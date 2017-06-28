В Китае откопали 3000-летний алтарь Солнца
Постройка долгое время оставалась затерянной в пустынных равнинах Синьцзян-Уйгурского автономного района. Она была обнаружена в 1993 году, но лишь недавно ее освободили от слоя дерна и земли.
Археологический памятник представляет собой три каменных кольца разного размера; диаметр самого большого из них — около 100 метров. Постройка весьма напоминает алтари древних солнцепоклонников: подобные конструкции встречаются к востоку отсюда, но для этого региона сооружение уникально. Очевидно, строителям пришлось доставлять камни издалека.
По оценкам ученых, комплекс был создан в 1 тысячелетии до нашей эры. В то время территории нынешних Казахстана и Монголии населяли кочевники. Вновь найденный алтарь свидетельствует о том, что культурные связи между кочевыми племенами и Поднебесной империей существовали до появления Великого шелкового пути, проложенного в II веке до н.э.
История солярного культа в Китае насчитывает не одно тысячелетие. Холмы и рукотворные курганы здесь нередко служили местами проведения обрядов, церемоний и жертвоприношений. Очертания языческих святилищ повторяли форму дневного светила. Влияние языческой традиции прослеживается в азиатской архитектуре и по сей день: от кольцевых ярусов пекинского Храма Урожая до обруча-шанырака — основного элемента юрт.