Игры со вкусом: Москва
В прошлом году Москва стала вторым по популярности городом мира (после Нью-Йорка) по версии Instagram. В этом году у столицы России есть все шансы возглавить этот рейтинг, ведь лето обещает быть насыщенным: предстоит принять открытие, полуфинал и финал чемпионата мира по футболу.
Мест, где можно отметиться в соцсетях, в Москве более чем достаточно. В свободное от матчей время можно приобщиться к искусству в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее или «Гараже».
В хорошую погоду можно пройтись от «Музеона» до Воробьевых гор через парк Горького, убедившись, что Москва — зеленый город. А если захочется еще больше природы, отправляйтесь в парк «Зарядье», который открыли к 870-летию столицы. Здесь представлены все климатические зоны России. Отсюда открывается один из лучших видов на Кремль и Красную площадь, до которых рукой подать. Замедлить на день ритм мегаполиса и насладиться красотой можно в усадьбе Кусково, сказочном Абрамцеве, древнем Дмитрове или Коломне.
Турофис: um.mos.ru
Мероприятия:
• Матчи пройдут 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 июня, 1, 3 июля (1/8), 11 июля (½), 15 июля (финал)
• Фестиваль болельщиков пройдет на Воробьевых горах
• Фестиваль Фудтраков в парке «Сокольники» (22−24 июня)
• Гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup (14−15 июня)
Федеральный проект «Гастрономическая карта России», фудфотограф Екатерина Моргунова
Где есть: Читать далее
• Новый трехэтажный Центральный рынок с фермерскими продуктами и грандиозным фудкортом
• Гастромаркет «Вокруг света» — 24 ресторана под одной крышей от Аркадия Новикова, Бориса Зарькова и Владимира Мухина
• White Rabbit — самый известный ресторан страны
Что есть:
Московские завтраки и полдники: сырники, блины с начинками, морс, компот
Гастрономический сувенир:
Конфеты фабрики «Красный Октябрь», коломенская пастила
Где жить:
• 5-звездочный «Метрополь» — здание 1905 года с изразцами Врубеля в пяти минутах ходьбы от Красной площади
• 4-звездочный отель «Советский» с позолотой, мрамором и колоннами
• Спутник хостел — первый дизайн-хостел Москвы возле Большого театра