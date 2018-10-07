Чукчи — воины ледовых широт
Это единственный северный народ, сумевший противостоять натиску казацких отрядов. «Немирные чюкчи», как называли их в документах того времени, не платили ясак – налог пушниной – и легко жертвовали родными, взятыми в заложники-аманаты. Коренные жители Севера вели партизанскую войну на огромной территории от Колымы до Анадыря, нападая внезапно и растворяясь в тундре.
Этнограф Владимир Богораз, в начале прошлого века изучавший быт и культуру чукчей, описывает чукотского воина так: в боевом шлеме и доспехах, составленных из кожаных или костяных пластин, обшитых тюленьей шкурой. Деревянные щиты украшали изображениями душ убитых врагов. Оружием дальнего боя служил мощный лук, но чукчи предпочитали быстрый переход к бою ближнему: там их копья были куда эффективнее, чем требовавшие долгой перезарядки казацкие ружья.
Обычно чукчи нападали на рассвете, чтобы застигнуть противника врасплох. Считалось, что восход солнца – добрый знак, который поможет воинам.
Кровопролитие на Чукотке продолжалось до конца XVIII века. И хотя позже русских и чукчей примирила взаимовыгодная торговля, в Российском своде законов чукчи до 1876 года были указаны как народ «не вполне покоренный», имеющий право «управляться и судиться по собственным законам и обычаям».