История

Алкоголь: роман длиной в 9000 лет

Какое место в жизни людей занимает алкоголь? Неужели это лишь дурман? Нет! Едва появившись на свет, он принялся менять общество — в самых разных аспектах, — а также повлиял на искусство, язык и религию.
Эндрю Карри
24 февраля 2017 в 10:02
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  • Алкоголь: роман длиной в 9000 лет
    Китайская невеста поднимает бокал с рисовым вином. Этому напитку уже более 9 тысяч лет — химический анализ обнаруженного во время раскопок сосуда подтвердил: в сосуде хранился приготовленный человеком алкогольный напиток. Фото: Брайан Финке

Если вы вдруг решите открыть свою пивоварню в Германии, вам непременно нужно будет познакомиться с Мартином Зарнковым. Он преподает в Мюнхенском техническом университете на одном из немногих факультетов, где с особым трепетом относятся к пиву. Представители крупнейших немецких пивоварен частенько обращаются к Мартину — чтобы он помог разобраться, почему у напитка появился странный привкус, поучаствовать в создании нового сорта, а частенько просто для того, чтобы купить всевозможные штаммы дрожжей.

Дверь в лабораторию Мартина, напичканную сложным химическим оборудованием и приборами для работы с ДНК, надежно заперта на кодовые замки.

Я иду по коридору в небольшую кухню для сотрудников и застаю его склонившимся над противнем с мягким «печеньем» из каких-то хлопьев. Он касается «печенья» пластиковой лопаткой, словно проверяя: готово ли. На самом деле это вовсе не выпечка: «печенье» сделано из пивоваренного солода — проросших и обжаренных зерен ячменя, смешанных с пшеничной мукой и парой ложек хлебной опары. Наливая себе кофе, Мартин рассказывает, что пытается приготовить пиво по шумерскому рецепту, которому уже четыре тысячи лет.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
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