Казахский Тутанхамон: открытие XX века
В конце 1960-х — начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя — Золотого человека, — ставшего впоследствии символом Казахстана. Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») — далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому — «олень»), в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением Золотого человека.
Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары, — стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.
На выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V — IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17 — 18 лет).
Помимо Золотого человека в кургане было найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, — один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.
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Гривна нашейное украшение (оригинал). Датировка: V—IV вв. до н.э. Материал: металл желтого цвета.
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Серьга с подвесками (оригинал). Курган Иссык. Датировка: V—IV вв. до н.э. Материал: металл желтого цвета, бирюза.
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Перстень-печать с изображением солнцеликого человека и перстень с зеркальным щитком. Курган Иссык. Датировка: V—IV вв. до н.э. Материал: металл желтого цвета.
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Скульптура птицы на дереве (копия) — украшение головного убора. Курган Иссык. Датировка: V—IV вв. до н.э.
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Парное стреловидное украшение — украшение головного убора (оригинал). Курган Иссык. Датировка: V—IV вв. до н.э.
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Бляха в виде барса (оригинал). Курган Иссык. Датировка: V—IV вв. до н.э. Материал: металл желтого цвета.
Узнать подробнее о выставке «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» можно по ссылке.