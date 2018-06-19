Открытие бара стало причиной резкого снижения рождаемости у бака
Пигмеи бака живут в Камеруне (основная популяция), Габоне, Конго (где их называют баяка) и ЦАР. По разным оценкам, их численность варьируется от 30 000 до 40 000. Бака занимаются охотой и собирательством и зачастую ведут кочевой образ жизни.
Изучая демографическую статистику, собранную участниками католической миссии, антрополог Фернандо Рамирес Росси обнаружил резкий спад рождаемости среди бака Камеруна в 2011 году. Размышляя над тем, что могло стать причиной падения числа новорожденных, Росси смог припомнить только одно большое событие в жизни сообщества — открытие бара в одной из деревень в конце 2010 года. Бар не отличался разнообразием меню, в нем продавалась дешевая (9 центов за пакет) алкогольная жидкость, часто с примесью метанола. Бар стал центром общественной жизни, заменив в этом смысле католическую миссию, а смерть от алкогольного отравления стала самой распространенной причиной смерти среди бака.
Росси ссылается на предыдущие исследования, которые устанавливают связь между употреблением алкоголя и бесплодием у женщин и мужчин. Культура употребления спиртного (по крайней мере, такая, как у бака), пишет он, может сказываться и на здоровье уже родившихся детей; дети бака часто находят пустые емкости из-под спиртного и облизывают их, очень рано приобретая привычку ко вкусу и запаху.
Если Росси прав, то его наблюдение — первый описанный в научной литературе случай, когда пьянство привело к снижению фертильности целой народности охотников-собирателей. Статья Росси опубликована в журнале PNAS.