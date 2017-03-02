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Сент-Шапель. Ажурный «фонарь» верхней капеллы, 1242−1248 гг. Современный вид на южную стену. Фото: David Bordes/Centre des monuments nationaux
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Сент-Шапель. Слева: Перенесение реликвий во Францию и Терновый венец на алтаре Святой капеллы. Середина XIII в. Реконструкция и реставрация XIX в. Вверху: История царя Давида. Середина XIII в. Фото: Bernard Acloque/Centre des monuments nationaux
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Сент-Шапель. Витраж цикла, посвященного Иисусу Навину. Фото: Philippe Berthe/Centre des monuments nationaux
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Деревянная статуя Людовика IX была изготовлена в начале XIV века вскоре после канонизации короля, когда еще была жива память о его внешности. Фото: RMN-Grand Palais/Franck Raux
Людовик Святой: собиратель реликвий
Услышав слово «средневековье», большинство из нас почти наверняка представляет именно XIII век — крестовые походы, рыцари на улицах Константинополя, сражения под стенами восточных крепостей, а во главе крестоносцев — стриженный в скобку белокурый король в синем плаще с золотыми лилиями. Средневековая Европа для нас — прежде всего Франция с огромными готическими соборами, цветным светом сквозь витражные окна.
В порталах — статуи святых и пророков с лицами серьезными и сосредоточенными. Дамы в длинных прямых платьях читают красивые книги с цветными миниатюрами о подвигах рыцарей Круглого стола.
Как ни странно, все эти картинки по-своему очень правдивы. Одна из определяющих черт эпохи, миф о святом короле-рыцаре и благословенном его королевстве был ближе всего к воплощению во Франции XIII века, в годы правления Людовика IX. В ноябре 1226 года 12-летнего Людовика, внезапно лишившегося отца, короновали в Реймсе, благодаря упорству и решительности матери, Бланки Кастильской, и, кажется, он уже тогда был одержим одной идеей — созданием подлинно христианского королевства с королем-христианином во главе.
Король — судия. Людовик IX вершит правосудие.
Миниатюра из рукописи XIV в. Король запретил судебные поединки, установил обычай 40-дневного «королевского мира», позволявшего решать междоусобицы в суде. «Часто летом после мессы он шел в Венсенский лес, садился под дубом и усаживал нас вокруг себя. И все те, у кого было дело, шли поговорить с ним без всяких препятствий», — так описывал Жуанвиль королевский суд. Источник: BNF (Национальная библиотека Франции)
Король — крестоносец. Взятие Дамьетты. Читать далее
Оба крестовых похода, предпринятые королем, были неудачны. В 1244 году, узнав, что Иерусалим в руках султана Египетского, король отправляется в Египет. Вскоре после взятия Дамьетты (Думьят) он вместе с Жуанвилем попал в плен и был выкуплен за огромную сумму. Второй поход стал последним — в 1270 году Людовик умер в Карфагене от дизентерии на ложе, усыпанном пеплом в знак покаяния. Источник: BNF (Национальная библиотека Франции)
«Приснилось мне, будто вижу его у моей часовни в Жуанвиле, и был он, как мне показалось, удивительно веселым и радостным; я тоже обрадовался, видя его в моем замке… и он мне ответил, смеясь: «Сир де Жуанвиль, право же, я вовсе не желаю скоро уезжать отсюда». Проснувшись, я задумался, и мне показалось, что Богу и ему угодно, чтобы я устроил его в своей часовне, и я так и сделал; в честь Господа и короля воздвиг ему алтарь, где всегда будут служить во славу ему… »
Так заканчивает в 1309 году свою «Книгу благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика» старый сенешаль Шампани Жан де Жуанвиль, друг юности и соратник короля Людовика IX. К тому времени король был 39 лет мертв и 12 — канонизирован.
Процесс канонизации длился более 20 лет: сотни опрошенных свидетельствовали о благочестивой жизни и посмертных чудесах короля, собранный архив, по словам папы Бонифация VIII, «было не увезти и на осле». 74-летний Жуанвиль тоже давал официальные показания. Но его книга, написанная простым, даже наивным, слогом, — не просто свидетельство очевидца. Она рассказывает о государе, законодателе, военачальнике, собирателе реликвий, строителе церквей, воплощении морали и благочестия, наконец, о святом — но прежде всего о друге. Повинуясь государю и почитая святого, старый сенешаль далек от того, чтобы идеализировать друга. Король у него склонен к морализаторству, чересчур послушен матери, невнимателен к королеве — словом, перед нами живой человек. Поэтому мемуары Жуанвиля очаровывают даже самых опытных (читай: сомневающихся) историков — этим воспоминаниям охотно веришь.
Новогодние праздники для замдиректора Музеев Московского Кремля доктора исторических наук Ольги Дмитриевой выдались насыщенными: полным ходом шла подготовка к выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», которую Ольга Владимировна курирует. «Выставку можно без преувеличения назвать уникальной — хотя бы потому, что многие экспонаты впервые покидают музеи Франции, — рассказывает Дмитриева. — В их числе 12 фрагментов витражей из построенной королем Святой капеллы, деревянная статуя Людовика из музея Клюни, изготовленная сразу после канонизации, посох епископа из Эвре, участвовавшего в освящении Святой капеллы». В экспозицию входят не только традиционные предметы из собраний средневекового искусства — современные Людовику эмалевые реликварии, диптихи-складни из слоновой кости, украшенные миниатюрами рукописи его житий (и с ними — книга Жуанвиля), но и многочисленные подлинники документов, касающихся жизни и деяний святого короля.
