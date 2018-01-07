В поисках истинного Христа

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XIV—XV вв., Клаус Слутер, Археологический музей, Дижон, Франция, Granger
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Фреска III века, изображающая Деву Марию, младенца Иисуса и пророка [волхва?]. Катакомбы, Рим, Scala/Art Resource, NY
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IV—V вв., катакомбы, Рим, Getty Images
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V в., мавзолей Галлы Плацидии, Равенна, Италия, Getty Images
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VI в., монастырь св. Екатерины, Синайский полуостров, Египет, Getty Images
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XII в., Храм Рождества Христова, Вифлеем, Президентский комитет Палестины по реставрации Храма Рождества, Саймон Норфолк
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VI в., Храм святых Космы и Дамиана, Рим, Scala/Ministero dei Beni e delle Attivita` Culturali e del Turismo/Art Resource, NY
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XIV в., Джотто, Ватиканский музей, Scala/Art Resource, NY
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XIII—XIV вв., Матера, Италия, Getty Images
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XIII в., Пьетро Каваллини, базилика св. Цецилии, Рим, Getty Images
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XV в., Пьеро дела Франческа, Городской музей Сансеполькро, Сансеполькро, Италия, Getty Images
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XV в., Андрей Рублев, Третьяковская галерея, Москва, Getty Images
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XV в., Ганс Мемлинг, Палаццо Бьянко, Генуя, Италия, Getty Images
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XV в., фрагмент «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, Санта-Мария-делле-Грацие, Милан, Getty Images
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XV в., приписывается Леонардо да Винчи, частная коллекция, Getty Images
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XV в., Андреа дель Верроккьо и Леонардо да Винчи, галерея Уффици, Флоренция, Италия, Getty Images
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XV в., Музей Македонии, Скопье, Македония, National Geographic Creative
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XV в., Донато Браманте, Пинакотека Брера, Милан, Getty Images
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XVI в., Бенедетто Диана, Национальная галерея, Лондон, Getty Images
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XVI в., Бартоломео Монтанья, Галерея Боргезе, Рим, Getty Images
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XVI в., Рафаэль, Пинакотека Тозио Мартиненго, Брешиа, Италия, Getty Images
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XVI в., приписывается Туллио Ломбардо, Музей искусств Кимбелла, Форт-Уорт, Техас, Art Resource, NY
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XVI в., Лукас Кранах старший, частная коллекция, Alamy Stock Photo
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XVI в., Аньоло Бронзино, базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия, Alamy Stock Photo
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XVI в., Чима де Конельяно, Национальная Галерея, Лондон, Getty Images
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XVI в., Лодовико Карди (Чиголи), Музей Метрополитен, Нью-Йорк, Art Resource, NY
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XVI в., неизвестный фламандский художник, Музей изящных искусств, Хьюстон, коллекция Риенци, дар Харриса Мастерсона 3-го и его супруги, Alamy Stock Photo
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XVII в., Рембрандт, Картинная галерея Берлинского государственного музея, Alamy Stock Photo
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XVII в., Караваджо, Пинакотека Брера, Милан, Getty Images
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XVII в., Эль Греко, музей Прадо, Мадрид, Getty Images
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Нэцкэ из слоновой кости, музей Гиме, Париж, Getty Images
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Getty Image
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XIX в., Генрих Гофман, Риверсайдская церковь, Нью-Йорк, Getty Images
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ХХ в., Генри Оссава Таннер, Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон, Alamy Stock Photo
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Getty Images
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ХХ в., Густав ван де Вустейне, Музей изящных искусств, Гент, Бельгия, Getty Images
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ХХ век, японский художник [??], храм Благовещения, Назарет, Getty Images
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XXI в., изображение, созданное разработанной Ричардом Нивом компьютерной программой на основании судебно-медицинской экспертизы черепа еврейского мужчины, жившего в I веке нашей эры, Getty Images
В поисках истинного Христа
Иерусалимский кабинет Эудженио Аллиаты недвусмысленно говорит о том, что его хозяин предпочитает работать под открытым небом, в пыли и грязи, а не сидеть в четырех стенах, очищая и рассортировывая прежние находки. В углу пылится груда вышедшей из строя оргтехники, полки забиты докладами о результатах раскопок вперемешку с рулетками и прочими инструментами. Все то же самое можно увидеть в кабинете любого другого археолога, с которыми я встречалась на Ближнем Востоке, — за тем лишь исключением, что Аллиата одет в шоколадно-коричневую рясу францисканца, а помещение, где он работает, находится в монастыре Бичевания. Согласно преданию, монастырь этот стоит на том самом месте, где римские солдаты бичевали приговоренного к смерти Иисуса Христа и надевали ему на голову терновый венец.
