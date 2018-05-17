Игры со вкусом

Игры со вкусом: Санкт-Петербург

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
17 мая 2018 в 11:47
  • Игры со вкусом: Санкт-Петербург
    Фото: Станислав Забурдаев, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

Время проведения чемпионата мира по футболу, пожалуй, лучшее для посещения города на Неве, которому в этом году исполнится 315 лет. В июне — июле в Санкт-Петербурге наступают белые ночи, общественные парки утопают в зелени, а многие кафе и рестораны переходят на круглосуточное обслуживание.

В городе, исторический центр которого включен в список ЮНЕСКО, есть чем себя занять. Из основных достопримечательностей: Дворцовая площадь с Зимним дворцом, Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы.

  • Игры со вкусом: Санкт-Петербург
    Фото: Станислав Забурдаев, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

За новыми местами силы стоит отправляться в креативные пространства «Голицын лофт» на набережной Фонтанки, «Цархитектор» на Большой Конюшенной и в «Бертгольд Центр» у Сенной площади.

Напоследок можно отправиться в Царское село, Гатчину, Петергоф или Павловск.

Турофис: visit-petersburg.ru

Мероприятия:
• Матчи пройдут 15, 19, 22, 26 июня, 3 июля (1/8), 10 июля (½), 14 июля (матч за 3 место)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Конюшенной площади
• Алые паруса (23 июня) — праздник выпускников, который отмечает весь город
• Пятый юбилейный Большой летний фестиваль «О, да! Еда! » (29−30 июля)
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

ПИТЕР_КОРЮШКА.jpg ПИТЕР_БЕФСТРОГАНОВ.jpg ПИТЕР_ПЫШКИ.jpg Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

Где есть:
• КоКоКо и Гастробар Duo — рестораны новой русской кухни
• Cake and breakfast — уютное заведение с завтраками целый день
• Ресторанные улицы Рубинштейна и Кирочная

Что есть:
Легендарные пышки на Большой Конюшенной, десерт «Мамин любимый цветок» в КоКоКо, жареная корюшка

Гастрономический сувенир:
Кондитерские изделия и шоколад кондитерских фабрик им. Крупской, «Север», «Невские берега»

Где жить:
• 5-звездочный «Гранд Отель Европа» — главный исторический отель города
• 4-звездочный Radisson Соня с интерьерами по мотивам романа «Преступление и наказание» Достоевского
Soul Kitchen с видом на Мойку — лучший «малый хостел в мире» по версии Hostelworld

Тоже интересно

Лучшие загородные отели России

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Места на Земле, за фотографирование которых грозит тюрьма и штраф
Места на Земле, за фотографирование которых грозит тюрьма и штраф
Тоже интересно
Как выглядит Москва и Санкт-Петербург с борта МКС
Как выглядит Москва и Санкт-Петербург с борта МКС
Дикобраз убил питона изнутри
Дикобраз убил питона изнутри