Какие болезни россияне привозят из отпуска
По возвращении из зарубежных поездок россияне чаще всего привозят домой лихорадку Денге и малярию. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
«За прошедшие два года почти 400 случаев лихорадки Денге было привезено в страну из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминиканской республики, Шри-Ланки и Мальдивских островов», — цитирует Попову «Интерфакс».
Что касается малярии, то россияне, как правило, заражаются ею в африканских и азиатских странах. За последние два года Роспотребнадзор зафиксировал 296 случаев.
Денге — вирусная болезнь, переносчиком которой являются самки комаров. По данным Всемирной организации здравоохранения, в основном, за это ответственны комары вида Aedes aegypti и, в меньшей степени, Ae. albopictus. Этот комар передает также чикунгунью, желтую лихорадку и инфекцию Зика.
Тяжелая денге (известная еще и как геморрагическая лихорадка денге) является одной из главных причин госпитализации и смерти среди детей в Азии и Латинской Америке.
Малярия — острая лихорадочная болезнь, переносчиком которой служат комары вида Anopheles. Если не начать лечение в течение первых 24 часов после заражения, малярия P. falciparum может перейти в тяжелую форму, часто заканчивающуюся летальным исходом.
По последним оценкам ВОЗ, в 2016 году произошло 212 миллионов случаев заболевания малярией, из них 429 000 завершились летальным исходом.