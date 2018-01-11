Что было написано в книге с пиратского корабля
На борту старинных кораблей можно отыскать множество интереснейших вещиц, но книги попадаются редко: морская вода и живущие в ней микроорганизмы быстро уничтожают бумагу.
Впрочем, бывают редкие удачи: в 2016 году в руки археологов попали небольшие обрывки страниц, поднятые с морского дна — точнее, с остова корабля, принадлежавшего знаменитому пирату по прозвищу Черная борода.
Сохранились они благодаря счастливой случайности. Триста лет назад их скатали в твердый комок вместе с тряпичными лоскутками — и засунули в ствол корабельной пушки. Там их и нашли специалисты из Queen Anne’s Revenge Lab в ходе реставрации 2016 года. Вероятно, этот комок, почерневший от порохового нагара, служил пыжом или затычкой для жерла.
В руки ученых попали 16 фрагментов, самые крупные из которых были не больше пятирублевой монеты. На 7 из них даже сохранились слова, в частности, «юг» и «морская сажень» (англ. south и fathom), а также выделенное курсивом географическое название Hilo. Именно оно помогло определить, что за книга оказалась на борту пиратского корабля три века назад.
У археологов было несколько версий. Город Хило на Гавайских островах? Нет. «Месть королевы Анны» пошла ко дну в 1718 году, а Гавайи (точнее, Сандвичевы острова) появились в литературе только 58 лет спустя (в ноябре 76-го их открыл Джеймс Кук и погиб там же пару месяцев спустя).
Джоанна Грин, историк из Университета Глазго, подсказала другой вариант — Ило, испанское поселение на побережье современного Перу.
Гипотеза оказалась удачной: искомый фрагмент был найден на 178 странице книги капитана Эдварда Кука «Путешествие к Южному морю и вокруг света, совершенное в годах 1708, 1709, 1710 и 1711». Полный текст первого тома (всего их — два) можно найти, например, здесь.
На 178-ой странице травелога указаны расстояния между портами, бухтами и мысами, расположенными на побережье Перу и близлежащих островах, а также сведения о ветрах и курсах, которых стоит придерживаться. В частности, автор называет мыс Ило удобной якорной стоянкой.
Эта книга — путевые заметки, сделанные капитаном Эдвардом Куком в ходе морского похода двух кораблей: «Герцога» и «Герцогини».
Кстати, в 1709 экипаж «Герцога» спас человека с необитаемого острова. Он провел в одиночестве чуть больше четырех лет и был одет в козьи шкуры, a имя его было Александр Селкирк. Этот человек стал прототипом Робинзона Крузо (знаменитый роман Дефо вышел 10 лет спустя).
Парусник «Месть королевы Анны» сел на мель и затонул в 1718 году у берегов Северной Каролины, а его капитан Черная борода, или Эдвард Тич, вскоре был убит в схватке с солдатами британской короны. Остов корабля были найдены в 1996, а год спустя начались раскопки.
Среди 400 000 находок, поднятых с морского дна, была рында (корабельный колокол), сабля с резным эфесом и даже остатки карманных часов.