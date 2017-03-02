  • Людовик Святой: собиратель реликвий
    Сент-Шапель. Ажурный «фонарь» верхней капеллы, 1242−1248 гг. Современный вид на южную стену. Фото: David Bordes/Centre des monuments nationaux
  • Людовик Святой: собиратель реликвий
    Сент-Шапель. Слева: Перенесение реликвий во Францию и Терновый венец на алтаре Святой капеллы. Середина XIII в. Реконструкция и реставрация XIX в. Вверху: История царя Давида. Середина XIII в. Фото: Bernard Acloque/Centre des monuments nationaux
  • Людовик Святой: собиратель реликвий
    Сент-Шапель. Витраж цикла, посвященного Иисусу Навину. Фото: Philippe Berthe/Centre des monuments nationaux
  • Людовик Святой: собиратель реликвий
    Деревянная статуя Людовика IX была изготовлена в начале XIV века вскоре после канонизации короля, когда еще была жива память о его внешности. Фото: RMN-Grand Palais/Franck Raux
История

Людовик Святой: собиратель реликвий

«Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» — в Москве открывается уникальная выставка произведений средневекового искусства. Многие ценнейшие экспонаты, в частности фрагменты витражей из легендарной Святой капеллы, впервые покидают музеи Франции.
Анна Пожидаева
2 марта 2017 в 19:03
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Услышав слово «средневековье», большинство из нас почти наверняка представляет именно XIII век — крестовые походы, рыцари на улицах Константинополя, сражения под стенами восточных крепостей, а во главе крестоносцев — стриженный в скобку белокурый король в синем плаще с золотыми лилиями. Средневековая Европа для нас — прежде всего Франция с огромными готическими соборами, цветным светом сквозь витражные окна.

В порталах — статуи святых и пророков с лицами серьезными и сосредоточенными. Дамы в длинных прямых платьях читают красивые книги с цветными миниатюрами о подвигах рыцарей Круглого стола.

Как ни странно, все эти картинки по-своему очень правдивы. Одна из определяющих черт эпохи, миф о святом короле-рыцаре и благословенном его королевстве был ближе всего к воплощению во Франции XIII века, в годы правления Людовика IX. В ноябре 1226 года 12-летнего Людовика, внезапно лишившегося отца, короновали в Реймсе, благодаря упорству и решительности матери, Бланки Кастильской, и, кажется, он уже тогда был одержим одной идеей — созданием подлинно христианского королевства с королем-христианином во главе.

  • Людовик Святой: собиратель реликвий

Король — судия. Людовик IX вершит правосудие.

Миниатюра из рукописи XIV в. Король запретил судебные поединки, установил обычай 40-дневного «королевского мира», позволявшего решать междоусобицы в суде. «Часто летом после мессы он шел в Венсенский лес, садился под дубом и усаживал нас вокруг себя. И все те, у кого было дело, шли поговорить с ним без всяких препятствий», — так описывал Жуанвиль королевский суд. Источник: BNF (Национальная библиотека Франции)

FRANCAIS 13568 Vue 101.jpg Король — крестоносец. Взятие Дамьетты. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№162, март 2017).
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