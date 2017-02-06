  • Хозяева Mедной горы: история Норильска
    Солнце освещает заводы «Норникеля» — местного градообразующего предприятия. Фото: Александр Страх
  • Хозяева Mедной горы: история Норильска
    Ми-8 могут взять на борт любой груз: от медикаментов до живых оленей. Фото: Денис Кожевников / ttelegraf.ru
  • Хозяева Mедной горы: история Норильска
    Енисей и Норилка открыты для судов лишь 4 месяца в году: с июня по начало октября. Фото: Александр Страх
История

Хозяева Mедной горы: история Норильска

Жителям южных областей России трудно представить, каково это — зимовать в одном из самых холодных городов мира. Тем более сложно вообразить, как он строился. Рассказываем о тех, кто осваивал этот суровый край и какие трудности им пришлось преодолеть.
Николай Кулапов
6 февраля 2017 в 12:18
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В Красноярском крае, в 300 км к северу от полярного круга, находится Норильск. Зимой здесь валит снег и дуют сильные ветра, температура опускается до -40 с лишним, а солнца не видно полтора месяца. В эту пору добраться сюда можно только на самолете. Летом проще: когда на Енисее открывается судоходство, в местный речной порт Дудинку приходят корабли «с материка» (так жители Таймырского полуострова именуют континентальную Россию). Обозначение меткое: в Норильск не ведёт ни одна автомобильная или железная дорога (поэтому, кстати, здесь не воруют машины: угнать их особо некуда).

Несмотря на удаленность города от соседей и суровый климат, в Норильске и окрестных районах живут 177 428 человек (Росстат, 2016 год). Большинство из них работают на заводах «Норникеля» — одной из крупнейших металлургических компаний мира.

В следующем году Норильск будет праздновать 65-летие: с 1953-го один из рабочих поселков в окрестностях озера Пясино и реки Норилки стал именоваться городом.

Колонизация этих мест началась тринадцатью годами ранее, когда на Таймыр прибыла геологоразведочная экспедиция Николая Урванцева. Ученые должны были исследовать угольные и рудные месторождения, известные с 1860-х годов по свидетельствам купца К. Сотникова и геолога Ф.Б. Шмидта.

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  • На таких вездеходах геологи Урванцева передвигались по тундре (фото 1933 года). Фото: severok1979.livejournal.com
  • Деревянный домик, в котором Урванцев и его коллеги коротали зиму 1922-го, считается первой постройкой Норильска. Фото: severok1979.livejournal.com

Экспедиции Урванцева 20-х годов подтвердят, что таймырские недра скрывают огромные запасы никеля и меди — сырья, в котором советская промышленность будет остро нуждаться ближайшие три десятилетия. Активная разработка месторождений начнется в 1935, когда в Норильск по Енисею прибудет 1200 поселенцев, в основном — ссыльных.

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