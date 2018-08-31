Люди-звери
Открывающая этот материал фотография была сделана в июне 2018 года в Кейптауне в ходе научной экспедиции, в которой принимали участие сотрудники трех моих институтов — НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия», НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество», а также сотрудники специального подразделения НИИ Памяти — «Экспедиционного корпуса». Для гангстеров Кейптауна это не просто фотография, а модель, которая иллюстрирует анимизм — превращение человека в животную сущность с последующим возвратом к человеческой. Для местного криминала это своеобразный тренажер, благодаря которому инстинкт убийцы становится управляемым. Чтобы превратиться в убийцу, человеку западной культуры необходимы специальные тренировки, иначе не возникнет импульс. Например, европеец и американец живут в «цивилизованном» обществе и им необходимо себя «разгонять», что занимает значительно больше времени, чем у представителей «цифровых банд» в Кейптауне.
Обратите внимание, на фотографии изображены змея и вооруженный ножом человек, который, переходя в определенное состояние, начинает действовать, повторяя модель атаки животного. Дело в том, что «цифровые банды» прославились, в том числе, благодаря виртуозной работе с холодным оружием. Именно нож является наиболее распространенным оружием криминала в ЮАР. При этом в Африке существует всего четыре модели животных, используемых местным криминалом: змея, крокодил, лев и леопард.
Современная академическая наука не в состоянии объяснить, почему подобный переход в состояние того или иного животного в принципе возможен. Однако благодаря полевым исследованиям, учению о памяти академика Г. С. Попова и научным архивам НИИ Памяти этот феномен можно достаточно точно описать.
Анимизм встречается не только в Африке — с тем же явлением можно столкнуться в Южной Америке или Океании. Корни этих верований уходят в эпоху колонизации территорий Испанской империей
Бо́льшую часть времени экспедиционная группа провела на территории Кейп-Флэтс — одного из самых опасных и криминальных районов в мире. Именно здесь происходили встречи с инсайдерами «цифровых банд», которые за последние 30 лет обрели известность во всем мире как одна из самых безжалостных и одновременно загадочных криминальных субкультур. Фотографии животных, которые вы видите в статье, были сделаны в поселке Маненберг, где нам и удалось за несколько часов разговорить инсайдеров на тему африканской мистики.
Выбор четырех моделей животных у африканцев не случаен. Каждое животное обладает определенными характеристиками, которые впоследствии преобразовываются в определенного рода тактику, технику и двигательные реакции, свойственные психике человека и отражаемые в его видимом поведении. К примеру, лев у африканцев ассоциируется со стойкостью, леопард — с ловкостью и гибкостью ума, змея — с неуязвимостью и мудростью, а крокодил — с хитростью и вероломством.
Также важно понимать, что в каждом конкретном случае нож воспринимается как определенная часть животного. Если мы говорим о леопардах, то нож — это коготь, у крокодила — зуб, у льва — клык, у змеи — ядовитый зуб.
По мнению африканцев, во время боя с применением холодного оружия эти четыре модели становятся в некий магический круг и начинают «танцевать» вокруг противника или группы противников. Соответственно в ходе схватки человек переходит от одной анимической модели прототипа к другой, переключаясь с одной техники на другую. Именно поэтому у африканской системы ножевого боя нет единой модели, она постоянно находится в разобранном состоянии, чтобы каждый раз собираться заново. Во время схватки у бойцов в голове нет никаких мыслей, и уж тем более нет никакой этики и морали. Они работают, опираясь на интуицию и инстинкт.
Чтобы уметь переходить к анимической модели прототипа того или иного животного, нужно пройти четыре подготовительных этапа:
1) научиться интеллектуально подражать животным;
2) научиться переходить в состояние животного с ножом в руке;
3) научиться «слушать нож»;
4) научиться регулировать время.
Первый этап начинается в раннем детстве. Африканцы наблюдают за животными в естественной среде и пытаются подражать, повторяя их повадки и движения. Когда речь идет о переходе в состояние определенного животного, для этого необходимо взять в руки нож нормандским хватом — встречаем второй этап. Именно движения с ножом после длительного подражания леопарду являются ключом к переходу в состояние леопарда. На третьем этапе важна работа с ритмом, и для этого африканцы используют барабан. Здесь человек не просто работает с ножом, переходя в определенное состояние — все движения должны строго ложиться в барабанный ритм. Именно при переходе к третьему этапу в голове исчезают какие-либо мысли. Как говорят инсайдеры «цифровых банд», «противника надо видеть, а нож — слышать».
Так возникает некая новая система ориентирования в пространстве на 360 градусов, что позволяет, находясь в кругу, бороться против группы противников. Эта система уже не связана с привычным зрением. Когда человек переходит в анимический образ, он приобретает те же способности, которыми обладает, например, змея, которая ничего не слышит, зато чувствует и осязает любую поверхность, любые изменения и отклонения в пространстве. На третьем этапе память человека отключается, и он не запоминает происходящее. И, наконец, на четвертом этапе происходит, пожалуй, наиболее мистическое явление, которое для современной академической науки представляет собой феномен.
Африканцы описывают это следующим образом:
«Между головным мозгом и центром сердца возникает некий радар в форме капюшона змеи. Здесь уже нет человека, перед вами животное. Радар помогает не только ориентироваться в пространстве, но и управлять временем. Движения противника резко замедляются. Точнее, мы это так воспринимаем. При этом мыслей нет, только действия. Сложно сказать, сколько времени после этого понадобится лично вам, чтобы вернуться в нормальное состояние».
По сути это умышленное и осознанное отключение памяти с целью перехода в анимическое состояние. Возврат в человеческую сущность в этом случае происходит неуправляемо. Для этого может потребоваться как несколько секунд, так и несколько десятков минут.
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Важно отметить, что все описанное в этой статье для цифровых банд является своего рода «колдовской картиной мира». В Африке до сих пор главными лицами считаются колдуны, которые якобы связаны с потусторонним миром. Потому даже сегодня любой африканец, несмотря на социальное положение, все равно имеет магическую модель восприятия мира. Однако, если применить методы исследования прикладной науки и учение о памяти академика Г. С. Попова, то мистика — по крайней мере, большая ее часть — становится вполне объяснимой. Недаром Г. С. Попов говорил: «Чем ниже уровень подготовки человека, тем больше в его жизни мистики, и наоборот: чем выше уровень его подготовки, тем более понятным и управляемым становится мир вокруг него».