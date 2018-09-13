  • Шимпанзе в джунглях Конго
    Шимпанзе в джунглях Конго
    Фото: Сергей Урядников
  • Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами
    Самка бонобо (вид из рода шимпанзе семейства гоминид) с малышом. Конго, Африка. Фото: Сергей Урядников
Человек

Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами

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Популярная Механика
13 сентября 2018 в 13:58

Дети, пока не научатся связно говорить, общаются с окружающими при помощи смеси звуков, мимики и жестов. Последний компонент в этом списке можно разложить на составные части, классифицировать их, а затем расшифровать.

Международная группа психологов под руководством Кэтрин Хобайтер из старейшего шотландского университета Сэнт-Эндрюс провела исследование, посвященное тому, как общаются между собой 13 детей в возрасте от 8 до 21 месяца.

Ученые проанализировали видеозаписи игр в детских садах Германии и Уганды. Было установлено, что при общении друг с другом дети использовали 52 более-менее выделяемых жеста, и все они оказались одинаковыми в Европе и Африке.

Этот «лексикон» подвергся сравнению с жестами шимпанзе, живущих в лесу Будонго в Уганде. Со стороны шимпанзе в опыте принимали участие особи до 51 года.

Как выяснилось, жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими. Общими оказались 46 жестов — 89%.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Animal Cognition.

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