Истории крупных обманов
Президентская ложь
Уотергейтский скандал вошел в историю, ведь первый человек в государстве — Никсон — утверждал, что он в этой истории не замешан.
Утром 17 июня 1972 года в здании Уотергейт в штаб-квартире Национального демократического комитета США в Вашингтоне полиция арестовала пятерых незаконно проникших туда людей. В ходе детального расследования, инициированного ведущими СМИ во главе с репортерами Washington Post Бобом Вудвордом и Карлом Бернтштейном, были выявлены случаи прослушки, всплыли секретные документы и факты подкупа. Избранный в 1972 го-ду на второй срок президент Никсон изо всех сил старался дистанцироваться от скандала, заявив во время пресс-конференции, транслировавшейся на всю страну: «Я вам не какой-то там жулик! ». Однако все попытки Белого дома скрыть правду провалились. Под угрозой неизбежного импичмента 9 августа 1974 года Никсон ушел в отставку.
ДРУГИЕ ПОПЫТКИ ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Дональд Трамп: «Я набрал большинство голосов избирателей, если вычесть голоса миллионов людей, участвовавших в выборах нелегально».
Президент, выигравший по результатам голосования выборщиков, но уступивший по числу голосов избирателей, так и фонтанировал сообщениями в Twitter, в том числе весьма сомнительными.
Билл Клинтон: «Я не вступал в интимную связь с этой женщиной».
В начале 1998 года Клинтон полностью отрицал близкие отношения с Моникой Левински, однако результат генетической экспертизы подтвердил наличие ДНК президента на одежде стажерки.
Спортивные скандалы
Миллионы американских фанатов были шокированы проигрышем бейсбольной команды Chicago White Sox в Мировой серии игр.
скандал случился почти сто лет назад — тогда несколько игроков из команды White Sox получили взятку в 100 тысяч долларов (около 1,4 миллиона долларов в современных ценах) за то, что проиграют Мировую серию 1919 года команде Cincinnati Reds. Подозрения возникли после первой же игры White Sox из-за их невнятной подачи, что совершенно не свойственно команде-фавориту.«Не знаю, зачем я взял эти деньги, — позже давал свидетельские показания перед коллегией присяжных питчер Эдди Сикотте. — Наверное, у меня помутился разум». Кроме него в скандале оказались замешаны еще семь игроков. Всем им были предъявлены обвинения в преступном сговоре, и, хотя присяжные вынесли оправдательный приговор, игроки были пожизненно отстранены от игр.
ДРУГИЕ «ДОСТИЖЕНИЯ» ЛЖЕЦОВ
Лэнс Армстронг: «Я продолжаю говорить одно и то же вот уже семь лет: я никогда не принимал допинг».
Как выяснилось, семикратный победитель «Тур де Франс» нагло лгал в шоу Ларри Кинга на CNN в 2005 году. Лишенный титулов в 2013-м, Лэнс все-таки признался, что нарушал допинговые правила.
Роза Руис: «Я бежала эту дистанцию — от начала и до конца! »
Пришедшая на финиш первой из женщин в Бостонском марафоне 1980 года Рози до последнего стояла на своем. Когда организаторы получили подтверж-дение, что бóльшую часть дистанции Руис проехала на метро, ее лишили титула победителя.
Самозванцы
История знает немало случаев, когда проходимцы пытались выдать себя за людей царской крови.
В 1918 году большевики расстреляли российского императора Николая II вместе с женой, пятью детьми и прислугой. В народе долго ходили слухи, что младшей дочери, великой княжне Анастасии, удалось спастись, и эту версию с удовольствием использовали несколько дерзких аферисток. Особенно широко известна история Анны Андерсон, внешне очень похожей на великую княжну, — похожую настолько, что в 1938 году она даже предприняла попытку подтвердить свою личность и заявить права на наследство. Анализ ДНК, проведенный после смерти госпожи Андерсон, подтвердил, что она не имела никакого отношения к семье Романовых. По одной из версий, настоящее имя самозванки — Франциска Шанцковская, и родилась она в семье обычных польских рабочих.
ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Джоан Лоуэлл: «Любая посредственность может описать все с документальной точностью — но выйдет сущая скукотища! »
Актриса эпохи немого кино Лоуэлл от начала до конца сочинила бестселлер 1929 года — свои мемуары «Колыбель глубин» — о детских приключениях на борту шхуны.
Хан Ван Мегерен: «Пришлось изрядно попотеть — было невероятно трудно».
Не лишенный таланта датский художник прошлого века сумел получить миллионы долларов от продажи нескольких картин, якобы принадлежавших кисти знаменитого Яна Вермеера. Он нагревал полотна в печке — так на них образовывались кракелюры.
