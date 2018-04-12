Человек

Исчезающая картинка: как работает эффект Трокслера

Вглядитесь в центр этой картинки — цветные разводы на ней исчезнут! Объясняем, в чем тут фокус.
Николай Кулапов
12 апреля 2018 в 20:21
  • Исчезающая картинка: как работает эффект Трокслера
    Фото: Reddit/NightBreeze13

На этом изображении — размытые пятна желтого, синего и оранжевого, a посередине — маленькая черная точка. Eсли задержать на ней взгляд секунд десять (не моргайте и не двигайте головой!), то все цвета исчезнут. Останется лишь черная точка на сером фоне.

Пара дней назад эта картинка появилась на Reddit — и получила одобрение 48 с лишним тысяч пользователей. Однако сам феномен известен давно: он был описан в 1804 году швейцарским медиком и философом Игнацем Паулем Виталисом Трокслером (от него и унаследовал имя).

Как это работает?


Чувствительные клетки в наших глазах — знаменитые колбочки и палочки — реагируют на попадающий на них свет. Однако если визуальный раздражитель (в нашем случае — пятно цвета) находится в зоне периферийного зрения и долгое время не меняет своего положения относительно сетчатки, рецепторы адаптируются и перестанут реагировать на стимул.

При этом фигура не становится черным пятном, а просто сливается с фоном и перестает быть различима. Стоит нам изменить угол зрения или моргнуть, как наши глаза снова «увидят» цветное пятно.

38_troxler_main.png

Улыбка чеширского кота намного контрастнее, чем остальные части картинки, поэтому не исчезает полностью.


Это свойство наших глаз мы редко замечаем, потому что его компенсируют легкие рефлекторные движения наших глаз — саккады. Смотря на что-либо, мы автоматически перенаправляем взгляд, раз за разом обновляя картинку.

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