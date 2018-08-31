Маршрутами мигрантов: Джейсон де Леон
Джейсон де Леон начал научную карьеру с раскопок в древних городах Мексики: находил артефакты, которым были сотни и даже тысячи лет. Но когда он заканчивал диссертацию о каменных орудиях, его внимание привлекли истории простых рабочих, занятых на раскопках. Они рассказывали, как пересекли границу с США и как затем были депортированы.
И хотя Джейсон рос рядом с границей, в Техасе и Калифорнии, он понял, что ничего не знал об иммиграции. Ему показалось, что археология может помочь разобраться в этом непростом вопросе.
С 2000 года более 5 миллионов человек попытались пересечь пустыню Сонора, чтобы попасть в США. «Нео-археология» Джейсона показывает, чтó меняется со временем. Скажем, в 2009 году де Леон вдруг стал находить черные пластиковые бутылки: белые фляги были слишком заметны для пограничников, и мигранты перешли на темные бутылки, обклеенные образами святых покровителей или картами с ориентирами.
Из других находок: любовные письма, CD-плеер, бутылка из-под текилы, библия с забытыми билетами на футбольный матч.
Джейсон считает свою работу «разноплановой». Порой он ходит маршрутами мигрантов, иногда беседует с ними в приютах, конспиративных домах и судах. По словам Джейсона, археология изучает жизнь людей в прошлом: «При этом прошлое — не обязательно тысяча лет назад».
Подробнее узнать об исследованиях Джейсона де Леона можно на сайте его проекта «Недокументированная миграция».