Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?

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Шлемов с перьями настоящие викинги не носили, однако участников ежегодного фестиваля ап-хелли-о, похоже, это не смущает. В Средние века Шетландские острова принадлежали викингам, но и сейчас местные жители не забывают о своих далеких предках — по традиции сжигая во время фестиваля полноразмерную копию боевого корабля. Фото: ЭЛЛИОТ РОСС
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Наставив друг на друга копья и прикрывшись щитами, сотни мужчин и женщин участвуют в реконструкции битвы варягов и славян на фестивале на польском острове Волин. Первые отряды викингов представляли собой небольшие группы, но со временем разрослись до настоящих армий и захватили значительные территории по всей Европе. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
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Шлем с кольчугой, больше напоминающей бороду, защищал знатного воина, жившего до эпохи викингов в смутные для Скандинавии времена. Фото: РОБЕРТ КЛАРК, СНЯТО В МУЗЕЕ УППСАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ШВЕЦИЯ
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Историческая реконструкция «длинного жилища» викингов в датском городе Рибе. В центре дома очаг: на открытом огне викинги готовили еду. Среди их любимых блюд были соленая сельдь, перловая каша и вареные бараньи головы. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
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Прочные и маневренные деревянные суда сыграли ключевую роль в успехе торговых и военных экспедиций викингов. Одно из них — Гокстадский корабль — было обнаружено при раскопках захоронения в норвежской провинции Вестфолл в 1880 году. Корабль построили в IX веке, он был оснащен парусом, но мог приводиться в движение и силами 32 гребцов. Фото: РОБЕРТ КЛАРК, СНИМОК СДЕЛАН В МУЗЕЕ КОРАБЛЕЙ ВИКИНГОВ, МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУЛЬТУР, УНИВЕРСИТЕТ ОСЛО
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Реконструкция ближнего боя на фестивале в Польше — все участники вооружены как настоящие варяги. Древние скандинавы отличались жестоким нравом: юношей с ранних лет начинали готовить к ратному делу и приучали проливать кровь противника в бою. Фото: ДЭВИД ГУТТЕНФЕЛДЕР
Самые свирепые воины: что нового мы узнали о викингах?
Я мокну под январской моросью в толпе людей, ожидающих налет отряда «викингов» с «предводителем». Несмотря на ненастный вечер, в городке Леруик на Шетландских островах царит праздничное оживление. Стоящий рядом со мной отец с двумя маленькими детьми замечает красноватый дым за зданием ратуши и, не в силах сдержать смех, объясняет происходящее: «Похоже, эти парни подпалили целое здание! » На лицах окружающих мелькают улыбки — все они собрались здесь посмотреть на… костер, точнее, на объятый огнем корабль викингов. Именно сжигание ладьи — кульминация праздника ап-хелли-о, символа древнего наследия викингов.
Тем временем отряд «викингов» во главе с предводителем пробирается по улицам. Яркий свет множества факелов отражается в стеклах окон и освещает лица зрителей. Вот толпа одобрительно зашумела, едва завидев стройный силуэт корабля — «бойцы» тащат его за собой.
Первые настоящие викинги высадились на скалистые берега Шотландии 1200 лет назад, без труда сломив сопротивление защитников земли и захватив ее. На протяжении семи веков скандинавы правили Шетландскими островами, пока, наконец, не уступили их королю Шотландии. В наши дни на древнескандинавском диалекте в здешних краях уже никто не говорит, но наследием викингов местные жители по-прежнему гордятся. Каждый год они тщательно готовятся к ап-хелли-о, заново собирая копию корабля викингов в натуральную величину.
Тем временем толпа факелоносцев, подбадриваемая песнями зрителей о древних повелителях морей, втаскивает корабль на огороженную площадку. По сигналу предводителя они начинают закидывать судно факелами, и его быстро охватывает пламя. Еще одно мгновение — и огонь взбегает по мачте. В ночное небо устремляются снопы искр. Собравшаяся ребятня весело пританцовывает: все ощущают себя участниками зажигательного представления.
Последние открытия ученых подтверждают, что военным делом занимались не только мужчины. Изображенный сверху меч обнаружили в захоронении женщины-предводительницы. Фото: Габриель Хильдебранд, Исторический музей Стокгольма.