Слово «предание» в этом уголке мира слышишь постоянно, ибо сюда, на Святую землю, течет бесконечный поток туристов и паломников, желающих своими глазами увидеть десятки мест, которые связывают с жизненным путем Христа — от Вифлеема, где, как сказано в некоторых из Евангелий, он родился, до храма Гроба Господня в Иерусалиме.
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Источниковеды подозревают, что евангелисты намеренно перенесли место рождения Иисуса в Вифлеем.
Для меня, археолога, ставшего журналистом, но помнящего, что целые культуры переживали расцвет и падение, не оставив после себя почти ничего, поиски артефактов, связанных с жизнью одного человека, представляются делом безнадежным — все равно что гоняться за призраком. И раз уж этот призрак — не кто иной, как Иисус Христос, которого более двух миллиардов обитателей нашей планеты считают Сыном Божиим, — что ж, вполне допустимо уповать в поисках его следов на божественный промысел. Вот почему каждый раз, приезжая в Иерусалим, я снова прихожу в монастырь Бичевания, где отец Аллиата всегда рад ответить на мои вопросы, проявляя при этом поразительное терпение. Будучи профессором христианской археологии и директором музея Studium Biblicum Franciscanum, научной организации ордена францисканцев, он служит миссии, которую взял на себя орден семь столетий назад: оберегать и охранять христианские древности Святой земли. С XIX века эта задача включает в себя еще и археологические изыскания.
Как человек верующий, отец Аллиата, похоже, совершенно спокойно относится к тому, что нового может — или не может — открыть нам археология из жизни главной фигуры христианства. «Крайне сомнительно, чтобы могли сохраниться археологические свидетельства о конкретном человеке, жившем две тысячи лет назад, — признает он, откидываясь в кресле и складывая руки на груди. — Но нельзя отрицать, что Иисус оставил заметный след в истории».
С этим, конечно, не поспоришь. Взять хотя бы такое свидетельство, как тексты Нового Завета, в особенности первые четыре его книги — Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, пусть их авторство и время создания и вызывают самые жаркие споры. Но как эти древние тексты и еще более древние предания, которые их породили, соотносятся с работой археолога?
«Предание оживляет археологию, а археология оживляет предание, — рассуждает отец Аллиата. — Иногда они уживаются хорошо, а иногда — нет (Пауза, едва заметная улыбка.), — и это гораздо интереснее».
И вот, с благословения отца Аллиаты, я отправляюсь по следам Христа, чтобы понять, как христианские предания выглядят на фоне открытий археологов, начавших серьезные раскопки на Святой земле около полутора веков назад. Прежде чем начать паломничество, я должна осмыслить взрывоопасный вопрос, от которого нельзя отрешиться, когда речь идет об исследованиях, связанных с личностью Христа: возможно ли, что Иисуса никогда не существовало? Что история, запечатленная на церковных витражах и фресках, — просто выдумка? Так считают некоторые откровенные скептики — но, как я выяснила, далеко не все ученые, включая археологов, чья работа во многом заключается в том, чтобы спускать воспарившую фантазию на грешную землю.
