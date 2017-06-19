Археология в 3D — что нашли на затонувшем корабле?
Летом 1836 года пятеро рыбаков бросили сети недалеко от южных берегов Англии. В тот день улов их был невелик: сеть зацепилась за какой-то предмет на дне, и поднять ее не удалось. Раздосадованные британцы направились домой, не подозревая о том, что в 11 метрах под ними покоится «Мэри Роуз» — один из самых больших кораблей эпохи Тюдоров.
На тот момент судно пробыло на морском дне почти 300 лет. Его останки вскоре обнаружит человек по имени Генри Аббинетт — водолаз, которого наймут рыбаки, чтобы освободить сеть. Пройдет еще полтора века, прежде чем огромный плавучий кран поднимет остов парусника на поверхность.
К тому времени паруса и большая часть обшивки уже будет утрачена, но мелкие снасти, элементы палубы, человеческие останки, даже оружие и утварь будут в удивительно хорошей сохранности. Из луков, поднятых с морского дна, можно было стрелять — от гниения их сохранил толстый слой ила.
Рукоять ножа из кленовой древесины. Хорошо заметна монограмма из двух букв V.
Многие находки, включая остов парусника, ныне выставлены в музее в Портсмутe, с другими работают специалисты: от историков до криминалистов-антропологов. Первые изучают предметы быта, найденные на борту, вторые исследуют человеческие останки, пытаясь реконструировать облик английских мореходов. В этом ученым весьма помогает фотограмметрия — метод создания объемного объекта из нескольких двухмерных изображений.
Археологические памятники чрезвычайно хрупки; объемные модели позволяют взглянуть на них любому желающему — без риска повредить подлинники. Созданием 3D моделей занимаются сотрудники музея «Мэри Роуз» и ученые из университетов Оксфорда и Суонси. На сайте проекта доступны для обозрения компьютерные модели находок (каждая из них создана из 100 и более кадров).
На этой деревянной ложке выцарапана буква Z (или перевернутая N) — вероятно, так ее пометил владелец. Это редкая находка: такие легкие предметы быстро сгнивают, либо же их уносят волны.
Четырехмачтовая каракка «Мэри Роуз» водоизмещением 700 тонн была одним из самых больших кораблей своего времени. Спущенная на воду в 1511, она служила английской короне 34 года — вплоть до того дня, как французский десант пересек Ла-Манш и высадился на острове Уайт. От берегов Англии его отделял лишь Те-Солент — пролив 4 км шириной.
Британские адмиралы поспешно стянули сюда свои силы; армаду возглавила «Мэри Роуз». Утром 19 июля 1545 она вышла из гавани Портсмута в пролив. Корабль был в боевой готовности: десятки пушек выглядывали из открытых люков по бортам парусника.
Череп плотника.
В команде корабля был плотник — крепко сложенный мужчина 35−40 лет. У него был вид заправского моряка: ему недоставало нескольких зубов, а на правой брови был заметный шрам — след старой раны. Нарыв на левой десне должен был причинять ему серьезные неудобства: жевать он мог лишь на одной стороне рта. У бедняги были и другие поводы пожаловаться на здоровье — его позвоночник, ребра и левую ключицу поразил артрит. Все это ученые узнали в ходе исследования останков, найденных на «Мэри Роуз».
На деревянной дощечке сохранился рельеф: женская голова в чепчике-койфе, типичном головном уборе XVI века.
Почему затонула «Мэри Роуз»? По одной из версий, причиной трагедии была ошибка капитана или рулевого. Согласно другой гипотезе, «Мэри Роуз», перегруженную орудиями и людьми, опрокинул резкий порыв ветра. Эти предположения историков звучат вполне убедительно, но едва ли мы узнаем, что именно случилось в проливе Те-Солент 472 года назад.