Фестиваль болельщиков пройдет у Центра семьи «Казан»
• Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» приурочен к чемпионату мира по футболу
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Где есть:
• Национальный ресторан «Дом татарской кулинарии»
• Ресторан «Татарская усадьба», где блюда готовят в дровяной печи
• Тюбетей — демократичная сеть быстрого питания с татарской кухней
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Что есть:
Эчпочмак — треугольный пирог с бараниной, картофелем и луком, перемяч — обжаренный в масле круглый пирожок с мясом, кыстыбый — обжаренная лепешка, начиненная кашей или пюре, губадия (пирог из риса, изюма и творога).
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Гастрономический сувенир:
Чак-чак, казылык (казы) — конская сыровяленая колбаса
Где жить:
• 4-звездочный отель «Ривьера» с видом на исторический центр города
• 3-звездочный «Дон Кихот» — уютный отель с 29 номерами
• «Казанское Подворье» — современный хостел на пешеходной улице Баумана