«Я не знаю ни одного историка, который сомневался бы в существовании Христа, — заявил Эрик Мейерс, археолог и почетный профессор иудаистики Университета Дьюка. — Детали обсуждаются веками, но ни один серьезный исследователь не ставит под сомнение то, что Иисус — историческая личность».
Примерно то же я слышала от Байрона Маккейна, археолога и профессора истории Флоридского атлантического университета. «Мне в голову не приходит ни одного другого примера, чтобы исторический деятель так идеально вписывался бы в свою эпоху, но его существование все равно отрицали бы», — сказал он.
Даже Джон Доминик Кроссан, бывший священник и сопредседатель «Семинара Иисуса», скандально известной организации богословов, считает, что скептики перегибают палку. Очевидно, нашим современникам трудно принимать всерьез истории о чудесных деяниях Христа, таких как воскрешение покойника через четыре дня после смерти. Однако это не повод делать вывод о том, что Иисус Назарянин всего лишь вымысел религиозных фанатиков.
«Вы можете сказать, что ходить по воде нереально, и, значит, его не было. Но дело-то не в этом, — пояснял мне Кроссан в телефонном разговоре. — Тот факт, что он совершил определенные деяния в Галилее, а затем в Иерусалиме, и его поступки послужили причиной его казни — все это, на мой взгляд, прекрасно соотносится с историческими реалиями».
Изучающие жизнь Христа историки разделились на два противоборствующих лагеря, между которыми проходит резкая идеологическая граница. Одни верят в то, что истинный Иисус — чудотворец из Евангелий. Другие считают, что настоящий Иисус, человек, жизнь которого послужила основой для формирования мифа, — спрятан между строками Евангелий, и его нужно найти с помощью археологов и источниковедов-библеистов. Оба лагеря трактуют археологические находки в свою пользу, еще больше обостряя споры.
Кем бы ни был Иисус Христос — Богом, человеком или литературной мистификацией, — этническое разнообразие и религиозное рвение современных последователей предстает передо мной во всей красе, когда я приезжаю в Вифлеем, древний город, с которым верующие связывают рождение Христа.
Экскурсионные автобусы, пересекающие контрольно-пропускные пункты на Западном берегу реки Иордан, перевозят настоящую ООН в миниатюре. По очереди автобусы паркуются и высаживают паломников, щурящих глаза на слепящем солнце: индианки в ярких сари, испанцы с рюкзаками, на которых красуются эмблемы церковных приходов, эфиопы в белоснежных одеяниях с ярко-синими распятиями, вытатуированными на лбу.
Я присоединяюсь к группе нигерийских паломников на Ясельной площади и вместе с ними прохожу через низкие ворота церкви Рождества Христова. Стены приделов завешены брезентом, рядом — строительные леса. Реставраторы счищают многовековой слой свечной копоти с позолоченных мозаик XII века, расположенных вдоль верхних галерей (украшенные искусной резьбой кедровые балки много старше — они датируются VI веком). Мы осторожно обходим участок пола, открытый, чтобы обнажить самую раннюю кладку церкви, построенной в 339 году по указу Константина, первого римского императора, принявшего христианство.
Затем спускаемся по лестнице в освещенный лампой грот, к небольшой отделанной мрамором нише. Здесь серебряная звезда указывает место, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. Паломники встают на колени, чтобы поцеловать звезду и приложиться ладонями к прохладному отполированному камню. Вскоре церковный служитель просит их поторопиться, чтобы дать другим возможность прикоснуться к святыне — и, через нее, к Сыну Божьему.
Церковь Рождества Христова — старейшая христианская церковь, в которой в наши дни проходят богослужения, но не все богословы разделяют убеждение, что Иисус из Назарета родился в Вифлееме. Только в двух из четырех Евангелий говорится о рождении Христа, причем по-разному: Лука рассказывает о яслях и пастухах, а Матфей — о волхвах, избиении младенцев и бегстве в Египет. Источниковеды подозревают, что евангелисты намеренно перенесли место рождения Иисуса в Вифлеем, чтобы изобразить его тем самым Мессией, который, согласно Ветхому Завету, должен был явиться на свет именно в этом иудейском городе.
