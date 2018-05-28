Дестреза: история испанского фехтования как науки и искусства
Сегодня можно найти множество людей, которые наряжаются в рыцарские одеяния и держат шпагу в руках, но это не имеет никакого отношения к той науке, посредством которой Карл V создал империю, где никогда не заходило солнце. Чтобы разобраться в фактической истории, мы обратились к ученым, которые работают с первоисточниками. В 2017 году под руководством профессора Дестрезы Олега Мальцева на русский язык впервые были переведены более 20 древних трактатов по фехтованию, в том числе «Величие меча» и «Философия оружия», фундаментальные испанские труды
Испания, 1474 год — предполагаемые место и время зарождения фехтования. Именно в это время начали появляться первые релевантные документы, о чем пишет Бласко Флорио в своем трактате «Наука фехтования» 1844 года. Однако, по словам историка, подобных документов в то время было еще достаточно мало.
Все испанское фехтование можно разделить на два периода: до правления Карла V и после него. В первом периоде существовало некое античное фехтование, также известное как Эскримо. Во втором фехтование уже приобрело название Дестреза, или Истинная Дестреза (исп. La Verdadera Destreza). Точное имя основателя античного Эскримо на данный момент в найденных источниках не указано, но отцом-основателем Дестрезы считается командор Ордена Иисуса Христа, рыцарь Иеронимо Санчес де Карранза, названный Святым еще при жизни. Дело продолжил его лучший ученик Дон Луис Пачеко де Нарваэс, написавший «Величие меча» в 1605 году.
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Главной точкой возникновения Дестрезы считается город Палермо, где в начале XIII века сицилийцами было поднято национально-освободительное восстание против власти Анжуйской ветви, завершившееся истреблением и изгнанием французов со всей территории острова и полувшее название «Сицилийская вечерня». Сицилийцы были вынуждены с оружием в руках отстаивать свои права и землю, и им была необходима военная система, которая позволила бы эффективно вести бой и одержать победу в сражении. Именно этот период принято считать рождением фехтования. На новое направление оказали влияние уже прогрессирующие с точки зрения военного дела Генуя и Венеция, которые непосредственно повлияли на развитие фехтования юга Италии.
В начале XVI века к палермскому двору пришел будущий король Испании Карл V, ставший королем Палермо. С ним пришла и армия немецких рыцарей, а также рыцари Тамплиеры и Госпитальеры. Таким образом сицилийское дворянство, владеющее античным палермским стилем фехтования, немецкие рыцари, тамплиеры и госпитальеры объединяют свои усилия — и появляется новая система. В тот момент она еще не называлась Дестрезой, однако именно с ней Карл V направился к мадридскому двору.
В результате данная система становится на вооружении испанской армии, проходит экспансиальные войны, а в 1569 году появляется первый трактат по испанской Дестрезе — «Философия оружия» за авторством Иеронимо де Карранзы.
Дестреза распространяется на европейскую часть и на королевство двух Сицилий, которое на тот момент еще оставалось испанской территорией. Говоря о европейской части, необходимо упомянуть Жерара Тибо и его знаменитый трактат «Академия меча» 1628 года. Отцом-основателем Дестрезы королевства двух Сицилий является Джакомо Лакуово. Именно он впоследствии создал три ветви неаполитанского стиля испанского фехтования, которые были представлены тремя выдающимися маэстро: Франческо Вилардита, Антонио Маттей и Леонардо Чакио.
Существовал и другой стиль фехтования, созданный Джузеппе Морсикато Паллавичини. Для него характерны венецианские корни и элементы античного фехтования. Описание этого стиля встречается у Паллавичини, в «Первой и второй частях фехтования» — трактате, написанном в 1670 и 1673 годах.
Впоследствии Паллавичини переехал в Рим, где основал римско-неаполитанскую школу фехтования, о чем пишет Чезаре Альберто Бленджини в «Трактате о современном итальянском фехтовании» 1864 года и другие документы
В результате политики испанского государства и доминирования французской школы фехтования в Европе, в 18-м веке вводится французский стандарт и все школы фехтования постепенно исчезают. К тому моменту Иеронимо де Карранзы, Жерара Тибо и других последователей Дестрезы уже не было в живых — отстаивать главенство школы было некому. Таким образом французская школа начала свое господство в Европе.
С точки зрения фехтования наступил непростой период. Сложно судить о том, что именно предложил в XVIII веке французский стандарт, кроме своего взгляда на то, что было создано ранее. Дестреза считалась научным и очень сложным для среднестатистического человека фехтованием. В итоге европейская позиция пришла к тому, что были нужны солдаты и не нужны мастера. В связи с этим испанская школа уходит в подполье и становится криминальной.
Однако впоследствии во время сражений французская школа еще встретилась с испанской - точнее, с неаполитанским стилем испанского фехтования — и потерпела сокрушительное поражение. Вновь вернувшаяся система становится еще более эффективной, так как все технические элементы и техника очистились в период ведения войн и долгосрочных битв. Ей восхищались многие маэстро и описывали ее, как самую эффективную на тот период времени. Свидетельства этого мы можем найти в трактатах «Неаполитанское фехтование с господствующим названием «Невозможное возможно"» Франческо Антонио Маттея, а также «Истинное неаполитанское фехтование» Никола Терракота и Вентуры.
В итоге французы признали главенство неаполитанского стиля, но их стандарт все равно остался в полной мере распространен на территории Европы. Дело в том, что неаполитанский стиль испанского фехтования жил на очень узкой территории, лишь в неаполитанском королевстве, которое практически не имело своей независимости в период с 1503 — 1734 гг. Полноценное смешение стилей пошло позднее, в результате чего возникла новая южно-итальянская школа фехтования, дошедшая до наших дней.
Данные исследования были проведены под патронажем Научно-исследовательского института «Мировых традиций воинских искусств и криминальных исследований применения оружия», во главе с кандидатом психологических наук, исследователем воинских искусств и профессором Дестрезы, Олегом Мальцевым. Благодаря этой работе были не только найдены и переведены на русский язык все документы, указанные в этой статье, но и была возрождена легендарная школа Неаполитанского фехтования в Палермо в марте 2018 года.