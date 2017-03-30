  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Шлемов с перьями настоящие викинги не носили, однако участников ежегодного фестиваля ап-хелли-о, похоже, это не смущает. В Средние века Шетландские острова принадлежали викингам, но и сейчас местные жители не забывают о своих далеких предках — по традиции сжигая во время фестиваля полноразмерную копию боевого корабля. Фото: ЭЛЛИОТ РОСС
  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Наставив друг на друга копья и прикрывшись щитами, сотни мужчин и женщин участвуют в реконструкции битвы варягов и славян на фестивале на польском острове Волин. Первые отряды викингов представляли собой небольшие группы, но со временем разрослись до настоящих армий и захватили значительные территории по всей Европе. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Шлем с кольчугой, больше напоминающей бороду, защищал знатного воина, жившего до эпохи викингов в смутные для Скандинавии времена. Фото: РОБЕРТ КЛАРК, СНЯТО В МУЗЕЕ УППСАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ШВЕЦИЯ
  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Историческая реконструкция «длинного жилища» викингов в датском городе Рибе. В центре дома очаг: на открытом огне викинги готовили еду. Среди их любимых блюд были соленая сельдь, перловая каша и вареные бараньи головы. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Прочные и маневренные деревянные суда сыграли ключевую роль в успехе торговых и военных экспедиций викингов. Одно из них — Гокстадский корабль — было обнаружено при раскопках захоронения в норвежской провинции Вестфолл в 1880 году. Корабль построили в IX веке, он был оснащен парусом, но мог приводиться в движение и силами 32 гребцов. Фото: РОБЕРТ КЛАРК, СНИМОК СДЕЛАН В МУЗЕЕ КОРАБЛЕЙ ВИКИНГОВ, МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУЛЬТУР, УНИВЕРСИТЕТ ОСЛО
  • Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
    Реконструкция ближнего боя на фестивале в Польше — все участники вооружены как настоящие варяги. Древние скандинавы отличались жестоким нравом: юношей с ранних лет начинали готовить к ратному делу и приучали проливать кровь противника в бою. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
История

Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?

Обычно викингов представляют жестокими людьми, одержимыми страстью наживы. И мало кто знает, что среди предводителей воинственного народа встречались и женщины. Или что эти великие мореходы контактировали с представителями 50 с лишним культур — от современного Афганистана до Канады.
Хизер Прингл
30 марта 2017 в 20:00
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Я мокну под январской моросью в толпе людей, ожидающих налет отряда «викингов» с «предводителем». Несмотря на ненастный вечер, в городке Леруик на Шетландских островах царит праздничное оживление. Стоящий рядом со мной отец с двумя маленькими детьми замечает красноватый дым за зданием ратуши и, не в силах сдержать смех, объясняет происходящее: «Похоже, эти парни подпалили целое здание! » На лицах окружающих мелькают улыбки — все они собрались здесь посмотреть на… костер, точнее, на объятый огнем корабль викингов. Именно сжигание ладьи — кульминация праздника ап-хелли-о, символа древнего наследия викингов.

Тем временем отряд «викингов» во главе с предводителем пробирается по улицам. Яркий свет множества факелов отражается в стеклах окон и освещает лица зрителей. Вот толпа одобрительно зашумела, едва завидев стройный силуэт корабля — «бойцы» тащат его за собой.

Первые настоящие викинги высадились на скалистые берега Шотландии 1200 лет назад, без труда сломив сопротивление защитников земли и захватив ее. На протяжении семи веков скандинавы правили Шетландскими островами, пока, наконец, не уступили их королю Шотландии. В наши дни на древнескандинавском диалекте в здешних краях уже никто не говорит, но наследием викингов местные жители по-прежнему гордятся. Каждый год они тщательно готовятся к ап-хелли-о, заново собирая копию корабля викингов в натуральную величину.

Тем временем толпа факелоносцев, подбадриваемая песнями зрителей о древних повелителях морей, втаскивает корабль на огороженную площадку. По сигналу предводителя они начинают закидывать судно факелами, и его быстро охватывает пламя. Еще одно мгновение — и огонь взбегает по мачте. В ночное небо устремляются снопы искр. Собравшаяся ребятня весело пританцовывает: все ощущают себя участниками зажигательного представления.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№162, март 2017).
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