Археология тут держит нейтралитет. В конце концов, каковы шансы обнаружить какие-либо доказательства короткого пребывания небогатой еврейской пары через две тысячи лет? Более того, в ходе раскопок в церкви Рождества Христова и в ее окрестностях до сих пор не найдено ни одного артефакта, относящегося ко времени Христа, и никаких признаков того, что ранние христиане считали место священным. Первое явное свидетельство почитания восходит к III веку, когда богослов Ориген Александрийский, посетив Палестину, записал: «В Вифлееме показывают пещеру, где родился Иисус». А в начале IV века император Константин послал своих представителей на Святую землю, чтобы определить места, связанные с жизнью Христа, и почтить их храмами, и те возвели над пещерой церковь, предшественницу современной церкви Рождества Христова.
Многие из ученых, с которыми я говорила, не имеют определенного мнения о месте рождения Христа. По их словам, старая поговорка, которую я узнала на лекциях по археологии: «Отсутствие доказательств — это не доказательство отсутствия» — очень сюда подходит.
След исторического Иисуса теряется в Вифлееме, но в ста километрах севернее, в Галилее, холмистой области на севере Израиля, он проступает отчетливее. Как указывает прозвище Иисуса — Назарянин, он рос в Назарете, небольшой деревне на юге Галилеи. Ученые, которые рассматривают Христа исключительно как человека — религиозного реформатора, революционера или даже подстрекателя к своего рода еврейскому джихаду, — изучают политические, экономические и социальные течения Галилеи I века новой эры, чтобы выявить силы, породившие его как личность и определившие его жизненный путь.
Самой могущественной из сил, влиявших на жизнь в Галилее в то время, была Римская империя, покорившая Палестину за 60 лет до рождения Иисуса. Почти все евреи возмущались политикой Рима — репрессивными налогами, идолопоклоннической религией, и многие ученые считают, что протестные выступления коренных жителей подготовили почву для явления еврейского агитатора, который обрел популярность, осуждая богатых, могущественных и благословляя бедных, отверженных.
Другие полагают, что влияние греко-римской культуры сформировало Иисуса как защитника не столько еврейских, сколько общечеловеческих ценностей. В 1991 году Джон Доминик Кроссан опубликовал бестселлер «Исторический Иисус», где доказывал, что настоящий Иисус был странствующим мудрецом, чей контркультурный образ жизни и подрывные изречения имели поразительное сходство с философией киников. Эти бродячие философы Древней Греции, хотя и не были циниками в современном смысле слова, презирали такие социальные устои, как стремление к богатству и высокому общественному положению.
На столь крамольное утверждение Кроссана отчасти вдохновили археологические открытия, свидетельствующие о том, что Галилея, традиционно считавшаяся тихой сельской местностью, во времена Иисуса урбанизировалась и романизировалась намного активнее, чем представляли до недавнего времени ученые. Дом, где прошло детство Иисуса, находился в пяти километрах от Сепфориса, центра этой римской провинции. Город не упоминается в Евангелиях, но, по логике вещей, масштабное строительство, начатое правителем Галилеи Иродом Антипой, должно было привлечь опытных мастеров из всех окрестных деревень. Историки не исключают, что Иисус, молодой плотник, живший неподалеку, мог работать в Сепфорисе. Не менее вероятно, что он, как любой думающий молодой человек, подвергал сомнению принципы своего религиозного воспитания и пытался выйти за традиционные для того времени границы.
Прекрасным весенним днем, когда дожди, благодаря которым склоны галилейских холмов украсились дикими цветами, прекратились, я гуляю по развалинам Сепфориса с Эриком и Кэрол Мейерс, археологами из Университета Дьюка, к которым я обратилась за советом в начале своего путешествия. Супруги 33 года вели раскопки на обширном участке, вокруг которого идут научные споры о том, насколько Галилея была иудейской и много ли оставалось в самом Иисусе от правоверного еврея.
