Человек

Истории крупных обманов

Президентская ложь, спортивный скандал и фальсификация в наука — эти и другие примеры хорошо иллюстрируют, что врут абсолютно все.
Клаудия Калб Рисунки: Тим Макдонаг
20 июля 2017 в 20:09
4
  • Истории крупных обманов

Президентская ложь

Уотергейтский скандал вошел в историю, ведь первый человек в государстве — Никсон — утверждал, что он в этой истории не замешан.

Утром 17 июня 1972 года в здании Уотергейт в штаб-квартире Национального демократического комитета США в Вашингтоне полиция арестовала пятерых незаконно проникших туда людей. В ходе детального расследования, инициированного ведущими СМИ во главе с репортерами Washington Post Бобом Вудвордом и Карлом Бернтштейном, были выявлены случаи прослушки, всплыли секретные документы и факты подкупа. Избранный в 1972 го-ду на второй срок президент Никсон изо всех сил старался дистанцироваться от скандала, заявив во время пресс-конференции, транслировавшейся на всю страну: «Я вам не какой-то там жулик! ». Однако все попытки Белого дома скрыть правду провалились. Под угрозой неизбежного импичмента 9 августа 1974 года Никсон ушел в отставку.

ДРУГИЕ ПОПЫТКИ ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Дональд Трамп: «Я набрал большинство голосов избирателей, если вычесть голоса миллионов людей, участвовавших в выборах нелегально».

Президент, выигравший по результатам голосования выборщиков, но уступивший по числу голосов избирателей, так и фонтанировал сообщениями в Twitter, в том числе весьма сомнительными.

Билл Клинтон: «Я не вступал в интимную связь с этой женщиной».

В начале 1998 года Клинтон полностью отрицал близкие отношения с Моникой Левински, однако результат генетической экспертизы подтвердил наличие ДНК президента на одежде стажерки.

1919-World-Series_Line.jpg

Спортивные скандалы

Миллионы американских фанатов были шокированы проигрышем бейсбольной команды Chicago White Sox в Мировой серии игр.

Читать далее

Тоже интересно

Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?

Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
Обсудить
СМИ2
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Тоже интересно
Поддельное посольство США в Гане 10 лет выдавало визы
Поддельное посольство США в Гане 10 лет выдавало визы
Заповедная зона: Горный Алтай
Заповедная зона: Горный Алтай