  • Избранные воины Ивана Грозного
    Один из двух шлемов, найденных на месте, где предположительно стояли хоромы Елизаровых-Гусевых, находился в кожаном чехле-футляре, мастерски сшитом из нескольких остроконечных лепестков (его фрагменты видны на шлеме слева). Это единственная подобная находка в отечественной археологии. Фото: Максим Бадулин
  • Избранные воины Ивана Грозного
    Картина художника круга Лукаса Кранаха Старшего «Битва под Оршей» (1525−1535), живописующая сражение 1514 года, считается самым достоверным изображением русского войска (слева, в узнаваемых сфероконических шлемах), уступившего в том сражении польско-литовским силам. Источник: Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Избранные воины Ивана Грозного
    Современный Звенигород вплотную подступил к тому месту, где стояло село Игнатьевское, о котором сегодня напоминает лишь старый погост. Городу нужна объездная дорога; участок полотна, отсыпанный вплотную к кладбищу, пролегает как раз над тем местом, где была обнаружена находка. Фото: Максим Бадулин
История

Избранные воины Ивана Грозного

При строительстве шоссе в Подмосковье обнаружен нетронутый арсенал элитного войска XVI века — Избранной тысячи Ивана Грозного.
Анастасия Крутикова
5 апреля 2017 в 19:37
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Русское царство, середина XVI века. Еще гремит слава его воинов после присоединения Казани и Астрахани, а поместная конница по новому зову царя Ивана Васильевича уже сбирается на ратный труд в Ливонию. В селе Игнатьевское Звенигородского удела идут приготовления. Заглянем через низкое слюдяное окошко боярского дома Елизаровых. Вот кто-то из хозяев — возможно, Василий Елизаров или его брат Иван — склонился над массивным сундуком.

Боярин берет в руки богато украшенный боевой шлем. Поворачивает его, любуясь изящным орнаментом и отблесками света на металле, затем бережно упаковывает в кожаный чехол и укладывает в сундук, где уже лежит другой, похожий шелом. Наконец, дает знак слуге — закрывай. Оба уходят, унося фонарь. Все погружается в непроницаемую тьму…

Сегодня, четыре с половиной века спустя, от села Игнатьевское осталось лишь крошечное кладбище — квадратик зелени посреди поля у самого Звенигорода. До многоэтажек 3-го микрорайона максимум полкилометра, до дороги и того меньше. А уже совсем скоро шоссе — часть Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) — пройдет вплотную к старым могилам и прямо над бывшим селом, по территории археологического памятника Селище Игнатьево-2. Летом 2015 года Институт археологии РАН направил туда экспедицию для проведения так называемых охранных раскопок.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№163, апрель 2017).
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