Высокий седовласый Эрик Мейерс останавливается перед грудой рухнувших колонн. «Это было не очень просто», — вспоминает он затянувшийся на несколько десятилетий спор о влиянии эллинизированного города на молодого деревенского еврея. Потом он поднимается на вершину холма и указывает на тянущийся вдаль аккуратный раскоп. «Нам пришлось работать на месте лагеря времен войны 1948 года, где, помимо всего прочего, обнаружился неразорвавшийся сирийский снаряд, чтобы добраться до этих домов, — поясняет он. — И под ними мы нашли миквы! »
По крайней мере 30 микв — небольших еврейских ритуальных бассейнов для омовения — было обнаружено в этом квартале Сепфориса. Наряду с находками ритуальных каменных сосудов, миквы недвусмысленно свидетельствуют о том, что даже этот имперский римский город во времена юности Иисуса оставался под влиянием иудаизма. Это и другие открытия, сделанные в ходе раскопок в Галилее, привели к новому пониманию эпохи Иисуса. Так, Крейг Эванс, историк раннего христианства из Хьюстонского баптистского университета, считает, что «благодаря археологии произошли большие перемены в восприятии Иисуса: из эллинизированного космополита он превратился в ортодоксального еврея».
Когда Иисусу было около 30 лет (а, может, и за 40, если опираться на некоторые исторические факты из Евангелий), он вошел в реку Иордан с Иоанном Крестителем и, согласно Новому Завету, испытал нечто, изменившее его жизнь. Выходя из воды, Иисус увидел, что Святой Дух снизошел на него, «подобно голубю», и услышал глас с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! » (Лука 3: 21). С этой божественной встречи в Галилее началась его миссия проповедника, которая закончилась три года спустя казнью в Иерусалиме.
Одной из первых остановок на его пути был Капернаум, рыбацкий городок на северо-западном берегу большого Генисарейского озера, часто именуемого морем Галилейским. Здесь Иисус встретил рыбаков, которые стали его первыми последователями — Петр и Андрей вытаскивали сети, Иаков и Иоанн чинили их.
Место паломничества в рыбацком Капернауме, который в христианских путеводителях называют «городом Иисуса», сегодня принадлежит францисканцам и окружено высоким забором. Знак у ворот ясно показывает, кто и что не допускается за ними: собаки, оружие, сигареты и короткие юбки. Прямо за воротами стоит нелепая современная церковь на восьми колоннах, похожая на космический корабль, парящий над руинами. Это мемориал Святого Петра, освященный в 1990 году над местом одного из крупнейших археологических открытий, связанных с историей Иисуса. Из окон церкви открывается потрясающий вид на озеро, но все взгляды направлены к центру здания: посетители перегибаются через перила и сквозь стеклянный пол разглядывают руины восьмигранной церкви, построенной около полутора тысяч лет назад. В 1968 году, когда францисканцы начали здесь раскопки, они обнаружили, что восьмигранник возведен на остове жилого дома I века, который сам был в короткое время перестроен в место для общественных собраний.
Ко второй половине I века грубые каменные стены дома оштукатурили, а кухонную утварь заменили масляными лампами, характерными для места общинных собраний. Позднее на стенах появились мольбы к Христу, а в IV веке, когда христианство стало официальной религией Римской империи, жилище перестроили в искусно украшенную церковь. С тех пор здание называют Домом Петра. Неизвестно, жил ли в нем сам апостол, но ученые этого не исключают.
Евангелия сообщают, что Иисус излечил тещу Петра, больную горячкой, в ее доме в Капернауме. Слух о чуде быстро распространился, и к вечеру у дверей собралась толпа страдальцев. Иисус исцелял больных и бесноватых. Рассказы о толпах, приходивших к Иисусу для исцеления, согласуются с фактами, которые археология открывает о Палестине I века, где были распространены такие болезни, как проказа и туберкулез. Проведенное археологом Байроном Маккейном исследование погребений показало, что во многих из них (от двух третей до трех четвертей) лежали останки детей и подростков, умерших от заразных заболеваний. У переживших опасный период взросления шансы дожить до старости заметно увеличивались, поясняет Маккейн: «Похоже, во времена Иисуса главным было преодолеть 15-летний рубеж».
