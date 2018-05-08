Игры со вкусом

Игры со вкусом: Москва

Грядущее в России мировое футбольное первенство — отличный повод лучше узнать страну и посетить ее самые красивые и интересные места. Мы подготовили путеводитель по 11 городам, принимающим чемпионат: рассказываем, что можно в них посмотреть, где жить, как развлекаться и что попробовать.
Наталья Майборода
8 мая 2018 в 13:24
  • Игры со вкусом: Москва
    Фото: Константин Антипин, участник фотоконкурса «Россия в кадре»

В прошлом году Москва стала вторым по популярности городом мира (после Нью-Йорка) по версии Instagram. В этом году у столицы России есть все шансы возглавить этот рейтинг, ведь лето обещает быть насыщенным: предстоит принять открытие, полуфинал и финал чемпионата мира по футболу.

Мест, где можно отметиться в соцсетях, в Москве более чем достаточно. В свободное от матчей время можно приобщиться к искусству в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее или «Гараже».

В хорошую погоду можно пройтись от «Музеона» до Воробьевых гор через парк Горького, убедившись, что Москва — зеленый город. А если захочется еще больше природы, отправляйтесь в парк «Зарядье», который открыли к 870-летию столицы. Здесь представлены все климатические зоны России. Отсюда открывается один из лучших видов на Кремль и Красную площадь, до которых рукой подать. Замедлить на день ритм мегаполиса и насладиться красотой можно в усадьбе Кусково, сказочном Абрамцеве, древнем Дмитрове или Коломне.

Турофис: um.mos.ru

Мероприятия:

• Матчи пройдут 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 июня, 1, 3 июля (1/8), 11 июля (½), 15 июля (финал)

• Фестиваль болельщиков пройдет на Воробьевых горах

• Фестиваль Фудтраков в парке «Сокольники» (22−24 июня)

• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)

МОСКВА_БЛИНА_ЛОСОСЕВАЯ ИКРА.jpg МОСКВА_КАЛАЧ.jpg Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова

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