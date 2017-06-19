  • Археология в 3D — что нашли на затонувшем корабле?
    Череп корабельного плотника. Фото: MaryRose@SwanseaUniversity / sketchfab.com
  • Археология в 3D — что нашли на затонувшем корабле?
    На гравюре изображены карраки. К тому же классу кораблей принадлежала и «Мэри Роуз». Фото: Frans Huys, 1561, wikipedia.org
История

Археология в 3D — что нашли на затонувшем корабле?

Почти 500 назад пошла ко дну «Мэри Роуз» — один из самых крупных парусников своей эпохи. Сегодня ученые изучают историю корабля и его экипажа — а 3D технологии оказываются отличным подспорьем в этом деле.
Николай Кулапов
19 июня 2017 в 21:24
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Летом 1836 года пятеро рыбаков бросили сети недалеко от южных берегов Англии. В тот день улов их был невелик: сеть зацепилась за какой-то предмет на дне, и поднять ее не удалось. Раздосадованные британцы направились домой, не подозревая о том, что в 11 метрах под ними покоится «Мэри Роуз» — один из самых больших кораблей эпохи Тюдоров.

На тот момент судно пробыло на морском дне почти 300 лет. Его останки вскоре обнаружит человек по имени Генри Аббинетт — водолаз, которого наймут рыбаки, чтобы освободить сеть. Пройдет еще полтора века, прежде чем огромный плавучий кран поднимет остов парусника на поверхность.

  • Археология в 3D — что нашли на затонувшем корабле?
    11 октября 1982 «Мэри Роуз» подняли на поверхность. Фото: wikipedia.org

К тому времени паруса и большая часть обшивки уже будет утрачена, но мелкие снасти, элементы палубы, человеческие останки, даже оружие и утварь будут в удивительно хорошей сохранности. Из луков, поднятых с морского дна, можно было стрелять — от гниения их сохранил толстый слой ила.

Рукоять ножа из кленовой древесины. Хорошо заметна монограмма из двух букв V.

Многие находки, включая остов парусника, ныне выставлены в музее в Портсмутe, с другими работают специалисты: от историков до криминалистов-антропологов. Первые изучают предметы быта, найденные на борту, вторые исследуют человеческие останки, пытаясь реконструировать облик английских мореходов. В этом ученым весьма помогает фотограмметрия — метод создания объемного объекта из нескольких двухмерных изображений.

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