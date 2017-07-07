  • Столбовский мир — не самый худой мир
    Ратификация короля Густава Адольфа на Столбовский договор о вечном мире между Россией и Швецией. Стокгольм, 1 мая 1617 г. Фото: Российский государственный архив древних актов
  • Столбовский мир — не самый худой мир
    Ладога (ныне Старая Ладога), Адам Олеарий, середина 1630-х гг. Здесь разместился штаб шведского посольства во главе с Якобом Делагарди и Генриком Горном. Фото: Государственный исторический музей (ГИМ)
  • Столбовский мир — не самый худой мир
    Покровская церковь и пятиглавая звонница Богородичного Успенского монастыря виднеется из-за ветвей деревьев в Тихвине. 400 лет назад в небольшом городе были расквартированы более 900 человек — московское посольство со свитой. Фото: Николай Гонтарь
История

Столбовский мир — не самый худой мир

Столбовский мир, заключенный в 1617 году, долгое время считался дипломатическим поражением России. В том числе из-за нескольких лживых строк, с которых начинается эта статья. Почему лживых? И как все было на самом деле?
Яков Рабинович
7 июля 2017 в 18:33
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«Шведы, написав договор по своей воле, положили его пред русских, дали в руки перо и, держав над головами их обнаженный меч, угрожали поразить им, если они малейшее в подписании оного учинят упорство. Послы, не свою жизнь охраняя, но дражайшее отечество свое спасая, вынуждены были все требования их исполнить. И так сей принужденный трактат был заключен и подписан в деревне Столбово».

Это случилось ровно 400 лет назад. И было все совершенно не так.

В феврале 1613 года в Москве на Земском соборе царем избрали Михаила Федоровича Романова, но до конца Смуты было еще далеко. Немецкий писатель и авантюрист Конрад Буссов, хорошо знавший обстановку в Русском царстве, писал о молодом государе: «Если он удержит державу, значит ему очень везет». В стране по-прежнему бушевали казачьи мятежи, поляки и шведы оккупировали значительную часть территории.

— Армия, состоявшая из шведских, финских, британских, немецких наемников под командованием шведского полководца Якоба Делагарди пришла в Россию еще в 1609 году, сначала как союзник, воевать против поляков, — рассказывает историк Геннадий Коваленко, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. — Так поначалу и было, но политическая обстановка буквально за пару лет успела поменяться несколько раз, и в результате уже в 1611 году Делагарди штурмом взял Новгород. Народная память запечатлела шведское военное присутствие как «немецкое разорение». Делагарди изучал русский язык и управлял оккупированной территорией, в классическом стиле Маккиавелли, опираясь на местную администрацию. Одновременно он стремился выдвинуть в качестве кандидата на московский престол, правда, безуспешно, шведского принца Карла Филиппа.

Но уже в 1615 году на риксдаге в Швеции выборные просили молодого короля Густава II Адольфа закончить войну с московитами. Якоб Делагарди тоже был за мир с Москвой — с сохранением всех крепостей и земель, занятых шведами. Король и сам склонялся к такому решению. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
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