Народные гуляния продолжались до глубокой ночи, и я наблюдала за всеобщим весельем. Интересно, насколько культура викингов до сих пор будоражит умы людей. Отважные средневековые мореплаватели и воины давно канули в Лету, но все еще живут в воображаемых мирах писателей, кинорежиссеров и авторов комиксов. Каждый из нас без труда сможет многое припомнить о «виртуальных викингах»: какие земли они населяли, как воевали и пировали и даже как погибали. Но знаем ли мы, кем они были на самом деле, как воспринимали окружающий мир и какой образ жизни вели?
Современные научные методы — такие как космическое зондирование, анализ ДНК и изотопов — позволили ученым получить много новых данных. В Эстонии археологи тщательно изучают два погребальных корабля с останками убитых воинов, пытаясь понять причины свирепой жестокости викингов. В Швеции исследуют останки женщины-воина, которые меняют представление о роли дам в военной иерархии викингов. В России археологи и историки изучают одну из основ экономики местных викингов (варягов) — процветавшей в их времена работорговли. И выясняется, что мир этого народа был устроен гораздо сложнее и интереснее, чем считалось прежде. «Изучение викингов переходит на новый уровень», — так описывает последние открытия в этой области Джимми Монкриф, историк из Фонда сохранения наследия Шетландских островов в Леруике.
В середине VIII века викинги покинули берега Скандинавии, и жажда новых земель увела их за тысячи морских миль от родных Балтийского и Северного морей — в последующие 300 лет они забрались гораздо дальше, чем предполагали ученые. Благодаря лучшей в те времена конструкции парусных судов и отличному знанию морского дела викинги побывали на территории 37 современных стран — от Афганистана до Канады. В своих походах они познакомились с представителями десятков культур, деловито торговали, особенно ценя предметы роскоши. Они носили азиатские кафтаны, наряжались в шелка и набивали карманы серебряными дирхемами с Ближнего Востока. Подвластные им города Йорк и Киев процветали, они колонизировали большие территории в Великобритании, Исландии и Франции, основали поселения в Гренландии и даже добрались до Северной Америки. Никто больше из европейских мореплавателей того времени не отваживался зайти так далеко. «Лишь скандинавы решились на эту авантюру, — рассуждает археолог Нил Прайс из Уппсальского университета (Швеция). — В этом и заключалась необычность викингов».
Руины скандинавского «длинного жилища» на побережье Шетландских островов напоминают о славном прошлом викингов. Вытеснив пиктов с их земли, скандинавы установили здесь свои законы на долгие 700 лет, пока не настал их черед уступить архипелаг — королю Шотландии. Фото: Роберт Кларк
Однако благополучие скандинавов зиждилось не на одной лишь торговле и путешествиях по миру. Викинги совершали постоянные набеги на побережье Западной Европы, нападая внезапно и с необычайной жестокостью. В Северной Франции они поднимались вверх по течению Сены и других рек, набивая трюмы кораблей добытыми по пути трофеями и сея ужас повсюду, где проходили. Им удалось заполучить около 14 процентов накопленных богатств империи Каролингов (считавших себя наследниками Рима) — в обмен на пустые обещания мирной жизни. Эпоха викингов, по мнению Прайса, вовсе «не для слабонервных». Историки задаются вопросом: что послужило началом общеевропейской бойни? Как и почему мирные скандинавские крестьяне превратились в настоящее бедствие для целого континента?
Набеги викингов начались около 750 года, однако предпосылки для такого поворота истории появились почти на триста лет раньше. По словам Прайса, в те времена в Скандинавии царил хаос. Ее земли разделили более 30 королевств, каждое из которых возводило крепости в борьбе за власть и территорию. Тогда же на Земле произошла природная катастрофа — планету окутало гигантское облако пыли, образовавшееся в результате серии катаклизмов — от извержения крупого вулкана до ударов нескольких комет или крупных метеоритов. Из-за этого в начале 536 года солнечный свет потускнел, и в следующие 14 лет средняя летняя температура в Северном полушарии упала. Похолодание и накрывшая Землю темень принесли в Скандинавию, расположенную у северных пределов земледелия, смерть и разруху. К примеру, в провинции Уппланд, расположенной на восточном побережье Швеции, опустели три четверти деревень: жители погибли от войн и голода.
