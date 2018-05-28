  • Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства
    Дестреза появилась в Палермо, и именно с ней Карл V пришел к мадридскому двору. Фото: ActionX
  • Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства
    Полотно в криминальном храме Палермо (Сицилия, Италия). Фото: ActionX
  • Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства
    Рыцарский храм норманнов, провинция Козенцы (Калабрия, Италия). Фото: ActionX
История

Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства

Сегодня фехтование у большинства людей ассоциируется с благородством, романтикой, людьми чести и легендами рыцарства. Но еще 150 лет назад фехтование являлось ключевым навыком, который давал возможность не только выжить, но и превратиться из простолюдина в монарха. Эта статья посвящена испанским истокам великой науки, которая никуда не исчезла, а лишь прошла ряд трансформаций за последние шесть веков.
National Geographic Россия
28 мая 2018 в 21:26
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Сегодня можно найти множество людей, которые наряжаются в рыцарские одеяния и держат шпагу в руках, но это не имеет никакого отношения к той науке, посредством которой Карл V создал империю, где никогда не заходило солнце. Чтобы разобраться в фактической истории, мы обратились к ученым, которые работают с первоисточниками. В 2017 году под руководством профессора Дестрезы Олега Мальцева на русский язык впервые были переведены более 20 древних трактатов по фехтованию, в том числе «Величие меча» и «Философия оружия», фундаментальные испанские труды XVI—XVII вв.ека.

Испания, 1474 год — предполагаемые место и время зарождения фехтования. Именно в это время начали появляться первые релевантные документы, о чем пишет Бласко Флорио в своем трактате «Наука фехтования» 1844 года. Однако, по словам историка, подобных документов в то время было еще достаточно мало.

Все испанское фехтование можно разделить на два периода: до правления Карла V и после него. В первом периоде существовало некое античное фехтование, также известное как Эскримо. Во втором фехтование уже приобрело название Дестреза, или Истинная Дестреза (исп. La Verdadera Destreza). Точное имя основателя античного Эскримо на данный момент в найденных источниках не указано, но отцом-основателем Дестрезы считается командор Ордена Иисуса Христа, рыцарь Иеронимо Санчес де Карранза, названный Святым еще при жизни. Дело продолжил его лучший ученик Дон Луис Пачеко де Нарваэс, написавший «Величие меча» в 1605 году.

  • Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства
    Фото: ActionX
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