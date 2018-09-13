Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами
Дети, пока не научатся связно говорить, общаются с окружающими при помощи смеси звуков, мимики и жестов. Последний компонент в этом списке можно разложить на составные части, классифицировать их, а затем расшифровать.
Международная группа психологов под руководством Кэтрин Хобайтер из старейшего шотландского университета Сэнт-Эндрюс провела исследование, посвященное тому, как общаются между собой 13 детей в возрасте от 8 до 21 месяца.
Ученые проанализировали видеозаписи игр в детских садах Германии и Уганды. Было установлено, что при общении друг с другом дети использовали 52 более-менее выделяемых жеста, и все они оказались одинаковыми в Европе и Африке.
Этот «лексикон» подвергся сравнению с жестами шимпанзе, живущих в лесу Будонго в Уганде. Со стороны шимпанзе в опыте принимали участие особи до 51 года.
Как выяснилось, жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими. Общими оказались 46 жестов — 89%.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Animal Cognition.