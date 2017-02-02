  • Последние дни Митридата
    Художник, возможно, немного приукрасил древнюю Фанагорию и облик жены понтийского царя — Гипсикратии, но все изображенные здесь события отражают реальные факты, связанные с новыми открытиями российских археологов. Фото: Алина Коноваленко
  • Последние дни Митридата
    Клад медных монет, найденный в фанагорийской резиденции царя Митридата Евпатора. Монеты спеклись во время пожара, случившегося во дворце в I веке до новой эры, и очищены в наши дни. Фото: Фонд Олега Дерипаска
  • Последние дни Митридата
    Вид раскопок верхнего города (акрополя) Фанагории. Работы здесь начались в 1992 году, и в настоящее время археологи изучают самые древние культурные слои — до VI века до новой эры. Общая площадь раскопок в 2016 году составила 4,5 тысячи квадратных метров. Фото: Фонд Олега Дерипаска
История

Последние дни Митридата

При раскопках Фанагории — античного города на Таманском полуострове — археологи не только подтвердили рассказы древних историков о необычной судьбе великого царя и его жены, но и установили новые факты из его жизни.
Андрей Журавлев
2 февраля 2017 в 20:21
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С ним четверть века бились три лучших полководца Рима — Сулла, Лукулл и Помпей. Его жизни и смерти посвятили три десятка опер (к слову, лучшая из них — первый опыт в данном жанре четырнадцатилетнего Моцарта). «Нет имени более известного, чем имя Митридата», — сказал об этом человеке Расин в предисловии к своей одноименной трагедии.

Сегодня имя понтийского царя Митридата VI Евпатора Диониса трудно назвать «самым известным». Однако о нем продолжают сочинять романы на многих языках, и Интернет на запрос «Митридат» на любом из них предлагает сотни ссылок. Правда, все, что мы знаем об этом правителе, восходит к нескольким пережившим века сочинениям античных авторов — по большей части Аппиана («Митридатовы войны»), Плутарха («Сравнительные жизнеописания») и Страбона (царь и подвластные ему территории упоминаются в нескольких частях «Географии»).

Слова, слова

Впрочем, географ Страбон родился всего за год до смерти Митридата, случившейся в 63 году до новой эры, а Плутарх и Аппиан и вовсе взялись за жизнеописание царя через 100−150 лет после его гибели. К тому же оба историка были сторонниками Рима. Неудивительно, что один из символов эпохи эллинизма, Митридат, предстает в этих произведениях вероломным деспотом, по трупам идущим к вершинам власти; живодером, обрекающим врагов на лютую смерть и втягивающим полмира в бесконечные войны; покровителем пиратов и чуть ли не создателем внушительной пиратской флотилии в Средиземноморье; обжорой, обожающим шумные и богатые пиры; сластолюбцем и насильником с целым гаремом жен-наложниц.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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