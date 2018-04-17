  • Как жили в Новгороде 1000 лет назад? Эксперимент «Семеро в прошлом»
    «Новгородский торг» Аполлинарий Васнецов Фото: commons.wikimedia.org
  • Как жили в Новгороде 1000 лет назад? Эксперимент «Семеро в прошлом»
    Фото: Станислав Васильев
История

Как жили в Новгороде 1000 лет назад? Эксперимент «Семеро в прошлом»

Семеро энтузиастов намерены прожить 9 месяцев в условиях средневекового Новгорода. Старт проекта назначен на декабрь 2018.
National Geographic Россия
17 апреля 2018 в 12:24
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Как выглядели жители Руси 1000 с лишним лет назад? Что они ели и пили? Чем лечились? Во что одевались и чем украшались?

Семеро исторических реконструкторов вознамерились оживить далекое прошлое Великого Новгорода: прожить почти 300 дней в условиях X—XI вв. По их замыслу, это поможет яснее представить быт средневековой Руси и выяснить реальную ценность изделий — от деревянных ложек до плугов из черного металла.

«Для нас это уникальная возможность не просто написать про Древнюю Русь, но и сфотографировать её! »

— главный редактор «NG Россия» Андрей Паламарчук.

Такие методы экспериментальной археологии имеют мало общего с играми по книгам Толкина: у новгородского проекта есть серьезная научная подоплека и ряд строгих правил.

Правила «Семерых»

В проекте будут только семеро человек. Если один из них выбывает (по любой причине), его не заменяют, и участников становится меньше. При этом минимум один из участников должен быть иностранцем.

Кстати: проект открыт. Любой человек или организация может поучаствовать в нем (правда, заранее согласовав это с членами проекта).

«Семеро в прошлом» будут использовать только аутентичные для X—XI вв. предметы и технологии — от гончарных кругов до ткацких станков.

Любой предмет окажется на хуторе только с ведома и одобрения археологов и историков, консультирующих проект. К примеру, топор — вещь, которая мало изменилась за тысячу лет. Однако для проекта подойдут лишь те топоры, который точно скопированы с археологических находок — да и еще и выкованы вручную по старинной технологии.

Группе предстоит прожить на средневековом хуторе 9 месяцев с небольшим: 277 дней, с 20 декабря 2018 по 23 сентября 2019 года.

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