Катастрофические изменения климата казались людям настолько ужасными, что породили одну из самых страшных в мире легенд — пророчество о конце света, Рагнарёке. Согласно легенде, предвестником конца света станет смерть бога Бальдра, после которой на три года на землю придет зима — Фимбульветр: солнце затмят тучи, а погода ухудшится так, что жить станет невозможно. В день Рагнарёка боги и чудовища сойдутся в смертельной битве, и все живое погибнет.
События, начавшиеся в 536 году, по словам Прайса, очень напоминали мифическую зиму Фимбульветр. Впрочем, страшное пророчество сбылось не до конца, и, когда лето, наконец, вернулось в северные края, численность населения начала восстанавливаться. Однако скандинавские народы сохранили агрессивные черты, обретенные в годы ненастий. Предводители формировали хорошо вооруженные отряды, захватывали пустоши и обосновывались на этих землях. Все это напоминает сюжет «Игры престолов»: возникло настоящее милитаризованное общество, возвысившее ценности военного времени — бесстрашие, отвагу и коварство — над всеми остальными. На острове Готланд, где обнаружено множество нетронутых могил тех времен, «каждый второй мужчина был захоронен с оружием», — рассказывает Йон Юнгквист, археолог из Уппсальского университета.
Первые набеги викинги совершали на монастыри, в которых хранилось много ценностей вроде этой золотой подвески. Ее обнаружили в одном из тайников викингов во время раскопок в Шотландии. Фото: Роберт Кларк, с разрешения Historic Environment Scotland
В ходе становления этого вооруженного до зубов общества в Скандинавию пришли «новые технологии» VII века — здесь начали осваивать парусные суда. Умелые плотники научились строить изящные ладьи, под парусами которых отряды вооруженных бойцов можно было доставлять гораздо дальше, чем прежде. На кораб-лях отважные повелители и их верные воины без труда пересекали Балтийское и Северное моря, открывая для себя новые земли, грабя города и деревни и обращая в рабство мирных жителей. Скандинавские мужчины, шансы которых обзавестись семьей у себя на родине были чрезвычайно малы, в походах могли легко подыскать себе подругу — убеждая или просто заставляя женщину отправиться с ними.
Совокупность всех этих факторов — несколько веков завоевания земель и основание королевств, обилие молодых холостых воинов и появление судов нового типа — привела к тому, что на берега европейского континента хлынула волна викингов, потопившая чужие земли в крови, жестокости и пожарах.
Около 750 года отряд викингов высадился на песчаном мысе острова Сааремаа, расположенного у побережья современной Эстонии. Здесь, в сотне миль от родных лесов под городом Уппсала, бойцы вытащили на берег два больших корабля. Их лица и тела были покрыты кровью — только что завершилась жестокая схватка. В трюмах они привезли четыре десятка изрубленных на куски тел их убитых товарищей, среди которых был и предводитель. Все погибшие — молодые мужчины крепкого телосложения, для многих из них эта битва оказалась далеко не первой. На одних телах виднелись глубокие колотые раны, другие были разрублены топором, какие-то трупы лежали и вовсе обезглавленными. Один из воинов был оскальпирован ударом меча. Выжившие бойцы собрали куски воедино и уложили их в трюм большего из кораблей. Затем они накрыли ратных товарищей тканью, поверх которой выложили принадлежавшие им щиты, соорудив из них погребальный курган.
В 2008 году землекопы, прокладывавшие электрокабель рядом с эстонской деревней Сальме, наткнулась на человеческие кости. Они уведомили местные власти о случайной находке, а те тут же вызвали археологов. Сегодня Нил Прайс не перестает удивляться тому, как же ему повезло. «Впервые археологам посчастливилось найти захоронение военного отряда викингов, погибшего при набеге», — объясняет он. Особая ценность захоронения еще и в том, что обнаруженные воины погибли за 50 лет до того, как скандинавские захватчики совершили первые атаки на английский монастырь на острове Линдисфарн в 793 году: долгое время именно это событие считалось первым нападением викингов на чужие земли. «Самое необычное в находке — огромное количество мечей», — поясняет Прайс. Многие ученые считали, что первые набеги совершали отряды скандинавов, состоявшие из нескольких десятков бедных крестьян с простыми копьями и луками в руках под предводительством нескольких опытных воинов, владевших мечами и другим сложным оружием. Захоронение в Сальме опровергает подобные представления: здесь обнаружено больше мечей, чем людских останков. Значит, уже в ранние вылазки отправлялись скандинавы, занимавшие достаточно высокое положение.
