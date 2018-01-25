Самый большой корабль викингов строится в Норвегии
Оригинал судна был раскопан в 1874 году в городке Нордфьордейд. На сегодняшний день все находки выставлены в музее Бергена. Корабль будет построен в полном масштабе, а его размеры составят примерно 32 метра в длину и 6,5 метра в ширину.
«Мюклебуст», крупнейший корабль древних воителей, когда-либо найденный в Норвегии, станет главной достопримечательностью научно-экспериментального центра «Сагастад», который откроет свои двери перед посетителями весной 2019 года. Однако уже сегодня гости центра могут понаблюдать за строительством уникального судна в специально отведенные для этого часы.
В Сагастаде будут представлены и экспонаты из других эпох, однако основное внимание будет приковано к эпохе викингов (800−1100 гг. нашей эры). Сам центр построят в Нордфьордейде недалеко от того места, где и был обнаружен корабль «Мюклебуст».
Стоит отметить, что судно, найденное при раскопках кургана Рундехогьен, является уникальным, так как ученые нашли его за несколько лет до знаменитого Гокстадского корабля и Усебергской ладьи. «Мюклебуст» отличается от них тем, что при погребении викингов он был сожжен. Есть все основания полагать, что в этом кургане покоится погибший в битве 877 года Король фьордов Аудбьёрн, имя которого упоминается в саге исландского скальда Снорри Стурлусона.
Строительство нового корабля началось осенью 2016 года. Планируется, что спуск судна «Мюклебуст» на воды состоится в 2019 году.
Почитайте также наш большой материал из мартовского номера о викингах.