Из Капернаума я направляюсь на юг, вдоль моря Галилейского, к сельскохозяйственной коммуне — кибуцу, где в 1986 году было сделано поразительное открытие, потребовавшее экстренного вмешательства археологов. Здесь 30 лет назад из-за сильной засухи уровень воды в озере резко понизился, и, когда два брата, живших в кибуце, отправились искать на илистом дне древние монеты, они набрели на едва заметный остов лодки. Исследовавшие лодку археологи обнаружили внутри нее и рядом с кормой артефакты, относящиеся к римской эпохе. Радиоуглеродная датировка позже подтвердила: лодка относилась примерно к тому времени, когда жил Иисус.
Усилия, направленные на то, чтобы держать это открытие в тайне, не увенчались успехом. Новость о «лодке Иисуса» вызвала массовое нашествие охотников за реликвиями, которые прочесывали берег озера, угрожая хрупкому артефакту. Тут снова пошли дожди, и уровень воды в озере начал подниматься. Последовавшая за этим круглосуточная спасательная операция была настоящим археологическим подвигом: как правило, на разработку и выполнение подобного проекта требуется несколько месяцев, а то и лет, но тогда все сделали за 11 дней. При контакте с воздухом пропитанные водой доски неминуемо должны были бы разрушиться. Поэтому их укрепили стекловолокном и полиуретановой пеной, после чего переместили в безопасное место. Сегодня драгоценная находка — жемчужина музея, построенного в кибуце. Размеры судна — около двух метров в ширину и восьми в длину — указывают на то, что в нем вполне могли разместиться 13 человек. Впрочем, нет никаких доказательств того, что Иисус и апостолы использовали именно эту лодку. Честно говоря, смотреть особо не на что: сохранился деревянный каркас, который в свое время не раз подлатывали и ремонтировали, пока с него в конце концов не сняли все, что могло еще пригодиться, и не затопили.
«Хозяевам пришлось нянчиться с лодкой до последней возможности, — говорит Кроссан, сравнивший судно с автомобилями, которые можно увидеть в Гаване. — Но историческая ценность лодки невероятно велика. Выяснив, каких усилий стоило поддерживать эту посудину на плаву, я многое понял об экономике рыболовства во времена Христа».
Другое важное открытие было сделано в двух километрах к югу от «лодки Иисуса», на месте древней Магдалы — родины Марии Магдалины, преданной последовательницы Иисуса. Францисканцы начали раскопки города в 1970-х годах, но северная половина принадлежала обанкротившемуся прибрежному курорту «Гавайи-Бич». И тут на авансцену вышел отец Хуан Солана, которого папа римский назначил директором гостевого дома для паломников в Иерусалиме. В 2004 году Солана почувствовал, что Христос повелевает ему построить дом для паломников в Галилее, и приступил к сбору средств и скупке участков на береговой линии, включая прогоревший курорт.
В 2009 году, когда строительство должно было вот-вот начаться, археологи из Управления древностей Израиля провели, как того требует закон, осмотр участка. Спустя несколько недель исследований их ждало поразительное открытие: руины синагоги времен Иисуса — первое такое строение, обнаруженное в Галилее. Открытие было особенно значимо: оно ставило под сомнение представления о том, что в Галилее первые синагоги появились лишь спустя несколько десятилетий после смерти Иисуса. Самая поразительная находка оказалась в центре строения: каменный куб с изображением семисвечника-меноры — символа Иерусалимского храма. Магдальский камень, как теперь называют артефакт, разрушил некогда бытовавшие представления о том, что галилеяне были нечестивыми горцами, оторванными от религиозного центра Израиля.
