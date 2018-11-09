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Прощай, ЛиАЗ: Арзамас отказывается от ретро-транспорта
У многих стран и городов есть свои узнаваемые символы: у Тулы — пряник, у Лондона — красный двухэтажный автобус. Как правило, местные стараются сохранить эти символы, выстраивая вокруг них целые бренды. Но бывает наоборот.
9 ноября 2018 в 16:51
Город Арзамас Нижегородской области знаменит церквами и монастырями, но есть еще одна достопримечательность, на которую все приезжие сразу обращают внимание. Это живая классика, ЛиАЗ-677, – когда-то самый массовый автобус страны.
Ретро-легенда за последние 20 лет незаметно ушла в небытие. И только в Арзамасе старый добрый ЛиАЗ продолжает колесить по улицам. Но недолго ему осталось.
Рассказывает Михаил Кончиц, руководитель туристического проекта «Заповедные железные дороги»: «Мы всегда арендуем ЛиАЗ, когда привозим в Арзамас наших туристов. Но с ноября город остается без своего четырехколесного символа. После выхода критического сюжета на канале НТВ город стал спешно искать замену автобусам-ветеранам. Честь и хвала администрации за стремление обеспечить жителей современным общественным транспортом. Но заслужил ли автобус, ставший для многих символом Арзамаса, такую непочетную отставку? Очень хочется надеяться, что город отреставрирует и сохранит хотя бы 2–3 автобуса для туристических перевозок. Согласитесь, "город с красивыми храмами и ретроавтобусом" звучит лучше, чем просто город с красивыми храмами».
Ретро-легенда за последние 20 лет незаметно ушла в небытие. И только в Арзамасе старый добрый ЛиАЗ продолжает колесить по улицам. Но недолго ему осталось.
Рассказывает Михаил Кончиц, руководитель туристического проекта «Заповедные железные дороги»: «Мы всегда арендуем ЛиАЗ, когда привозим в Арзамас наших туристов. Но с ноября город остается без своего четырехколесного символа. После выхода критического сюжета на канале НТВ город стал спешно искать замену автобусам-ветеранам. Честь и хвала администрации за стремление обеспечить жителей современным общественным транспортом. Но заслужил ли автобус, ставший для многих символом Арзамаса, такую непочетную отставку? Очень хочется надеяться, что город отреставрирует и сохранит хотя бы 2–3 автобуса для туристических перевозок. Согласитесь, "город с красивыми храмами и ретроавтобусом" звучит лучше, чем просто город с красивыми храмами».