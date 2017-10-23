  • Мозг в плену страстей: новые открытия помогают избавиться от зависимостей
    Зависимость влияет на нейронные сети мозга. Ученые пытаются опровергнуть распространенное мнение, что зависимость — признак слабости, и найти новые методы лечения, которые позволят десяткам миллионов людей разорвать порочный круг, состоящий из желания, его удовлетворения во вред себе, попыток остановиться и ломки. Жанна Рейн пристрастилась к героину 20 лет назад, когда получила производственную травму и ей выписали обезболивающие. В прошлом году она жила среди бездомных под автострадой в Сиэтле. Фото: Макс Агиллера-Хеллвег
  • Мозг в плену страстей: новые открытия помогают избавиться от зависимостей
    В Сеуле электронные стадионы и игорные залы берут с посетителей примерно доллар в час, при этом некоторые открыты круглосуточно. После того как сверхскоростной Интернет стал в Республике Корея дешевым и повсеместно доступным, некоторые пользователи оказались жертвами пагубной игромании. Теперь правительство оплачивает им лечение. Не все психиатры признают игроманию зависимостью, но многие отмечают, что расстройства, связанные с Интернетом, требуют дальнейшего изучения. Фото: Макс Агиллера-Хеллвег
  • Мозг в плену страстей: новые открытия помогают избавиться от зависимостей
    Сильви Амбер и Ив Бразе уверены, что от тяги к бутылке их избавил баклофен — препарат, который используется для лечения мышечных спазмов. Исследования показали, что баклофен помогает и при лечении алкогольной зависимости. Бразе, сидящий в ресторане парижского отеля «Люксембург-Парк» со стаканом пива, теперь если и выпивает, то понемногу. Амбер прикладывалась к бутылке от шести до девяти раз в день, пока не начала принимать баклофен. Теперь она почти не пьет. Фото: Макс Агиллера-Хеллвег
  • Мозг в плену страстей: новые открытия помогают избавиться от зависимостей
    Этого мужчину арестовали за курение героина в центре Сиэтла. Стражи порядка решили вместо тюрьмы направить задержанного на лечение, поскольку его преступление было не самым серьезным из предусмотренных законом. Программа лечения нового типа работает более пяти лет, а появилась она благодаря тому, что общество все отчетливее осознает: постоянное употребление наркотиков вызвано зависимостью, и относиться к этому нужно как к болезни, а не как к преступлению. Благодаря новой программе уменьшилось количество срывов у правонарушителей, избежавших уголовного преследования. Фото: Макс Агиллера-Хеллвег
Человек

Мозг в плену страстей: новые открытия помогают избавиться от зависимостей

В последнее время мы все больше узнаем про непреодолимую тягу, толкающую нас к саморазрушению, — и про то, как наука помогает с ней бороться.
Текст: Фрэн Смит Фото: Макс Агиллера-Хеллвег
23 октября 2017 в 20:00

Когда мать Патрика Перотти рассказала ему про доктора, который лечит наркозависимость с помощью электромагнитных волн, Патрик не принял ее слова всерьез. «Я подумал, он мошенник», — объясняет Перотти.

Патрику 38, он живет в Генуе. Кокаин впервые попробовал в 17 лет, на одной из вечеринок для мажоров. Со временем минутная слабость стала привычкой, а затем и всепоглощающей, непреодолимой зависимостью. Он влюбился, завел семью и открыл ресторан. Однако из-за пагубного пристрастия семья развалилась, а ресторан прогорел. Патрик провел три месяца в реабилитационном центре для наркозависимых — и сорвался уже через пару дней после выписки. Другой курс реабилитации занял восемь месяцев, но, стоило вернуться домой, как он встретил своего дилера и «улетел». «Я был просто одержим. Я не мог остановиться», — вспоминает Перотти.

В конце концов Патрик поддался на уговоры матери. Ему сказали, что нужно просто сидеть в кресле, очень похожем на стоматологическое, а доктор Луиджи Галлимберти будет держать слева у его головы прибор, который, возможно, подавит тягу к кокаину. «У меня было два пути: или к доктору Галлимберти, или в петлю», — признается Перотти.

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У Патрика Перотти — тяжелый случай кокаиновой зависимости. Он несколько раз проходил лечение, но срывался. Наконец Патрик опробовал на себе экспериментальный метод, применяемый в одной из клиник Италии — воздействие электромагнитных импульсов на префронтальную кору головного мозга. И это сработало! Психиатр Луиджи Галлимберти использовал транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) в лечении других пациентов — и тоже удачно. Луиджи и его коллеги планируют провести крупномасштабные клинические испытания. По всему миру ТМС тестируется для лечения разных видов зависимости.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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