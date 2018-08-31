Человек

Люди-звери

Члены одного из самых опасных криминальных сообществ в мире — «цифровых банд» Кейптауна — виртуозно владеют холодным оружием, используя в бою не до конца объясненные наукой модели из мира дикой природы. Может ли человек на время утратить свою сущность и частично превратиться в дикого зверя — не в фигуральном смысле? Отвечает Олег Мальцев, руководитель Института Памяти, этим летом вернувшийся из научной экспедиции в один из самых опасных районов нашей планеты.
Олег Мальцев
31 августа 2018 в 21:30
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  • Люди-звери
    Фото: BigGuns Photos

Открывающая этот материал фотография была сделана в июне 2018 года в Кейптауне в ходе научной экспедиции, в которой принимали участие сотрудники трех моих институтов — НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия», НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество», а также сотрудники специального подразделения НИИ Памяти — «Экспедиционного корпуса». Для гангстеров Кейптауна это не просто фотография, а модель, которая иллюстрирует анимизм — превращение человека в животную сущность с последующим возвратом к человеческой. Для местного криминала это своеобразный тренажер, благодаря которому инстинкт убийцы становится управляемым. Чтобы превратиться в убийцу, человеку западной культуры необходимы специальные тренировки, иначе не возникнет импульс. Например, европеец и американец живут в «цивилизованном» обществе и им необходимо себя «разгонять», что занимает значительно больше времени, чем у представителей «цифровых банд» в Кейптауне.

Обратите внимание, на фотографии изображены змея и вооруженный ножом человек, который, переходя в определенное состояние, начинает действовать, повторяя модель атаки животного. Дело в том, что «цифровые банды» прославились, в том числе, благодаря виртуозной работе с холодным оружием. Именно нож является наиболее распространенным оружием криминала в ЮАР. При этом в Африке существует всего четыре модели животных, используемых местным криминалом: змея, крокодил, лев и леопард.

  • Люди-звери
    Фото: BigGuns Photos

Современная академическая наука не в состоянии объяснить, почему подобный переход в состояние того или иного животного в принципе возможен. Однако благодаря полевым исследованиям, учению о памяти академика Г. С. Попова и научным архивам НИИ Памяти этот феномен можно достаточно точно описать.

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