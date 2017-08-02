  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Кран опускает «Мир-2» в воды Северного Ледовитого океана. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Подъем «Мира-1» на борт «Академика Федорова» после успешного завершения миссии. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    «Академик Федоров» следует за ледоколом «Россия». Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Российский триколор из титанового сплава, установленный на дне Северного Ледовитого океана. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Два «Мира» в трюме научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Экипаж «Мира-1»: Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич, Владимир Груздев. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
  • «Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
    Команда «Мира-2»: Фредерик Роулсен, Евгений Черняев, Майк Макдауэллом. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
История

«Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана

2 августа 2007 года два российских глубоководных аппарата совершили рекордное погружение в точке Северного полюса. «NG Россия» вспоминает подробности этого дня.
Николай Кулапов
2 августа 2017 в 10:24
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Северный полюс, ночь с 1 на 2 августа 2007 года. O наступлении вечера можно судить разве что по часам: в Арктике полярный день и Солнце не опускается за горизонт. Погода ясная.

Громадный алый ледокол кружит по белоснежному полю: он крушит лед, расчищая полынью. Неподалеку застыл второй корабль: на нем полным ходом идет подготовка к погружению.

Утро 2 августа. По правому борту научного судна «Академик Федоров» темнеет полынья. Гигантский кран поднимает из трюма «Мир-1» и опускает его в воду. Внутри бело-оранжевого стального дирижабля размером 3 на 8 метров находятся трое: пилот — профессор-океанолог, главный научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова — Анатолий Сагалевич и бортнаблюдатели — президент Ассоциации полярников и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров и депутат Госдумы Владимир Груздев.

Вскоре оранжевая спина аппарата скроется под водой: в 9:28 по Москве он начнет погружение. Спустя 19 минут за ним последует второй «Мир» с международным экипажем на борту: российским пилотом Евгением Черняевым, австралийцем Майком Макдауэллом и Фредериком Паулсеном — почетным полярником России и меценатом арктических исследований.

В 12:08 матросы, ученые и журналисты, собравшиеся в рубке «Академика Фролова», услышат голос Чилингарова: «Российский экипаж впервые в мире приземлился на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса. Ура! ». Сообщение, переданное с глубины 4261 метр, станет кульминацией 8-дневного морского похода из Мурманска — и всей экспедиции. В 12:35 океанского дна коснулся второй «Мир»; его приборы показали глубину в 4302 метра.

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