Как выглядел ирландский простолюдин XVI века
Останки человека, известного как SK2, были найдены в 2014 году археологами фирмы Rubicon Heritage и транспортной службой Ирландии — последняя совершила открытие совершенно случайно. Этот и четыре других скелета извлекли с территории строительной площадки неподалеку от входа в Тринити-колледж в Дублине. Сначала археологи полагали, что останки принадлежали викингам или норманнам, но тщательный анализ показал, что скелеты относятся к Ирландии времен правления Тюдоров (1485 — 1603 годы).
Череп SK2 прекрасно сохранился, что позволило специалистам сделать трехмерную цифровую реконструкцию лица. Работа была выполнена Кэролайн Уилкинсон и ее командой из Ливерпульской лаборатории имени Джона Мура. Это та же команда, которая выполнила реконструкцию лица Ричарда III, Роберта Брюса и нескольких других исторических фигур. Но в отличие от этих исторических событий, SK2 не может похвастаться голубой кровью и явно принадлежал к социально-экономическим низам общества.
Подобная реконструкция лица последний раз была сделана человеку, жившему в Англии 700 лет назад. Это предоставляет археологам новый способ изучения той части населения, которая редко упоминается в исторической документации или произведениях искусства. Чтобы воссоздать лицо SK2, команда Уилкинсон сначала провела полное сканирование черепа, которое легло в основу реконструкции. Используя хорошо зарекомендовавшее себя программного обеспечения и ряд специальных маркеров, исследователи смогли разметить положение основных компонентов лица, а именно лицевых мышц, мягких тканей и кожи. Остальное было догадками, но основанными на фактах.
Анализ показал, что мужчине на момент смерти было от 25 до 35 лет; его рост составлял примерно 180 сантиметров. В детстве он страдал от недоедания, а в течение жизни занимался тяжелым ручным трудом. Изотопный анализ зубов указывает на то, что он был родом из Дублина, где впоследствии и был похоронен. Остатки его, вместе с четырьмя подростками, были закопаны в месте, которое раньше называлось Хогген-Грин — открытой зоне, контролируемой муниципалитетом Дублина. Могилы мелкие, ни одно тело не было помещено в гроб.
Основываясь на этих выводах и исторических изображениях ирландцев XVI века, команда Уилкинсон создала итоговую реплику лица. Ученые наделили SK2 длинными волосами, бородой и типичными ирландскими чертами, такими как светлая кожа, голубые глаза и каштановый цвет волос. Они даже дали ему мягкую простую одежду, соответствующую его социальному статусу.