Январским утром меня через множество коридоров проводят в небольшое хранилище, расположенное в промзоне на юге Эдинбурга. Здесь вот уже больше года ученые разбирают из Галловейского клада ценности, когда-то принадлежавшие одному из скандинавских вождей. Он награбил их в многочисленных набегах, с ними и был погребен около 1100 лет назад на юго-западе Шотландии. Теперь это собрание редких и необычайно красивых предметов — от слитков золота, парчи из Византии или из какой-то мусульманской страны до покрытого эмалью христианского крестика. Независимый археолог Олвин Оуэн, изучающая быт викингов, утверждает, что за всю жизнь не видела ничего подобного: «Это невероятная находка, просто невероятная! »
Обнаруженные в захоронении знатного скандинавского воина в Швеции железные удила украшены позолоченной бронзой. Хотя викинги известны как искусные корабелы, знать любила и лошадей — держала ценные породы. Фото: Роберт Кларк, снято в Музее уппсальского университета
Олвин разложила несколько артефактов на столе — она занимается реставрацией. Мое внимание привлекает изящный золотой предмет в виде птички, напоминающий эстель — небольшую указку, которую священнослужители использовали при чтении религиозных текстов. Рядом лежит золотая подвеска тонкой работы — скорее всего, мощевик. Сама Олвин пристально рассматривает серебряные броши. На них выгравированы мифические существа и антропоморфные личины. По словам Оуэн, почти все они были изготовлены для англосаксов. «Похоже, какому-то поселению или монастырю однажды пришлось пережить страшное потрясение», — предполагает она.
Очевидно, что хозяин этих сокровищ питал слабость к красивым вещам, и, вместо того чтобы переплавить награбленное в слитки, он предпочел заняться коллекционированием необычных предметов искусства. По словам археолога Стива Эшби из Йоркского университета, викинги отличались хорошим вкусом к редкос-тям, изготовленным чужеземными мастерами, и среди элиты обладание большим количеством таких артефактов считалось признаком высокого статуса. «Сливки скандинавского общества были настоящими денди, — поясняет Стив. — И предметы роскоши выставляли напоказ».
Еще вожди викингов любили подводить глаза, выбирали яркую одежду и носили броские украшения: кольца, шейные гривны, крупные броши и массивные браслеты. При этом они не соревновались в том, кто кого перещеголяет: каждый предмет представлял собой живое напоминание о далеком походе и служил вожделенной наградой за отвагу и храбрость. Бывалый викинг одним внешним видом показывал все прелести жизни воина, побуждая молодых скандинавов пополнить ряды бойцов и присягать ему на верность в обмен на долю в награбленном. «Военная элита не могла позволить себе скромничать — ей была нужна «свежая кровь», новые бойцы», — объясняет Эшби.
Первыми жертвами викингов стали расположенные на побережье и на островах монастыри. Атаки тщательно планировались, и им предшествовала разведка: скандинавские купцы часто наведывались в прибрежные поселения Европы, прогуливались по торговым рядам, присматриваясь к товарам, а также подмечали увесистые серебряные чаши и золотую церковную утварь, хранившуюся в соседних монастырях.
Поначалу викинги планировали свои набеги в летнее время и нападали на нескольких кораблях с сотней-другой воинов. Они атаковали внезапно, сметая всех, кто вставал на их пути, а к тому времени, как местные успевали собрать ополчение, уже на всех парусах мчались восвояси. В IX веке в одной только Франции им удалось разграбить более 120 поселений. «Живи вы на северо-западе Франции в конце IX века, то, вполне вероятно, вы решили бы, что наступил конец света», — описывает те времена Прайс.
Пока драгоценности текли в Скандинавию, молодые мужчины толпами пополняли ряды викингов. Отряды разрастались, превращаясь в армии с 30 и более кораблями. В Англосаксонской хронике под 865 годом упоминается о том, как к восточному побережью страны прибыли сотни кораблей, на борту которых находилась «великая армия». По суше и по рекам войска начали вторжение в глубь Англии, захватывая обширные территории.
