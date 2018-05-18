Игры со вкусом

Игры со вкусом: Казань

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
18 мая 2018 в 14:28
  • Игры со вкусом: Казань
    Фото: Артем Мирный, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

Столица Татарстана — один из самых необычных городов России, которому больше 1000 лет. Здесь уникальным образом соединились православная и мусульманская культура. Начать знакомство с третьей столицей России, как называют Казань, стоит с кремля, который включен в список ЮНЕСКО. На его территории соседствуют церкви XVI века с грандиозной мечетью Кул-Шариф (2005), здесь же находится резиденция президента Татарстана.

  • Игры со вкусом: Казань
    Фото: Артем Мирный, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

Узнать об истории города и увидеть, как менялись его границы, можно в интерактивном музее «Городская панорама». А в Старо-Татарской слободе стоит заглянуть в музей чак-чака, что в старинном доме XIX века, чтобы узнать о традиционной сладости. Вечером прогуляйтесь по набережной Волги и пешеходной улице Баумана, где сосредоточено много кафе и ресторанов.

Выделите день на посещение города-крепости Свияжск, Елабуги — одного из старейших городов Татарстана или Болгарского музея-заповедника.

Турофис: visit-tatarstan.com, visitkazan.ru

Мероприятия:

• Матчи пройдут 16, 20, 24, 27, 30 июня (1/8), 6 июля (¼)

• Фестиваль болельщиков пройдет у Центра семьи «Казан»

• Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» приурочен к чемпионату мира по футболу

• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

Где есть:

• Национальный ресторан «Дом татарской кулинарии»

• Ресторан «Татарская усадьба», где блюда готовят в дровяной печи

• Тюбетей — демократичная сеть быстрого питания с татарской кухней

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