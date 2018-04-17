Как жили в Новгороде 1000 лет назад? Эксперимент «Семеро в прошлом»
Как выглядели жители Руси 1000 с лишним лет назад? Что они ели и пили? Чем лечились? Во что одевались и чем украшались?
Семеро исторических реконструкторов вознамерились оживить далекое прошлое Великого Новгорода: прожить почти 300 дней в условиях
«Для нас это уникальная возможность не просто написать про Древнюю Русь, но и сфотографировать её! »
— главный редактор «NG Россия» Андрей Паламарчук.
Такие методы экспериментальной археологии имеют мало общего с играми по книгам Толкина: у новгородского проекта есть серьезная научная подоплека и ряд строгих правил.
Правила «Семерых»
В проекте будут только семеро человек. Если один из них выбывает (по любой причине), его не заменяют, и участников становится меньше. При этом минимум один из участников должен быть иностранцем.
Кстати: проект открыт. Любой человек или организация может поучаствовать в нем (правда, заранее согласовав это с членами проекта).
«Семеро в прошлом» будут использовать только аутентичные для
Любой предмет окажется на хуторе только с ведома и одобрения археологов и историков, консультирующих проект. К примеру, топор — вещь, которая мало изменилась за тысячу лет. Однако для проекта подойдут лишь те топоры, который точно скопированы с археологических находок — да и еще и выкованы вручную по старинной технологии.
Группе предстоит прожить на средневековом хуторе 9 месяцев с небольшим: 277 дней, с 20 декабря 2018 по 23 сентября 2019 года.
При этом запасов еды хватит лишь на 5−6 месяцев: это станет стимулом для развития сельского хозяйства и промыслов.
Никакого сценария: все происходящее будет идти своим чередом. До и после проекта журналисты смогут делать репортажи о хуторе — так эксперимент превратится в историческое реалити-шоу.
Презентация проекта
Эпоха викингов и формат «история вживую» — очень заманчивое для многих сочетание.
Недавно, 6 апреля, в Новгороде прошла презентация проекта, на которую прилетел его потенциальный участник — историк из Ирландии Джозеф Дэвис. Для него стать одним из «Семерых» значит реализовать собственные научные интересы.
Такая работа, по замыслу организаторов, укрепит международные научные связи. К слову, выступление Джозефа на презентации переводил известный новгородский археолог Михаил Петров, который уже давно помогает паре реконструкторов — точнее, Сапогу и Деду — в их изысканиях.
Иван Семьян — известный популяризатор науки из Челябинска — тоже возлагает большие надежды на проект как на полигон для экспериментальной археологии. Иван намерен консультировать участников проекта в области металлургии и кузнечного дела. Возможно, он и сам примет участие в проекте: поживет на хуторе несколько недель.
«Семеро в прошлом» интересны не только учёным. Этот проект — кладезь тем и сюжетов для СМИ.
Официальным инфопартнером станет «National Geographic Россия»: в журнале, на сайте и в соцсетях будут регулярно публиковаться свежие материалы о «Семерых».
Начало «Пути на Хольмгард»
Организаторы надеются, что «Семеро в прошлом» перерастут в крупный научно-популярный проект, настоящий музей под открытым небом: гуляя по нему, посетители смогут побывать в самых разных исторических эпохах.
Парк будет называться «Путь в Хольмгард» (именно так скандинавы величали Новгород). По замыслу его создателей, парк станет важной достопримечательностью всей России. Поэтому «Путь в Хольмгард» поддерживают и местная власть, и Российский союз туриндустрии.
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