История

Бронзовый шлем найден на Таманском полуострове

Ученые Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове обнаружили греческий бронзовый шлем коринфского типа — такие шлемы носили воины во времена классической Греции, именно в них скульпторы изображали Перикла и богиню Афину. И это первая подобная находка в Северном Причерноморье.
Институт археологии РАН
13 мая 2018 в 13:15
  • Бронзовый шлем найден на Таманском полуострове
    Шлем коринфского типа, найденный в некрополе «Волна-1». Фото: Институт археологии РАН

«Шлем относится к коринфскому типу, группе «Гермиона» и датируется первой четвертью V века до нашей эры. Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались», — говорит руководитель экспедиции Роман Мимоход.

Сочинская экспедиция Института археологии под руководством Мимохода уже третий год проводит раскопки некрополя «Волна-1», который находится в четырех километрах к северу от поселка Волна у подножия горы Зеленская в юго-западной части Таманского полуострова. Это поселение возникло в период позднего бронзового века и было достаточно крупным для своего времени. С VI века до нашей эры и до второй четверти IV века до нашей эры, в период колонизации Северного Причерноморья здесь существовал греческий полис. За время работы экспедиции было исследовано более 600 захоронений жителей этого полиса.

  • Бронзовый шлем найден на Таманском полуострове
    Общий вид захоронения воина-всадника. Фото: Институт археологии РАН

В ту эпоху значительная часть Таманского полуострова входила в состав Боспорского царства — эллинистического государства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива. Собственно греческие полисы занимали территории, как непосредственно примыкавшие к морю, так и в некотором отдалении от него, а за их пределами жили оседлые и кочевые племена синдов, меотов и, возможно, киммерийцев. В настоящий момент ученые не знают о каких-либо варварских поселениях, существовавших на Тамани синхронно с греческими полисами. Но полисы не были герметичны: их жители вели активную торговлю с местными племенами, и постепенно в их культуру и быт проникали местные традиции.

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