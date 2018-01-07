  • В поисках истинного Христа
    XIV—XV вв., Клаус Слутер, Археологический музей, Дижон, Франция, Granger
  • В поисках истинного Христа
    Фреска III века, изображающая Деву Марию, младенца Иисуса и пророка [волхва?]. Катакомбы, Рим, Scala/Art Resource, NY
  • В поисках истинного Христа
    IV—V вв., катакомбы, Рим, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    V в., мавзолей Галлы Плацидии, Равенна, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    VI в., монастырь св. Екатерины, Синайский полуостров, Египет, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XII в., Храм Рождества Христова, Вифлеем, Президентский комитет Палестины по реставрации Храма Рождества, Саймон Норфолк
  • В поисках истинного Христа
    VI в., Храм святых Космы и Дамиана, Рим, Scala/Ministero dei Beni e delle Attivita` Culturali e del Turismo/Art Resource, NY
  • В поисках истинного Христа
    XIV в., Джотто, Ватиканский музей, Scala/Art Resource, NY
  • В поисках истинного Христа
    XIII—XIV вв., Матера, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XIII в., Пьетро Каваллини, базилика св. Цецилии, Рим, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Пьеро дела Франческа, Городской музей Сансеполькро, Сансеполькро, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Андрей Рублев, Третьяковская галерея, Москва, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Ганс Мемлинг, Палаццо Бьянко, Генуя, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., фрагмент «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, Санта-Мария-делле-Грацие, Милан, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., приписывается Леонардо да Винчи, частная коллекция, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Андреа дель Верроккьо и Леонардо да Винчи, галерея Уффици, Флоренция, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Музей Македонии, Скопье, Македония, National Geographic Creative
  • В поисках истинного Христа
    XV в., Донато Браманте, Пинакотека Брера, Милан, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Бенедетто Диана, Национальная галерея, Лондон, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Бартоломео Монтанья, Галерея Боргезе, Рим, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Рафаэль, Пинакотека Тозио Мартиненго, Брешиа, Италия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., приписывается Туллио Ломбардо, Музей искусств Кимбелла, Форт-Уорт, Техас, Art Resource, NY
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Лукас Кранах старший, частная коллекция, Alamy Stock Photo
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Аньоло Бронзино, базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия, Alamy Stock Photo
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Чима де Конельяно, Национальная Галерея, Лондон, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., Лодовико Карди (Чиголи), Музей Метрополитен, Нью-Йорк, Art Resource, NY
  • В поисках истинного Христа
    XVI в., неизвестный фламандский художник, Музей изящных искусств, Хьюстон, коллекция Риенци, дар Харриса Мастерсона 3-го и его супруги, Alamy Stock Photo
  • В поисках истинного Христа
    XVII в., Рембрандт, Картинная галерея Берлинского государственного музея, Alamy Stock Photo
  • В поисках истинного Христа
    XVII в., Караваджо, Пинакотека Брера, Милан, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XVII в., Эль Греко, музей Прадо, Мадрид, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    Нэцкэ из слоновой кости, музей Гиме, Париж, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    Getty Image
  • В поисках истинного Христа
    XIX в., Генрих Гофман, Риверсайдская церковь, Нью-Йорк, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    ХХ в., Генри Оссава Таннер, Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон, Alamy Stock Photo
  • В поисках истинного Христа
    Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    ХХ в., Густав ван де Вустейне, Музей изящных искусств, Гент, Бельгия, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    ХХ век, японский художник [??], храм Благовещения, Назарет, Getty Images
  • В поисках истинного Христа
    XXI в., изображение, созданное разработанной Ричардом Нивом компьютерной программой на основании судебно-медицинской экспертизы черепа еврейского мужчины, жившего в I веке нашей эры, Getty Images
История

В поисках истинного Христа

Верующие почитают его как Сына Божия. Скептики воспринимают как миф. Художники рисуют его со своих современников. А историки и археологи продолжают скрупулезно отделять факты от вымысла.
Текст: Кристин Роуми Фото: Саймон Норфолк
7 января 2018 в 15:15
246

Иерусалимский кабинет Эудженио Аллиаты недвусмысленно говорит о том, что его хозяин предпочитает работать под открытым небом, в пыли и грязи, а не сидеть в четырех стенах, очищая и рассортировывая прежние находки. В углу пылится груда вышедшей из строя оргтехники, полки забиты докладами о результатах раскопок вперемешку с рулетками и прочими инструментами. Все то же самое можно увидеть в кабинете любого другого археолога, с которыми я встречалась на Ближнем Востоке, — за тем лишь исключением, что Аллиата одет в шоколадно-коричневую рясу францисканца, а помещение, где он работает, находится в монастыре Бичевания. Согласно преданию, монастырь этот стоит на том самом месте, где римские солдаты бичевали приговоренного к смерти Иисуса Христа и надевали ему на голову терновый венец.

Слово «предание» в этом уголке мира слышишь постоянно, ибо сюда, на Святую землю, течет бесконечный поток туристов и паломников, желающих своими глазами увидеть десятки мест, которые связывают с жизненным путем Христа — от Вифлеема, где, как сказано в некоторых из Евангелий, он родился, до храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Источниковеды подозревают, что евангелисты намеренно перенесли место рождения Иисуса в Вифлеем.

Читать далее

Тоже интересно

Археологи датировали гробницу Иисуса Христа: видео

Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
Обсудить
СМИ2
РЖД разрешила спор: можно ли пассажиру верхней полки сидеть на нижней?
РЖД разрешила спор: можно ли пассажиру верхней полки сидеть на нижней?
Тоже интересно
Археологи вскрыли Гроб Господень
Археологи вскрыли Гроб Господень
Деды Морозы бывшего СССР: кто, где, когда
Деды Морозы бывшего СССР: кто, где, когда