Недалеко от современного городка Линкольн археолог Джулиан Д. Ричардс из Йоркского университета ведет раскопки одного из зимних лагерей той великой армии — стоянки Торкси. Здесь могло разместиться от трех до четырех тысяч воинов, и исследователи считают, что то была не просто армия: у нее имелись свои кузницы, где перековывали награбленный металл, на улицах шла бойкая торговля и резвились дети. Женщины в основном занимались домашними делами, но были среди них и такие, кто вел за собой в бой отряды мужчин.
В одном из ранних ирландских источников упоминается воин по имени Ингхен Руайд, или Рыжая Женщина, — видимо, свое имя она получила из-за цвета волос. В X веке она возглавила поход флотилии викингов на Ирландию. Анна Чельстрём, антрополог из Стокгольмского университета, недавно завершила повторные исследования останков викинга, обнаруженных в торговом поселении Бирка в Швеции. Участники церемонии погребения положили в могилу целый арсенал, что свидетельствовало о высоком статусе покойника. На протяжении десятилетий археологи полагали, что захороненный воин был мужчиной. Каково же было удивление Анны, когда анализ тазовых костей показал: там покоятся останки женщины. Неизвестная предводительница пользовалась авторитетом у многих викингов. «Вместе с ней мы обнаружили фигуры для игры, похожие на шахматные, — рассказывает Карлотта Хеденстиэрна-Йонсон из Уппсальского университета. — По-видимому, она разрабатывала тактику боя, а значит, стояла во главе войска».
Флот, сеявший смерть и разрушения по всей Западной Европе, использовался и для перевозки рабов и товаров между рынками, на тысячи миль удаленными друг от друга — от Малой Азии до Восточной Европы и, возможно, даже Ирана. В средневековых арабских и византийских письменных источниках есть рассказы о караванах вооруженных скандинавских работорговцев и купцов, называемых русами, которые освоили торговые пути в бассейнах Черного и Каспийского морей. «Я видел русов… Я не видывал [людей] с более совершенными телами, — писал Ахмад Ибн-Фадлан, арабский путешественник и дипломат X века. — И при каждом из них имеются топор, меч и нож».
Чтобы узнать больше о торговле на восточном направлении, археологи проводят раскопки на древних торговых маршрутах. Июньским утром на набережной Днепра я встретилась с Вероникой Мурашевой, археологом из Государственного Исторического музея (Москва). Здесь, в Смоленской области, находилось поселение Гнёздово, основанное восточными викингами — русью — 1100 лет назад. Выгодно расположенное на пересечении двух торговых артерий — Днепра, впадающего в Черное море, и множества притоков Волги, несущей воды в Каспий, — Гнёздово процветало и разрасталось, заняв в конце концов территорию в 30 гектаров. Изучая Гнёздово вот уже полтора века, российские археологи обнаружили множество оборонительных сооружений, складов, мастерских, портовые постройки и около 1200 курганов, где были найдены ценные артефакты. Как оказалось, Гнёздово облюбовала скандинавская элита, обложившая славянское население данью и контролировавшая торговые потоки на южном направлении. Каждый год по весне купцы выходили отсюда на судах, груженных ценными товарами — пушниной, медом, воском, янтарем, бивнями моржей и, конечно, рабами. Многие суда брали курс на Черное море в Константинополь. Прибыв в столицу Византийской империи, русь активно распродавала товар и закупала на обратный путь другой, не менее ценный: амфоры с оливковым маслом и вином, изделия из стекла, цветную мозаику и редкие ткани.
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Скандинавские воины добывали славу и богатство в боях, сражаясь мечами, подобными тому, что был обнаружен российскими археологами при раскопках в Гнёздове.
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Зачастую викинги разбивали награбленные драгоценности на куски, чтобы использовать их как разменную монету.
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Но некоторые воины могли оценить красоту отнятых силой предметов и сохраняли их, чтобы подчеркнуть свой статус.
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Броши англосаксов и изящная золотая епископская указка в форме птички (внизу) были найдены в погребении богатого викинга в Шотландии.
