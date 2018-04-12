Исчезающая картинка: как работает эффект Трокслера
На этом изображении — размытые пятна желтого, синего и оранжевого, a посередине — маленькая черная точка. Eсли задержать на ней взгляд секунд десять (не моргайте и не двигайте головой!), то все цвета исчезнут. Останется лишь черная точка на сером фоне.
Пара дней назад эта картинка появилась на Reddit — и получила одобрение 48 с лишним тысяч пользователей. Однако сам феномен известен давно: он был описан в 1804 году швейцарским медиком и философом Игнацем Паулем Виталисом Трокслером (от него и унаследовал имя).
Как это работает?
Чувствительные клетки в наших глазах — знаменитые колбочки и палочки — реагируют на попадающий на них свет. Однако если визуальный раздражитель (в нашем случае — пятно цвета) находится в зоне периферийного зрения и долгое время не меняет своего положения относительно сетчатки, рецепторы адаптируются и перестанут реагировать на стимул.
При этом фигура не становится черным пятном, а просто сливается с фоном и перестает быть различима. Стоит нам изменить угол зрения или моргнуть, как наши глаза снова «увидят» цветное пятно.
Улыбка чеширского кота намного контрастнее, чем остальные части картинки, поэтому не исчезает полностью.
Это свойство наших глаз мы редко замечаем, потому что его компенсируют легкие рефлекторные движения наших глаз — саккады. Смотря на что-либо, мы автоматически перенаправляем взгляд, раз за разом обновляя картинку.