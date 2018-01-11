  • Что было написано в книге с пиратского корабля
    Фото: NC Department of Natural and Cultural Resources
  • Что было написано в книге с пиратского корабля
    Обложка травелога «A Voyage to the South Sea, and Round the World» 1712 года. Фото: wikipedia.org
История

Что было написано в книге с пиратского корабля

Затонувший 300 лет назад пиратский корабль «Месть королевы Анны» — настоящая сокровищница. Здесь было найдено множество уникальных предметов, например, фрагменты книги. Недавно ученым удалось расшифровать текст.
Николай Кулапов
11 января 2018 в 21:24
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На борту старинных кораблей можно отыскать множество интереснейших вещиц, но книги попадаются редко: морская вода и живущие в ней микроорганизмы быстро уничтожают бумагу.

Впрочем, бывают редкие удачи: в 2016 году в руки археологов попали небольшие обрывки страниц, поднятые с морского дна — точнее, с остова корабля, принадлежавшего знаменитому пирату по прозвищу Черная борода.

Сохранились они благодаря счастливой случайности. Триста лет назад их скатали в твердый комок вместе с тряпичными лоскутками — и засунули в ствол корабельной пушки. Там их и нашли специалисты из Queen Anne’s Revenge Lab в ходе реставрации 2016 года. Вероятно, этот комок, почерневший от порохового нагара, служил пыжом или затычкой для жерла.

В руки ученых попали 16 фрагментов, самые крупные из которых были не больше пятирублевой монеты. На 7 из них даже сохранились слова, в частности, «юг» и «морская сажень» (англ. south и fathom), а также выделенное курсивом географическое название Hilo. Именно оно помогло определить, что за книга оказалась на борту пиратского корабля три века назад.

  • Что было написано в книге с пиратского корабля
    Один из 16 фрагментов. Фото: NC Department of Natural and Cultural Resources

У археологов было несколько версий. Город Хило на Гавайских островах? Нет. «Месть королевы Анны» пошла ко дну в 1718 году, а Гавайи (точнее, Сандвичевы острова) появились в литературе только 58 лет спустя (в ноябре 76-го их открыл Джеймс Кук и погиб там же пару месяцев спустя).

Джоанна Грин, историк из Университета Глазго, подсказала другой вариант — Ило, испанское поселение на побережье современного Перу.

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