Второй торговый путь вел еще дальше на Восток, по притокам Волги, к базарам, раскинувшимся на ее берегах и на Каспии. Мусульмане щедро платили за иноземных рабов серебряными монетами — дирхемами, ведь Коран запрещал обращать в рабство братьев по вере.
Марек Янковяк, медиевист из Оксфордского университета, свел воедино записи о более чем тысяче кладов с дирхемами, обнаруженными при раскопках поселений викингов в разных уголках Европы. Это позволило ему оценить количество проданных скандинавами в рабство людей — по подсчетам Марека, получалось, что несколько десятков тысяч жителей Восточной Европы, преимущественно славян, были обращены в рабство только в X веке. Торговля людьми принесла викингам доход в миллионы дирхемов — невообразимый по тем временам.
Среди викингов ходило множество легенд о далеких походах, одна из них — рассказ о купце Бьярни Херюльфссоне. Согласно преданию, его судно сбилось с пути в густом тумане при переходе от Исландии к Гренландии. Когда туман рассеялся, Бьярни и его отряд увидели новые земли, мало похожие на Гренландию: они были покрыты густым лесом. Бьярни, решив не тратить время на исследование новой территории, отправился дальше, пока в конце концов его судно не достигло Нового Света — похоже, он оказался первым европейцем, которому удалось увидеть новый континент. Случайно открыв Северную Америку, викинги стали регулярно наведываться в эти края.
Их достижения в покорении морей до сих пор окутаны тайной: были ли викинги первыми покорителями Нового Света? Скандинавские саги гласят, что мореплаватели в поисках дерева и других ресурсов организовали четыре крупных экспедиции к западу от Гренландии. Летописцы сообщают, что уже в 985 году они разведывали земли на северо-восточном побережье нынешней Канады и даже зимовали там в небольших поселениях, занимаясь заготовкой леса, рожая детей, торгуя и воюя с индейцами, и даже умудрились найти заросли дикого винограда в местечке, которое прозвали Винланд. В 1960-е годы знаменитому исследователю Хельге Ингстаду удалось найти на севере Ньюфаундленда в местечке Л’Анс-о-Медоус при раскопке холмов, по форме напоминающих «длинные жилища» викингов, три больших постройки, несколько хижин, печь для обработки болотной руды и плоды серого ореха, произрастающего в сотнях километров к югу от этого места. Рядом было торфяное болото — источник руды, которую ценили викинги, плавившие из нее железо.
А Патриция Сазерленд, профессор Карлтонского университета в Оттаве, просматривая старые коллекции в Канадском музее цивилизации, случайно наткнулась на… фрагменты пряжи викингов. Эту пряжу обнаружили в месте, где раньше жили представители древнеэскимосской культуры дорсет, населявшие Арктику вплоть до XV века. Но одной из самых интригующих находок стала небольшая каменная емкость, напоминавшая ковш для плавки металла со следами бронзы на внутренней поверхности, а также крошечные стеклянные шарики, обычно образующиеся, когда металл плавится при высокой температуре. Все это позволяет предположить, что викинги не только первыми высадились на Ньюфаундленде, но и побывали в континентальной Канаде…
Зима, ветер. Я ловлю такси, чтобы на утро после ап-хелли-о отправиться в шетландский аэропорт Самборо. На улицах почти никого — люди шумно праздновали всю ночь. Дети крепко спят, видя сны об отважных викингах, а взрослые наутро уберут мечи и шлемы в кладовки — до следующего праздника. Но дух викингов, как и романтический образ бесстрашных воинов, строивших ладьи и покорявших холодные моря в стремлении освоить новые земли, никогда не поблекнет.
Викинги на Западе и русь на Востоке
Текст: Владимир Петрухин
Одним из «проклятых вопросов» всей нашей истории стал заглавный вопрос Первоначальной русской летописи — «Повести временных лет»: «Откуда есть пошла Русская земля»? Летописец недвусмысленно отвечал на это: русь, давшая название земле, происходила от призванных в Новгород в 862 году заморских варягов. Эта точка зрения древнерусской историографии, опиравшейся на княжескую традицию, воспринималась как каноническая и впоследствии. Так, Иван Грозный помнил, что и он «от немец» (варягов). Любая официальная историография почиталась тенденциозной, и в середине XVIII века Михаил Васильевич Ломоносов, тяготившийся немецким «засильем» в Академии наук, посчитал летописное начало русской истории — призвание иноземцев — недостойным великого «славено-росского» государства. Прямо посягнуть на авторитет летописи он не мог и подменил проблему, объявив варягов «своими» — балтийскими славянами.
