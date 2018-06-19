  • Открытие бара стало причиной резкого снижения рождаемости у бака
    Мальчик народности бака в лесах Камеруна. Фото: Michael von Graffenried, mvgphoto / Wikimedia Commons
  • Открытие бара стало причиной резкого снижения рождаемости у бака
    Жилище бака в кочевом лагере в Камеруне. Фото: Jon Bowen/Flickr.com
Человек

Открытие бара стало причиной резкого снижения рождаемости у бака

Женщины народности бака в Камеруне стали рожать заметно меньше с 2010 года. Единственное объяснение этому — влияние открытого чуть раньше бара и массовое увлечение бака дешевым алкоголем.
Популярная Механика
19 июня 2018 в 14:12
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Пигмеи бака живут в Камеруне (основная популяция), Габоне, Конго (где их называют баяка) и ЦАР. По разным оценкам, их численность варьируется от 30 000 до 40 000. Бака занимаются охотой и собирательством и зачастую ведут кочевой образ жизни.

Изучая демографическую статистику, собранную участниками католической миссии, антрополог Фернандо Рамирес Росси обнаружил резкий спад рождаемости среди бака Камеруна в 2011 году. Размышляя над тем, что могло стать причиной падения числа новорожденных, Росси смог припомнить только одно большое событие в жизни сообщества — открытие бара в одной из деревень в конце 2010 года. Бар не отличался разнообразием меню, в нем продавалась дешевая (9 центов за пакет) алкогольная жидкость, часто с примесью метанола. Бар стал центром общественной жизни, заменив в этом смысле католическую миссию, а смерть от алкогольного отравления стала самой распространенной причиной смерти среди бака.

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Росси считает, что именно этот способ проведения досуга привел к тому, что женщины бака стали рожать меньше: вместо 8,8 детей на одну женщину — всего 5,6; падение оказалось еще более резким у молодых женщин (от 15 до 25). Другие возможные причины снижения фертильности бака Росси, кажется, исключил: в 2010—2011 году не было ни эпидемий, ни проблем с продовольствием.

Росси ссылается на предыдущие исследования, которые устанавливают связь между употреблением алкоголя и бесплодием у женщин и мужчин. Культура употребления спиртного (по крайней мере, такая, как у бака), пишет он, может сказываться и на здоровье уже родившихся детей; дети бака часто находят пустые емкости из-под спиртного и облизывают их, очень рано приобретая привычку ко вкусу и запаху.

Если Росси прав, то его наблюдение — первый описанный в научной литературе случай, когда пьянство привело к снижению фертильности целой народности охотников-собирателей. Статья Росси опубликована в журнале PNAS.

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