  • Почему мы врем
    Фотография полиграфа из Национального музея американской истории, Смитсоновский институт, Вашингтон, США
  • Почему мы врем
    Взрослея, дети начинают осваивать искусство обмана, и это вполне естественный процесс. Канг Ли, психолог из Университета Торонто, пытается разобраться в деталях. Для ее исследований ассистент Ли Даршан Панесар применяет функциональную спектроскопию в ближней инфракрасной области. Ему «помогает» девятилетняя участница эксперимента Амелия Тонг. Фото: Дэн Уинтерс
  • Ложь для самоутверждения
    Ложь для самоутверждения
    Марк Лэндис добрых три десятка лет промышлял тем, что имитировал стиль известных мастеров — самому создавать шедевры, признается Марк, у него никак не получалось. Этот портрет в стиле популярного в XVIII веке американского художника Уильяма Мэтью Прайора принадлежит кисти Лэндиса. Изображая филантропа, Марк дарил свои фальшивки художественным музеям и испытывал наслаждение от того, что к нему относились с пиететом. «Мне никогда не доводилось ощущать ничего подобного, и я хотел, чтобы это длилось как можно дольше, — вспоминает он и продолжает: — Никаких угрызений совести я не испытываю — когда меня вывели на чистую воду, сожалел я лишь об одном: о том, что придется отказаться от ставшего привычным образа жизни». Фото: Дэн Уинтерс
Человек

Почему мы врем

«Всяк правды ищет, да не всяк ее творит». Хотим мы этого или нет, но ложь — неотъемлемая черта человеческой природы.
Юдиджит Баттачарджи Фото: Дэн Уинтерс
20 июля 2017 в 18:54
7

Осенью 1989 года среди первокурсников Принстонского университета оказался молодой человек по имени Алекси Сантана. Приемную комиссию поразила необыкновенная история его жизни.

Алекси почти нигде не учился и большую часть юности провел на открытых просторах штата Юта практически в полном одиночестве. Он пас овец и другой скот, а в свободное время философствовал.

Однако Сантана отлично вписался в бурную студенческую жизнь, быстро став всеобщим любимцем. Преподаватели были довольны его успехами — по всем дисциплинам он демонстрировал отличные результаты. Скромное поведение молодого человека и его необычное прошлое придавали образу Алекси загадочную притягательность. Когда однокурсник поинтересовался, как ему удается поддерживать свою кровать в идеальном состоянии — всегда заправленной без единой складки, — Сантана ответил, что спит на полу. Логично — ведь большую часть жизни он провел на природе, ночуя под открытым небом.

Прошло около полутора лет — и экстравагантная легенда была разрушена. Одна из студенток университета опознала в Алекси совершенно другого человека — Джея Хантсмена, с которым она шесть лет назад училась в высшей школе в Пало-Алто (Калифорния). Но, как оказалось, и это имя молодого человека было ненастоящим. В результате проведенного в Принстоне расследования удалось установить его личность — оказалось, это 31-летний Джеймс Хоуг, ранее судимый в штате Юта за кражу запчастей и инструментов для велосипедов. Принстонский университет Алекси-Джей-Джеймс покинул в наручниках.

Впоследствии Хоуга не раз арестовывали по обвинению в воровстве, а в ноябре 2016 года, когда его снова повязали — за кражу в Аспене (штат Колорадо), он, по традиции, пытался выдать себя за другого человека.

ЧЕМПИОН

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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