В ходе дальнейших раскопок специалисты раскрыли целый город на глубине менее полуметра. Руины так хорошо сохранились, что Магдалу начали называть «израильскими Помпеями». Археолог Дина Авшалом-Горни проводит меня по раскопкам, указывая на то, что осталось от кладовых, базальтовых зданий, ритуальных ванн и района, где обрабатывали и продавали рыбу. (Рыбный соус Магдалы был очень популярен в Древнем мире.) «Я легко могу представить, как женщины покупали рыбу на рынке прямо там», — говорит она, кивая в сторону оснований каменных прилавков. И, кто знает, возможно, среди тех женщин была и знаменитая уроженка города, Мария Магдалина.
Отец Солана подходит, чтобы поприветствовать нас, и я спрашиваю его, что он говорит посетителям, которые хотят знать, ходил ли Иисус по этим улицам. «У нас нет однозначного ответа, — признается он, — но мы видим, сколько раз в Евангелиях упоминается, что Иисус посещал галилейские синагоги. Нет причин отрицать, что Иисус бывал здесь, или сомневаться в этом». Особенно, если учесть тот факт, что синагога действовала при его жизни, а до Капернаума плыть под парусом совсем недолго.
На каждой остановке в моем путешествии по Галилее поначалу едва заметный след Иисуса, казалось, становился все отчетливее. Но только когда я возвращаюсь в Иерусалим, его присутствие становится буквально осязаемым. В Новом Завете этот древний город — место, где он сотворил многие чудеса и где произошли самые драматические события в его жизни: Вход Господень в Иерусалим, изгнание торговцев из храма, чудеса исцеления в Овчей и Силоамской купелях (обе они были найдены археологами), Тайная вечеря, Моление о чаше в Гефсиманском саду, распятие, положение во гроб и Воскресение.
В отличие от противоречивых рассказов о рождении Иисуса в описании его смерти все четыре Евангелия достигают почти полного согласия. После прибытия в Иерусалим на Пасху Иисуса приводят к первосвященнику Каиафе и обвиняют в богохульстве и угрозах разрушить храм. Приговоренный к смерти римским прокуратором Понтием Пилатом, он был распят на холме за городскими стенами и погребен неподалеку в гробнице, вырубленной в скале.
Место, где, согласно преданию, находилась эта гробница и где сейчас высится храм Гроба Господня, считается самым почитаемым и священным в христианстве. Именно здесь я впервые ощутила желание отправиться на поиски истинного Иисуса. Стоя плечом к плечу с паломниками, ожидающими входа в крошечную часовню, я вспоминаю ночи, проведенные в пустой церкви с группой реставраторов, когда я осматривала темные уголки с могилами предводителей крестоносцев. Я восхищаюсь археологическими открытиями, заставляющими поверить в то, о чем говорят предания, окружающие смерть Иисуса: богато украшенный оссуарий, где, возможно, лежат кости Каиафы; инсигния, подтверждающая, что Иудеей правил Понтий Пилат, а также пяточная кость, пробитая железным гвоздем для распятия, найденная в Иерусалиме в могиле еврея Иоханана.
Паломник молится в храме Гроба Господня перед Камнем Помазания, на котором тело Иисуса было умащено благовониями перед погребением.
Сегодня, на Пасху, я снова оказываюсь в гробнице, только на этот раз я втиснулась сюда вместе с тремя русскими женщинами в платках. Облицовка защищает Гроб Господень от поцелуев, а также от четок и бумажек с молитвами, которыми верующие постоянно водят по отполированной веками поверхности. Самая молодая шепчет молитвы, обращенные к Иисусу: просит излечить ее сына Евгения, больного лейкемией. Священник, стоящий у входа, напоминает, что наше время истекло. Женщины неохотно поднимаются с колен.
И в этот момент я понимаю, что поиски истины будут бесконечными, а неразрешимые вопросы и противоречия никуда не денутся. Однако для истинно верующих сама их вера в жизнь, смерть и Воскресение Сына Божия дает ответы на все вопросы.