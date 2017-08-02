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Кран опускает «Мир-2» в воды Северного Ледовитого океана. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Подъем «Мира-1» на борт «Академика Федорова» после успешного завершения миссии. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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«Академик Федоров» следует за ледоколом «Россия». Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Российский триколор из титанового сплава, установленный на дне Северного Ледовитого океана. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Два «Мира» в трюме научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Экипаж «Мира-1»: Артур Чилингаров, Анатолий Сагалевич, Владимир Груздев. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
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Команда «Мира-2»: Фредерик Роулсен, Евгений Черняев, Майк Макдауэллом. Фото: Институт океанологии им. П.П. Ширшова / ocean.ru
«Миры» подо льдами: 10 лет со дня погружения на дно Северного Ледовитого океана
Северный полюс, ночь с 1 на 2 августа 2007 года. O наступлении вечера можно судить разве что по часам: в Арктике полярный день и Солнце не опускается за горизонт. Погода ясная.
Громадный алый ледокол кружит по белоснежному полю: он крушит лед, расчищая полынью. Неподалеку застыл второй корабль: на нем полным ходом идет подготовка к погружению.
Утро 2 августа. По правому борту научного судна «Академик Федоров» темнеет полынья. Гигантский кран поднимает из трюма «Мир-1» и опускает его в воду. Внутри бело-оранжевого стального дирижабля размером 3 на 8 метров находятся трое: пилот — профессор-океанолог, главный научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова — Анатолий Сагалевич и бортнаблюдатели — президент Ассоциации полярников и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров и депутат Госдумы Владимир Груздев.
Вскоре оранжевая спина аппарата скроется под водой: в 9:28 по Москве он начнет погружение. Спустя 19 минут за ним последует второй «Мир» с международным экипажем на борту: российским пилотом Евгением Черняевым, австралийцем Майком Макдауэллом и Фредериком Паулсеном — почетным полярником России и меценатом арктических исследований.
В 12:08 матросы, ученые и журналисты, собравшиеся в рубке «Академика Фролова», услышат голос Чилингарова: «Российский экипаж впервые в мире приземлился на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса. Ура! ». Сообщение, переданное с глубины 4261 метр, станет кульминацией 8-дневного морского похода из Мурманска — и всей экспедиции. В 12:35 океанского дна коснулся второй «Мир»; его приборы показали глубину в 4302 метра.
Путь наверх, который предстоял «Мирам», вовсе не был простым. Аппаратам нужно было выйти ровно в ту же точку, откуда они начали погружение, иначе они бы уперлись в ледяной потолок толщиной 1,5 — 2 метра. Задачу пилотов усложняли дрейф льдов и морские течения.
«Мы начали подъем и через 30−40 минут потеряли связь с кораблем. Представьте: кругом темнота, сотни километров льда простираются вокруг во всех направлениях. И где-то над вами есть небольшая полынья 50 на 50 метров. Ее вам необходимо найти. При этом лед движется, движется вода, глубоководный аппарат тоже движется. В этой ситуации с каждой минутой становится все сложнее найти полынью», — много лет спустя расскажет Фредерик Паулсен, взявший на себя роль бортнаблюдателя на «Мире-2».
Трудности были и у экипажа «Мира-1». Как пишет BBC, всплывшему аппарату понадобилось почти 40 минут, чтобы найти брешь в ледяном щите. В 18:08 по московскому времени он наконец показался в полынье. В 19:15 на поверхность поднялся его близнец. Так экспедиция, потребовавшая девятилетней подготовки, завершилась совершенным триумфом. 3 августа корабли взяли курс на Землю Франца-Иосифа, а 7 августа экипаж Миров благополучно прибыл в московский аэропорт Внуково.
За «мужество и героизм, проявленный в экстремальных условиях» Анатолий Сагалевич, Артур Чилингаров и Евгений Черняев были удостоены звания Героев России. Еще один участник экспедиции, депутат Владимир Груздев, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Целями рекордного погружения было исследование морского дна и сбор геологических проб. В августе 2007 года, проанализировав образцы местного грунта, специалисты из Министерства природных ресурсов заключили: хребет Ломоносова, проходящий по дну Северного Ледовитого океана, является продолжением Сибирской континентальной платформы. По мнению Министерства, это весомый аргумент в пользу того, чтобы прирастить к российской территории 1,2 млн. квадратных километров океанского шельфа (в этом регионе сосредоточено около 10 миллиардов тонн углеводородного сырья).
История двух «Миров»
Два аппарата были построены на финском предприятии Rauma-Repola по проекту советского конструктора Игоря Евгеньевича Михальцева. Создание «Миров», длившееся почти полтора года, проходило под контролем его соотечественника Анатолия Михайловича Сагалевича (именно он станет бессменным пилотом «Мира-1»). Группой финских специалистов руководил инженер Саули Руохонен.
Как расскажет Михальцев много лет спустя, этот проект был во многом новаторским. Например, обитаемые отсеки 8-метровых аппаратов были отлиты не из титана, а из особой «мартенситовой, сильно легированной стали с 18% никеля», чьи характеристики были вдвое лучше, чем у титановых сплавов. Еще одной находкой инженера была конструкция, позволяющая регулировать положение аппарата в горизонтальной плоскости. Михальцев так описывает свое изобретение: «Все перемещают ртуть с кормы на нос, чтобы аппарат опускался то носом вниз, то носом вверх. Вместо этого я сделал емкости, в которые набирается вода, перемещаемая помпами для перекачки забортной воды. При перепадах давлений более 600 бар это было реализовано в мире впервые».
Все работы, от отливки гондолы до монтажа аппаратуры, были закончены без малого 30 лет назад: 17 декабря 1987. Месяц спустя аппараты совершили пробные погружения в Атлантическом океане: «Мир-1» опустился на глубину 6170 метров, а «Мир-2» — на 6120. В том же году у них появилась плавучая база — судно «Академик Мстислав Келдыш».
Кроме погружения на Северном полюсе, на счету «Миров» — работы в местах крушений атомных подводных лодок «Комсомольск» и «Курск» и исследовательские экспедиции в Атлантике, Тихом океане, а также пресных водоемах — на Байкале и Женевском озере, одном из крупнейших водоемов Европы.
«Миры» обогатили морскую геологию, биологию и гидрофизику ценнейшими наблюдениями, а еще — позволили воплотить в реальность замыслы режиссеров из Голливуда, Discovery Channel и Национального Географического общества. Эпизоды кэмероновского «Титаника» и материалы для нескольких документальных фильмов были сняты с помощью этих аппаратов.
Осенью 2015 «Мир-1» стал частью экспозиции в калининградском Музее Мирового океана. В декабре этого года ему исполнится 30 лет — но несмотря на свой статус и возраст, аппарат в любой момент готов вернуться на борт «Академика Мстислава Келдыша» и отправиться в очередную экспедицию.
Редакция nat-geo.ru благодарит редколлегию ocean.ru (официального сайта Института океанологии им. П.П. Ширшова) за помощь в создании этой статьи.