Эта историографическая конструкция стала основой для борьбы с «реакционной норманнской теорией», якобы призванной принизить способности славянского народа к самостоятельному развитию. Полемика в российской науке 1970-х порвала с советскими стереотипами эпохи борьбы с космополитизмом: наделением внешних влияний на развитие страны исключительно негативными свойствами. Уже тогда глава советской исторической науки академик Борис Александрович Рыбаков говорил о принципиальном различии в натиске норманнов на Западе и варягов на Востоке: побережье западных стран было открыто для неожиданных атак викингов с моря, путь на Восток был сложнее. Лишь хитростью и обманом могли отдельные отряды проникнуть в глубь Восточной Европы, как это сделал вещий Олег, захвативший Киев, прикинувшись купцом.
Заметим, что на западе Европы норманны овладевали землями, как правило освоенными еще в римское время, со сложившейся системой коммуникаций, сетью поселений. Иной была ситуация на востоке: там не закончилась колонизация лесной зоны славянскими племенами, а главными дорогами оставались реки. Начальная русь, согласно восточным и другим источникам (включая данные нумизматики), стремилась утвердиться на этих путях, ведущих к центрам византийской и ближневосточной цивилизаций. Для безопасного хождения по рекам Восточной Европы необходимо было договориться с местными племенами (для чего надо было хотя бы знать их язык): летопись передает договор — «ряд», заключенный в Новгороде варяжской дружиной и князьями с племенами словен, кривичей и мери, регулирующий отношения между властью и данниками.
Подвеска — знак принадлежности к княжеской дружине на Руси. Двузубец — княжеский знак эпохи Святослава (X век), стяг на обороте близок к изображению с монет Олава Кварана, скандинавского правителя Йорка, Нортумбрии и Дублина (X век). Фото: из частной коллекции.
Эта система отношений распространилась к середине Х века по пути из варяг в греки, которым овладели русские князья: ее подробно описывает византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» — русь («все росы» в трактате) выходит зимой из столицы Киева в полюдье, чтобы кормиться у славян — данников (в трактате — пактиотов) до весны, когда реки освобождаются ото льда, и открывается путь «в греки». (Отметим, что перед походом в Византию «росы» покупали у славян корабельный лес для оснащения ладей.)
Важно, что взиматели дани именовали себя (в договорах с греками) «всеми росами», «русью» или «всей русью». То же имя получила княжеская дружина в летописной легенде о призвании варягов. Термин «варяг» возник на Руси тогда, когда понадобилось отличать скандинавских наемников от руси — так называли княжескую дружину. Уже летописец конца XI века воспринимал слова «русь» и «варяги» как этнонимы — названия народов: русь была включена им в число варяжских народов, среди свеев, урманов (так именовались норвежцы и датчане) и прочих. Историческая ономастика давно прояснила происхождение слова «русь»: прибалтийские финны, жители Восточной Прибалтики, именуют Швецию Ruotsi (по-фински), Rootsi (по-эстонски); предки этих народов, которых славяне звали чудью, принимали, по летописи, участие в призвании варягов/руси — от них славяне и восприняли слово «русь» как обозначение выходцев из Швеции. В начале XIX века было предложено и объяснение термина «русь» — «гребцы, участники похода на гребных судах».
Вполне очевидно, почему скандинавы назвали себя в Восточной Европе «гребцами», а не «викингами»: здесь они не могли пробиваться по рекам, тем более по волокам, на длинных кораблях; соответственно, на восток они ходили, согласно руническим надписям, «в русь», на запад — «в викинг». Недаром вещий Олег в походе на Царьград взял откуп «на ключ» — уключину, то есть на каждого гребца. В Старой Ладоге, по данным исландских саг и археологии, скандинавы должны были переоснащать суда для путешествия в глубь континента по Волхову.
Археологические исследования второй половины ХХ — начала XXI века показали взаимосвязанное развитие городских поселений в пределах целостной речной сети, особенно на пути из варяг в греки. Связанные с этим путем поселения