«Это фигура по-своему очень современная, — говорит Дмитриева о Людовике IX. — Его стремление управлять справедливо, давать добрые законы подданным, хранить королевство в мире и нравственном порядке — актуальные во все времена идеи, особенно борьба со взятками и безнравственностью в чиновничьем аппарате».
Центральная тема выставки — приобретение королем реликвий Страстей и строительство для них драгоценного вместилища — Святой капеллы. В 1239 году 25-летний Людовик с разрешения матери предпринимает важнейший для истории христианской Франции шаг — покупает у обедневшего императора Латинской империи Балдуина II реликвии Страстей Христовых, попавшие в руки крестоносцев в 1204 году во время взятия Константинополя. Терновый венец, наконечник копья, которым, по преданию, были пробиты ребра Спасителя, частица губки с уксусом, которую подавали Христу на кресте, ампулы с Его кровью, посох Моисея и многие другие бесценные реликвии были перевезены в Париж.
Так Франция становится новым религиозным центром западнохристианского мира. Главной святыней Запада до этого были мощи апостола Иакова, хранившиеся в Испании, в Компостеле, теперь же речь идет о реликвиях высшего порядка.
Когда после двух лет переговоров сделка была заключена (только венец стоил 135 тысяч ливров, почти половину государственного бюджета), и посланные королем монахи-доминиканцы прибыли ко двору Балдуина, выяснилось, что тот уже успел заложить реликвии венецианскому патрицию Николо Квирино (подлинная грамота заклада представлена на выставке). Предприимчивые венецианцы были готовы уступить — но запросили высокие проценты за заклад и настояли на том, чтобы реликвии были перенесены из Иерусалима в Венецию и оставались там в течение нескольких месяцев.
Когда наконец в августе 1239 года терновый венец прибыл во Францию, сам король и его брат босые и в одних рубашках встречали святыню в городке Вильнев-ль-Аршевек, чтобы на плечах нести ларец последние пять лье (около 25 км) до Санса — ближайшего к Парижу епископского города. «Они застыли при виде столь желанной реликвии, их благочестивые души охватил такой восторг, как если бы в этот момент им воочию предстал Господь в терновом венце», — пишет Готье Корню, епископ Санский.
В 1242 году начинается перестройка старой дворцовой капеллы святого Николая: возводимая на ее месте новая церковь должна была стать гигантским ковчегом — реликварием для новообретенных святынь. Построенная за семь лет парижскими мастерами Святая капелла, Сент-Шапель, состоит из двух ярусов: нижний, невысокий и темноватый храм предназначен для приближенных короля, а верхний — ажурное вместилище из витражей — для хранения реликвий в специально устроенном реликварии — «большом ковчеге», окруженном малыми реликвариями.
Гравюра XVIII века: Сент-Шапель до пожара 1630 года, в котором пострадал шпиль. Источник: Reproduction Patrick Cade/CMN
В архитектуре и декоре Сент-Шапель воплотилась готическая идея интерьера церкви как единого светоносного пространства. Идея восхождения умом от земного, материального света к свету божественному лежит в основе готического искусства и на 100 лет старше витражей Святой капеллы — сформулировал ее аббат Сугерий, наставник прадеда Людовика.
Композиции полутора десятков 15-метровых витражей (720 квадратных метров цветного стекла) подчинены центральной для высокой готики идее Великого Зерцала: весь мир — зеркало замысла Творца, и библейская история служит прообразом для истории современной. События начинаются с Сотворения мира и Грехопадения и завершаются обретением реликвий. История избранного народа соотносится с историей Франции и короля (так, избрание начальников каждого из колен Израиля в книге Чисел представлено как сцена коронования, войны Иисуса Навина за обетованную землю — как готовящиеся крестовые походы короля, история праведных Судей Израиля соотносится с судебной реформой). Сам король предстает новым Моисеем-вождем, новым Аароном — первосвященником и собирателем святынь, новым Давидом — богоизбранным царем, новым Соломоном — основателем Храма.
Витражи пережили пожар 1630 года, а в Великую французскую революцию — частичное разрушение. В капелле расположился государственный архив, окна снизу, на два метра, заложили кладкой. Витражи реставрировали и до революции: поврежденные части заменяли новыми, но масштабная реставрация была предпринята в 1830—1840-е. Представленные на выставке фрагменты подлинных витражей, которые были заменены новыми в ходе реставраций уже
После канонизации Людовика IX к реликвиям добавились его мощи. Кости, доставленные из Карфагена, были погребены по обычаю в королевском некрополе в Сен-Дени. Внук Людовика Филипп IV перенес череп деда в Сент-Шапель, заказав для него реликварий-бюст, утраченный вместе с другими реликвариями во время революции. (Украшенный эмалью лепесток этого реликвария представлен на выставке.)
Так святой король вновь и уже навсегда входит в пространство своей капеллы, чтобы вечно предстоять алтарю образом Христа на земле. За четверть века до смерти короля, в походной палатке Жуанвиль шутил: «Сир, там… большая толпа, которая направляется в Иерусалим, и они просят меня, сир, показать им святого короля; но я совсем не жажду целовать ваши кости». Шутка оказалась пророчеством.
Выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель», организованная Музеями Московского Кремля и Центром национальных памятников Франции в рамках Года перекрестного культурного туризма Франции и России, пройдет в Одностолпной палате Патриаршего дворца Московского Кремля с 3 марта по 4 июня 2017 года.