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Чукчи — воины ледовых широт

Присоединение Чукотки к Российской Империи затянулось на полтора века. Чукчи вели войну, к которой пришельцы с запада попросту не были готовы.
Графика: Всеволод Абрамов Текст: Анастасия Крутикова
7 октября 2018 в 14:50
  • Чукчи — воины ледовых широт

Это единственный северный народ, сумевший противостоять натиску казацких отрядов. «Немирные чюкчи», как называли их в документах того времени, не платили ясак – налог пушниной – и легко жертвовали родными, взятыми в заложники-аманаты. Коренные жители Севера вели партизанскую войну на огромной территории от Колымы до Анадыря, нападая внезапно и растворяясь в тундре.

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Этнограф Владимир Богораз, в начале прошлого века изучавший быт и культуру чукчей, описывает чукотского воина так: в боевом шлеме и доспехах, составленных из кожаных или костяных пластин, обшитых тюленьей шкурой. Деревянные щиты украшали изображениями душ убитых врагов. Оружием дальнего боя служил мощный лук, но чукчи предпочитали быстрый переход к бою ближнему: там их копья были куда эффективнее, чем требовавшие долгой перезарядки казацкие ружья.

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Обычно чукчи нападали на рассвете, чтобы застигнуть противника врасплох. Считалось, что восход солнца – добрый знак, который поможет воинам. 

Обычно чукчи нападали на рассвете, чтобы застигнуть противника врасплох. Считалось, что восход солнца – добрый знак, который поможет воинам.

Кровопролитие на Чукотке продолжалось до конца XVIII века. И хотя позже русских и чукчей примирила взаимовыгодная торговля, в Российском своде законов чукчи до 1876 года были указаны как народ «не вполне покоренный», имеющий право «управляться и судиться по собственным законам и обычаям».


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Статья опубликована в журнале National Geographic (№180, сентябрь 2018).
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