Выманивание денег
Именем известного жулика названа одна из преступных схем — финансовая пирамида Понци.
В 1919 году эмигрировавший из Италии в США Чарльз Понци создал пирамиду, использовав слабое место в системе международных почтовых ответных купонов (такие купоны были выпущены для обмена на знаки почтовой оплаты). В зените славы Понци собирал по 250 тысяч долларов в день (3 миллиона долларов в современных ценах), обещая небывалые проценты всем инвесторам. В реальности для расчетов Понци использовал средства, поступающие от новых доверчивых инвесторов. В августе 1920 года его схема была раскрыта, и он предстал перед федеральным судом по обвинению в 86 случаях «почтового» мошенничества. Бернард Мейдофф провернул похожую аферу, только в куда больших масштабах — в 2008 году он был арестован за получение миллиардов долларов обманным путем.
ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ АФЕРЫ
Кесси Чедуик: «Отпустите меня, отпустите, я невиновна! Верьте мне, отпустите меня! »
Чедуик до последнего старалась убедить всех в своей невиновности — после того как в начале XX века ей удалось обмануть несколько банков на миллионы долларов. Представлялась Кесси дочерью американского сталелитейного магната Эндрю Карнеги.
Джеймс У. Джонстон: «Курение сигарет не формирует зависимости — это все равно что пить кофе или чай».
Директор табачной компании R. J. Reynolds в письменном свидетельстве для слушаний в Конгрессе США в 1994 году официально отрицал факт, что никотин на самом деле вызывает зависимость.
На потребу публике
Шоумен Финеас Тейлор Барнум говорил, что его рабыня была нянькой Джорджа Вашингтона и что ей 161 год.
Толпы купившихся на нехитрый обман простофиль валом валили поглазеть на «чудо природы и величайшую диковинку на свете» — Барнум проехался с Хет (так звали рабыню) с гастролями по многим городам США. Поняв, что можно как следует заработать на своеобразном «общественном заказе» на дешевые развлечения, Барнум наводнил городские газеты небылицами и откровенной ложью.В байке о няне Хет удалось поставить точку благодаря проведенной после смерти женщины аутопсии — оказалось, покойнице было не больше 80 лет. Кульминацией потока газетных уток стал опубликованный Барнумом его собственный некролог — лицедей сильно болел и безумно хотел прочесть прощальное слово о себе самом, пока у него была такая возможность.
ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ БАЙКИ
Городская легенда: «Пол мертв»
Слух о гибели солиста «Битлз» Пола Маккартни в автокатастрофе в 1966 году подстегнул фанатов к поиску подтверждений этой гипотезы — под пристальным вниманием оказалось все, даже вышедший в 1969 году альбом Abbey Road.
Орсон Уэллс: «Не могу понять, как «вторжение» марсиан могло привлечь столько внимания».
30 октября 1938 года передача радиостанции CBS «Война миров» — инсценировка вторжения инопланетян в Нью-Джерси — вызвала настоящую панику у многих слушателей. Уэллс, актер и автор постановки, был сильно удивлен реакцией сограждан.
Фальсификация в науке
Пилтдаунский человек — мистификация останков предполагаемого предка человека — стал сенсацией.
В 1912 году археолог-любитель Чарлз Доусон и его единомышленник Артур Смит-Вудвард, геолог из Британского музея естественной истории, объявили: в гравийном карьере неподалеку от английского города Пилтдауна обнаружены фрагменты человекоподобного черепа с обезьяноподобной челюстью. За несколько лет до этого Доусон писал Смиту-Вудварду, что он находится «на пороге грандиозного открытия». К всеобщему сожалению, пилтдаунский человек, которого изначально окрестили недостающим звеном эволюции от обезьяны к человеку, оказался обычной фальшивкой: кости искусственно состарили и окрасили под цвет гравия в карьере, а зубы, на самом деле принадлежавшие орангутану, слегка подточили, чтобы они больше походили на человеческие.
ДРУГИЕ ЛОЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Хван Ву Сок: «Я создал иллюзию и сделал все, чтобы она выглядела реалистично. Я словно был опьянен и заперт в каком-то пузыре».
В 2004 году Хван Ву Сок заявил, что ему удалось получить стволовые клетки из клонированного эмбриона человека. После раскрытия аферы журнал Science отозвал его публикации. Ныне фальсификатор привлечен к сотрудничеству одним из российских университетов для клонирования мамонта.
Мармадьюк Уэтерелл: «Хотели увидеть монстра? Получайте! »
Британский режиссер вместе с сыном сконструировал лохнесское чудовище из игрушечной подлодки и сделал сенсационный снимок Несси 1934 года.